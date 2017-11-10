华为智慧城市首席专家洪小舟：智慧城市是数字经济的抓手

我国的新型智慧城市整体建设正在以起跑、跟跑、并跑甚至领跑的姿态，向国际先进水平迈进。2017年12月20日，《新型智慧城市发展报告2017》发布暨国家新型智慧城市创新发展论坛”在北京召开。

我国的新型智慧城市整体建设正在以起跑、跟跑、并跑甚至领跑的姿态，向国际先进水平迈进。2017年12月20日，《新型智慧城市发展报告2017》发布暨国家新型智慧城市创新发展论坛”在北京召开。本次论坛由新型智慧城市建设部际协调工作组办公室指导，国家信息中心主办。国家信息中心程晓波主任、国家发展和改革委员会高技术产业司刘勇调研员、中央网信办信息化发展局温锐松处长为论坛致辞会上发布了《新型智慧城市发展报告2017》。华为EBG中国区智慧城市业务部副总裁、智慧城市首席专家洪小舟在会上发表了《数字经济与智慧城市》的主题演讲。

国家信息中心主任程晓波说：我国智慧城市正在从一个起跑、跟跑、并跑甚至到领跑，迈向国际先进水平的新阶段，这其中涌现出大量的优秀的案例、先进的经验、创新的模式和优秀的实践，很值得我们去推广去研究去提升，也出现了各种问题需要各方来进行研究去应对。今天我们将发布国家信息中心组织团队编制出版的《新型智慧城市发展报告2017》一书，希望借此分享新型智慧城市建设的中国故事、中国经验、中国智慧，聚焦现实问题，探索未来创新发展方向，对我国新型智慧城市建设有所促进。

国家信息中心主任程晓波

智慧城市是城市数字经济的抓手

华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟在会上以数字经济的视角，解读了智慧城市在城市的数字化转型过程中的作用和意义，分享了华为在智慧城市领域的核心战略和实践案例。

在经济全球化的背景下，随着信息技术和人类生产生活的交汇融合，信息技术已经对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活产生了重大的影响，逐渐拉开了数字经济的序幕。大数据、云计算、移动互联网、人工智能等技术成为了数字经济时代的新生产要素，这些新生产要素进而构筑了新的生产关系，又不断催生出新的经济形态。“低失业、低通货膨胀、低财政赤字、高增长”构成了新经济形态的最显著特点。在我国提出新旧动能转换背景下，数字经济的“三低一高”特点可以起到良好的“催化剂”作用。

《信息化百人会信息经济报告》中显示，2016年，我国的数字经济占GDP比重达到30.1%，规模达到22.4万亿元，超过日本和英国之和，位列全球第二位。我国数字经济增速高达16.6%，分别是美国（6.8%）、日本（5.5%）和英国（5.4%）的2.4倍、3.0倍、3.1倍。洪小舟在演讲中表示：“如果把同样2000万金额投到工业设备、地产建设等传统的’二产’领域里，带来的GDP提升是5000万；而如果投到数据中心、物联网等信息产业领域，所带来GDP提升是1.8亿，同时新增387个就业岗位。由此可见，在数字经济时代，投资带来的红利是传统经济的3到5倍。”

类似于农业经济时代的土地、矿产、林地，工业经济时代的铁路、公路、机场等基础设施，在数字经济时代，宽带网络、移动网络、物联网、数据中心成为了基础设施，是数字时代的“铁公鸡”。这些基础设施同时也是智慧城市建设中最核心的部分，“智慧城市建设是城市数字化转型的核心抓手。”洪小舟说。

华为EBG中国区智慧城市业务部副总裁、智慧城市首席专家洪小舟

“会思考、可感知”的城市“智慧”

洪小舟随后介绍了华为在智慧城市定位，即“新ICT，打造智慧城市神经系统，做城市数字化转型的使能者和推动者。” 他表示，华为的智慧城市“神经系统”包含了三层含义：

首先，有机的生命体一定是“活”的，能够自己生长，自我反馈，自我适应。举例来说，比如北京这样一座大型城市，如果在近期，从气侯、环保系统里能“感知”到很长时间没有降雨，气压比较高，又没有风能把污染带走。这种情况下，环保部门应该启动高频率的清扫工作，医疗部门针对流感大规模爆发的可能性进行准确地判断和提前应对....这就是一个典型的“自我反馈，自我适应”的过程。

其次，有机体应具备“自我学习，自我成长”的能力，也就是说，随着人工智能，大数据能力的引入，智慧城市神经系统能进行自我学习和成长。

再次，就像一个人一样，不同的人具有不同的性格，是由每一个人神经系统来决定的。同样地，每一座城市有自己的特质、有自己特有的环境和产业特色，通过城市的神经系统打造，能够打造出一座一座各具特色的智慧城市。

在华为的智慧城市神经系统里，城市运营中心和云数据中心构成了“城市大脑”，充当着有机体中“中枢神经”的角色，负责“思考”、调度；城市通信网和城市物联网构成了周围神经系统，负责“感知”。

一云二网三平台

智慧城市是一个复杂的“巨系统”，需要各行业各领域的众多角色参与其中。由此，华为提出了“平台+生态”的战略，为客户提供智慧城市整体解决方案。具体来说：

平台战略

华为通过提供创新、差异化、领先的ICT硬件和软件基础设施，来打造一个开放、弹性、灵活、安全的平台，与合作伙伴一起助力客户应对数字化转型挑战，实现商业成功。

生态战略

华为将以客户为中心，与生态圈共赢，构建可持续发展的生态体系。持续加大在产业联盟、商业联盟、开源社区、开发者平台等领域的建设和投资，充分发挥合作伙伴的优势，做大产业，形成共生、互生和再生的利益共同体。

在“平台＋生态”的基础上，华为推出了“一云二网三平台”的华为智慧城市解决方案整体架构：“一云”就是底层云数据中心，“二网”就是城市通信网和城市物联网，分别连接城市里的人与人、人与物和物与物，“三平台”包括大数据服务支撑平台、城市运营管理平台以及ICT应用使能平台，共同支撑各种各样的智慧应用。

在演讲最后，洪小舟分享了华为在智慧城市领域所取得的一些亮眼的“成绩单”：目前已形成24类超过100个方案的解决方案“货架”，对新型智慧城市信息化能力实现了全覆盖；在全球40多个国家的120个城市提供了智慧城市解决方案，同时，2017年截止到目前，华为在中国参与了48个智慧城市项目，与80个城市签署了战略合作协议；在国家信息中心和IDG举办的2017年亚太智慧城市评选中，华为斩获9项大奖，其中包括 “2017年亚太区领军智慧城市服务商”、“智慧城市生态圈建设杰出贡献奖”等多项大奖。