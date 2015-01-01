第四届中国产业改革发展论坛在京隆重召开

12月9日，由中国经济体制改革研究会产业委员会（中产委）主办，以“新时代 新起点 新发展”为主题的第四届中国产业改革发展论坛在北京隆重召开。来自中产委会员单位、有关政府部门、研究机构、企业界、新闻界的代表近400人参加论坛。

12月9日，由中国经济体制改革研究会产业委员会（中产委）主办，以“新时代 新起点 新发展”为主题的第四届中国产业改革发展论坛在北京隆重召开。来自中产委会员单位、有关政府部门、研究机构、企业界、新闻界的代表近400人参加论坛。

中产委会长廖明主持会议

会议由中产委会长廖明主持。他说到，今年的论坛正好适逢十九大刚闭幕，我们请到了有关领导、专家，还有企业家，新闻媒体共聚一堂，就是要很好地贯彻十九大精神，研讨我们如何能够在十九大精神鼓舞下，具体贯彻十九大精神，步入新时代，开启新起点，谋求新发展，把我们的事情做好。

全国人大常委、财经委员会副主任、中国经济体制改革研究会会长彭森，国务院参事、原全国政协人口资源环境委员会副主任、住房和城乡建设部副部长仇保兴和国家发改委经济体制综合改革司原司长孔泾源等领导出席论坛并作演讲。

全国人大常委、财经委员会副主任、中国经济体制改革研究会会长彭森主旨演讲

彭森主任在论坛中就“新时代、新发展和产业创新”发表了主旨演讲，他的讲演包括：“十九大开启了中国特色社会主义的新时代”、“十九大开启了全面建设现代化国家的新篇章”、“十九大开启了与时俱进、创新发展方式的新征程”三个部分。他讲到，随着人民日益增长的文化生活水平不断提高，供需不平衡、产能过剩、发展不平均、不充分都是中国现在所面临的产业发展的主要问题，我们现在不仅仅是要强调发展速度，把蛋糕做大，更要注重发展质量。对于新发展，通过动力变革，着力打造制造业强国，振兴实体经济。建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。一方面要抓住新工业革命带来的新机遇，落实好中国制造2025等一系列产业规划和政策，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，推动我国制造业由大变强；另一方面，要在进一步打破垄断，鼓励竞争，保护知识产权，激发企业家精神的同时，下决心减轻企业税负，切实提高实体经济的盈利水平和国际竞争力。他指出，只要紧扣经济社会发展重大需求，加快技术创新步伐，加快创新成果的产业化，努力提高产品和服务的质量和竞争力，创新发展的道路就会越走越宽。优化要素配置的关键驱动力是制度创新。要建设创新型国家，就要坚定不移地推动改革，必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，发展混合所有制经济，激发各类市场主体活力，打破行政垄断，放宽市场准入限制，建立统一规范、公平竞争的市场体系。通过制度创新将更多优质资源配置到有创新力和竞争力的产业和企业上，不断增强中国经济的创新力和竞争力。

国务院参事、原全国政协人口资源环境委员会副主任、住房和城乡建设部副部长仇保兴主旨演讲

仇保兴部长就“特色小镇——适应性造就的新模式”为题进行了主旨演讲。其中讲到“特色小镇”要向4.0版本演进，和“新奇”的3种模式：将原来无特色的小镇改造为新奇的特色小镇；在原有单一功能区、空城中新植入特色小镇；将原特色不足的小镇改造升级成特色小镇。而4.0版特色小镇能借助互联网和城市创新体系融入全球价值链。同时，企业集群的变迁只是一连串不连续事件的积累，不具可规划性。所以4.0特色小镇的产业和空间的活力，源于其个体的自适应所形成的“自组织性”，因而更具企业孵化器的功能。政府管理“特色小镇”基本策略：是“激励不取代、简政不专权、护航不包办、评估不刮风”。特色小镇的共生性能发挥“城市修补、生态修复、产业修缮“的作用。特色小镇的强联接与目标城市形成若干“强联接”关系，有“反磁力”效应。特色小镇的开放性能主动进入全球产业链、并形成向上开放移动的能力。特色小镇的超规模性因存在与主城多方面的“共生、互补性、专业化、特色化明显”、可完全超越“规模效应、从而创造”吸引力”。特色小镇的微循环能在节能减排方面采用适用的“分布式”新技术，成为绿色发展的领导者。特色小镇的协同涌现能与周边其它特色小镇形成协同合作模式从而涌现生成“特色小镇群”的高层次结构。

国家发改委经济体制综合改革司原司长孔泾源主题演讲

孔泾源司长发表了“深化体制改革 转换增长动能”的主题演讲。在演讲中提出目前我国产业发展要面临的六个基本问题：进入新时代、适应新阶段、解决新矛盾、坚持新理念、贯彻新主线、创造新动能。其中重点强要推进产权制度和要素市场化改革、深化国企改革、优化市场竞争环境、创新和完善宏观调控、深化投融资和消费体制改革、推进财税体制改革、深化金融体制改革、推动形成全面开放的新格局。

中国世界经济学会副会长丁一凡主题演讲

百度集团副总裁杨涛主题演讲

中国世界经济学会副会长丁一凡，百度集团副总裁杨涛分别就“国际经济长期发展趋势分析”、“AI是新的生产力”进行了主题演讲。阐述了国际形势对产业发展和企业战略的影响、创新对发展新产业、新动能的作用以及人工智能给经济发展带来的新机遇。

签约仪式

授牌仪式

大会还进行了中产委与江苏省淮安市洪泽区老子山镇“温泉康养特色小镇建设项目”和中产委长三角研究院与国家中医药管理局医养结合（北京）中医院“全国中医医养结合人才培训项目”的签约仪式，以及中产委旅居康养产业联盟、健康大数据联盟的授牌仪式。另外，本届论坛还以“学习贯彻十九大精神 发展健康产业”和“特色小镇、田园综合体政策与资本”为题进行分论坛讨论。

健康服务业发展改革联盟年会

健康服务业发展改革联盟以年会的形式，聚集全体会员、相关的专家及有意向加入联盟的企业约200人，会议由健康服务业发展改革联盟执行主席田佑中主持。中产委会长廖明作重要讲话，他首先对联盟成立以来的工作给予了充分的肯定，并要求联盟紧紧抓住健康中国建设的大好时机，吃准吃透国家政策，整合健康产业资源，强化与地方政府的对接沟通，钻研健康产业发展建设的技能，使联盟在健康中国建设中发挥更大更好的作用。中产委旅居康养产业联盟主席蒲晓东、中产委健康大数据产业联盟执行主席沈昕，分别就两个刚成立的联盟的意义、所做的工作及以后的工作打算分别向会议作了汇报；联盟秘书长茆同风对联盟成立以来的各项工作进行认真的回头总结，并就以后的工作进行了展望布置；两个正在筹建的专委会——健康金融创新、健康中国传媒的主要发起人就专委会成立意向及打算也作了介绍；部分专家还进行了专家现场讨论。联盟执行主席田佑中在主持时对联盟今后的工作作了进一步的重申，他指出：要充分发挥联盟的力量，积极扩大吸纳会员，加强子联盟及分中心的建设，使联盟在实现中华民族复兴梦中作出最大的贡献。

论坛倡议，认真学懂、弄通、做实党的十九大精神，以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，把特色小镇的培育建设和健康服务业的发展改革作为供给侧结构性改革的重要平台，因地制宜、创新探索、整合资源，发展特色鲜明、服务便捷高效、文化浓郁深厚、环境美丽宜人、体制机制灵活的特色小镇和健康产业，为实现人民对美好生活的向往做出更大的贡献！

特色小镇和田园综合体政策与资本对接会由中产委中国特色乡镇中心、中产委战略性新兴产业发展中心共同承办，会议邀请了国家开发银行史长虹处长就国开行资金使用和特色小镇项目结合等做了详细解读。来自全国各地的地方政府领导、项目一线的策划、规划实战专家、相关投资机构和运营管理机构在会上积极互动，充分交流，现场气氛热烈。与会各方务实合作，达成多项合作共识，签署了多项合作协议及意向。大会还成立了特色小镇、田园综合体产业链联盟，充分发挥各方资源优势，在乡村振兴和新型城镇化过程中整合力量，共同打造更多、更美的中国特色小镇。

会场