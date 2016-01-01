调研报告：华为交换机和企业网路由器产品继续在中国市场保持第一

近日，全球权威的咨询与服务机构IDC最新发布了2017年Q3季度调研报告。报告显示，在中国市场，交换机和企业网路由器的整体市场空间10.0亿美金，同比2016年增长21.7%，是本年度最大增幅。同时，华为在这两个领域均继续领跑，位列市场份额第一。

近日，全球权威的咨询与服务机构IDC最新发布了2017年Q3季度调研报告。报告显示，在中国市场，交换机和企业网路由器的整体市场空间10.0亿美金，同比2016年增长21.7%，是本年度最大增幅。同时，华为在这两个领域均继续领跑，位列市场份额第一。

报告显示，2017年Q3，中国的交换机市场规模达到8.5亿美金，企业网路由器市场规模达到1.5亿美金，虽然是传统意义上的淡季，但较之Q2，仍然实现了5.9%的增长，说明中国企业用户的ICT基础设施建设仍然处于投入期，并且很可能会持续一段时间。

纵观几大主流厂商，华为表现最为耀眼。继2017年Q2在交换机、企业网路由器等领域拔得头筹后，本季度华为继续保持市场份额第一的地位。同时，在40G端口的高速率交换机、三层交换机以及高端路由器等更能体现厂商技术实力的高价值市场的占有率也均列第一位,并以强大优势整体领先。

华为交换机拥有全面的盒式/框式产品，较强的技术优势，同时其网管系统eSight可以灵活管理华为有线无线设备并且实现第三方设备的兼容。路由器以其大容量、高可靠、易运维、绿色节能等特点，为企业客户提供完善的网络解决方案。

华为网络产品线副总裁李向军表示：“IDC的数据报告验证了华为在中国企业网络市场的领导力。华为已经拥有业界最全的交换机和路由器系列产品，广泛服务各行业用户。同时，华为在产品和解决方案层面也在不断推陈出新，助力企业用户赢在数字化转型时代。”

华为在2017年面向企业市场推出了全面云化网络架构，正式启动网络云化的进程，引起业界广泛关注。同时，基于此架构，华为还推出涵盖园区、数据中心、分支、物联、安全等场景的云化方案，为客户构建智能、敏捷、安全、开放的网络。此外，业界首款4T路由器、业界首个10Gbps能力的Wi-Fi物联混合接入方案、国内首个实现商用的2.5G交换机、极致体验的SD-WAN企业专线方案、业界独家面向应用的智能网络分析平台FabricInsight等重磅产品方案也相继上市，其强大创新能力让其他厂商很难望其项背。

华为企业网络已广泛应用于全球100多个国家和地区，通过智联万物的网络，加速企业数字化转型。截至目前，世界500强中已有197家，前100强中有45家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。