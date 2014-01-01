2018年物联网10大预测

根据市场分析公司IDC的一份报告，2018年全球物联网整体支出将达到7720亿美元，而解决方案提供商们非常渴望在新的一年中从物联网这个金矿中获利。

至顶网网络频道 01月02日 编译：随着解决方案提供商迈入新的一年，物联网仍将是客户和厂商的头等大事。根据市场分析公司IDC的一份报告，2018年全球物联网整体支出将达到7720亿美元，而解决方案提供商们非常渴望在新的一年中从物联网这个金矿中获利。以下是我们针对2018年物联网市场的10个预测。

制造业对物联网的支出将夺魁

根据市场研究公司IDC的一份报告，2018年制造业这个垂直行业在物联网上的开支预计将是最高的。

根据IDC的报告，全球制造企业在物联网解决方案上的支出将达到1890亿美元。制造商的物联网支出将主要集中在那些支持制造运营和生产资产管理的解决方案。

运营技术安全性以及风险将成为重中之重

随着物联网解决方案在制造细分行业越来越受欢迎，安全风险也将随之上升，而这个问题在2018年将成为客户面临的严峻挑战。

在这个细分行业中的客户，包括制造商将越来越多地关心其工业控制系统、SCADA系统以及运营技术的安全性，因为这些都是连接到网络的。但是对于解决方案提供商来说，这将带来利用其安全专业技能的新机会。

Forescout企业战略高级总监Jon Connet表示：“当我想到物联网风险的时候，风险主要集中在运营技术类型的系统上。原因是这些系统绑定了太多价值，但从来都不是设计成互连的。看看WannaCry和Patya恶意软件攻击，这些攻击对OT系统产生了实质性的影响，导致大型跨国公司受到重大影响。”

企业对物联网安全的担忧

2016年底发生的一次DDoS攻击让Dynamic Network Services的服务器不堪重负，导致1200个网站瘫痪，这也让物联网设备的安全漏洞成为关注焦点。据信息服务提供商Neustar称，到了2018年，消费设备的物联网安全仍然是客户的一大担忧，2016年DDoS攻击的频率增加，一定程度上是由于物联网僵尸网络所导致。这家位于美国弗吉尼亚州斯特林的公司表示，与2016年同期相比，它在2017年1月到11月期间减少了40%的DDoS攻击。渠道在围绕部署物联网设备存在安全风险对客户教育方面扮演着关键角色，特别是DDoS攻击不断发展的情况下。

厂商将加强对垂直市场的关注

制造业之外的行业预计都会在物联网解决方案上拿出一定的支出，其中包括运输业，预计支出为850亿美元，以及公共事业，预计支出为730亿美元。

为了跟上这些细分市场的步伐，厂商将加强他们对这些垂直市场的关注，借力那些具有领域知识和关键客户关系的合作伙伴。

Forescout公司的Connet表示：“客户和厂商都希望渠道成为其值得信赖的顾问。”

物联网市场将发生更多整合

整个2017年，厂商们都在通过收购分析、接入和运营技术安全初创公司，积极打造他们的物联网能力。与此同时，更大型的厂商一直在向互联汽车领域推进，把具有信息娱乐系统和网络安全能力的初创公司纳入他们的愿望清单中。去年3月，在互联汽车领域发生了两大重磅收购，英特尔以150亿美元收购Mobileye，三星以80亿美元收购Harman。

展望2018年，随着厂商继续推进他们的物联网业务，收购整合还将继续下去。

厂商将寻找OT合作伙伴

随着厂商开始意识到制造业的发展空间有多大，他们将开始接触那些擅长运营技术的渠道合作伙伴，包括那些与GE、Rockwell Automation以及西门子关系紧密的合作伙伴。2018年，IT解决方案提供商和厂商将需要在制造的运营技术方面展开更紧密的合作。

这就是思科已经采取的战略，思科通过与Rockwell Automation合作以及通过该公司的渠道合作伙伴推动工业领域宝贵的销售机会。2018年，将有更多公司沿着这条道路发展。

更多的物联网初创公司会出现

2018年物联网市场将出现更多的物联网初创公司。这些公司正在构建他们的实践，跟随着越来越多设备上线推动网络、分析和安全挑战和机会的发展步伐。幸运的是，很多初创公司将意识到，他们需要在前线的合作伙伴具备垂直市场专业知识和客户关系，并积极寻求建立渠道计划。

更加重视互操作性

物联网设备将要面临的一个主要问题就是互操作性。在物联网市场中，很多制造商制造了基于Wifi、Thread和蓝牙等协议的设备。2018年，制造商将进一步强化围绕关键协议的物联网解决方案硬件和软件的标准化。

厂商将继续充实他们的物联网渠道计划

2017年，厂商们开始充实他们的物联网渠道战略，因为他们意识到物联网本质上需要生态系统发挥作用。

例如，戴尔在10月成立了一个新的部门，专注于开发物联网产品，并推出了一个新的物联网合作伙伴计划，因为边缘计算这个市场在持续升温。2018年，将会有更多厂商步戴尔的后尘，强化他们的渠道计划和物联网战略。

边缘分析解决方案将增加

随着越来越多的客户采用物联网应用，有解决方案提供商表示，边缘计算应用将在边缘设备层面处理和分析数据的场景将在2018年变得更加普遍。在边缘计算中，传感器和其他连接设备在本地收集数据和分析数据，减少在特定环境中（需要快速、可靠、安全地处理数据）对云或者互联网连接的依赖。当客户逐渐意识到让这种智能性更加接近最终客户所带来的好处，他们也会相应地给出一定支出。市场分析公司IDC预测，到2019年，物联网生成的数据中至少有40%将会在靠近、或者在网络边缘位置保存、处理、分析和操作。