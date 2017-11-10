2018年值得关注的10家物联网厂商

2017年全年我们都在谈论物联网，现在到了2018年，我们想要看看谁会成为物联网的领导者。从安全到工业物联网，厂商们正在从多个方面进军这个市场，并在进入市场的时候围绕其战略构建渠道计划。下面就让我们来看看2018年值得关注的这10个物联网厂商。

至顶网网络频道 01月03日 编译：

新一年的物联网领导者

2017年全年我们都在谈论物联网，现在到了2018年，我们想要看看谁会成为物联网的领导者。

从安全到工业物联网，厂商们正在从多个方面进军这个市场，并在进入市场的时候围绕其战略构建渠道计划。下面就让我们来看看2018年值得关注的这10个物联网厂商。

Amazon Web Services

AWS提供了一个面向物联网的管理云平台，这样客户就可以利用AWS现有的服务，包括AWS Lambda、Amazon Kinesis和Amazon Machine Learning来构建物联网应用，分析来自联网设备的数据。

在AWS re:Invent 2017大会上，AWS发布了AWS IoT Device Management、AWS IoT Analytics以及AWS IoT Device Defender服务，希望在2018年凭借这些新工具在边缘取得成功。

Armis

Armis提供了一个无代理的物联网安全平台，让企业看到并且控制任何设备或者网络。Armis表示，它的平台与现有IT基础设施集成，易于部署。

Armis公司渠道负责人Mike Baker最近透露了这家初创公司2018年渠道合作伙伴方面的计划：成立渠道管理团队，把物联网安全解决方案带入市场的合作伙伴数量翻一番。

戴尔

戴尔在去年10月成立了新的物联网部门，并公布了物联网合作伙伴计划，希望在2018年取得成功。戴尔承诺，未来三年将在物联网项目上投入10亿美元资金，包括推出两款新产品和发布合作伙伴计划。新成立的Dell Technologies IoT Division部门将由VMware首席技术官Ray O'Farrell带领。

预计2018年合作伙伴将会看到一系列物联网产品和服务的推出，其中包括Project Nautilus，一款由Dell EMC开发的软件，可以获取和查询来自物联网网关的实时数据。

ForeScout

ForeScout强化了自己对物联网的关注，因为有越来越多的设备连接到互联网，也发生了很多像10月DDoS攻击这样的事件。去年2月，ForeScout升级了自己的合作伙伴计划，以帮助解决方案提供商抓住物联网安全的机遇。

2017年，ForeScout还公开招聘负责物联网业务的高管，聘请了来自FireEye和Fortinet的三名安全专家，旨在构建围绕物联网安全实践的销售和教育计划。

Google

云巨头们将在2018年重点打造其物联网平台，Google就是其中一员。

2017年Google开发了自己的Cloud IoT Core平台，带有针对大规模保护设备连接和可管理性的服务和功能。Google发布了Cloud IoT Core的公开测试版，这个全方位管理服务是在5月作为私人测试版公布的，可管理那些获取数据的连接边缘设备。预计今年Google将继续投入其物联网平台。

HPE

HPE正在通过提供专门为网络边缘设计的“融合”物联网系统领跑物联网市场。HPE称，包括Edgeline EL1000和Edgeline EL4000在内的这些网关设备是业界首个针对物联网的融合系统。

预计2018年边缘计算将发展壮大，因此HPE通过这些网关和新软件服务来加大对边缘的投资，这对其实现增长是至关重要的。

微软

微软在2017年向其Azure IoT平台增加了新的功能，让客户能够远程监控和分析数据。有了Azure，合作伙伴就可以帮助他们的客户生成、集成和编排数据，然后通过Azure Stream管理和分析这些数据。

微软还将扩展LINC计划，最初该计划旨在让合作伙伴围绕平板电脑和笔记本电脑进行合作，从而重新专注于物联网。

PTC

总部位于波士顿的PTC公司，其物联网战略的变革主要是围绕面向应用开发人员的ThingWorx IoT Platform展开的。ThingWorx支持快速应用开发，采用基于模型的开发和混合工具，以及Vuforia Studio平台的增强现实应用。据PTC公司全球渠道销售高级副总裁Kerry Grimes表示，该公司的替代计划将继续增长。随着2018年工业物联网的起飞，越来越多制造厂商将把PTC视为一个可行的选择。

Samsara

物联网初创公司Samsara是由思科Meraki业务创始人领导的，该公司在融资中获得了8000万美元。Samsara将利用这笔资金让自己在2018年成为物联网领导者。

Samsara在2016年年初发布了自己的渠道计划，从那时候开始就一直在强化该计划，吸纳了在IT和运营技术方面的很多经销商和系统集成商。今年Samsara将继续推动自己的渠道发展，专注于物联网市场。

西门子

西门子在2017年发布了Mindsphere合作伙伴计划，强化围绕工业物联网方面的渠道建设。Mindsphere合作伙伴计划瞄准了大量合作伙伴，包括系统集成商、应用开发商、软件公司、咨询公司、运营技术混合合作伙伴以及技术合作伙伴。西门子的Mindsphere平台旨在连接工业工厂自动生产环境中的各种资产。这家德国公司的综合数据托管平台还提供了基于数据的服务，例如机器工具分析和能源分析，2018年这部分一定会越来越强化。