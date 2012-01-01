Mellanox互连方案加速腾讯云高性能计算及基于人工智能的公有云

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox今日宣布, 全球互联网巨头腾讯公司旗下腾讯云现已在其高性能计算和人工智能公有云平台部署Mellanox互连解决方案。

至顶网网络频道 12月13日 综合消息： 世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox今日宣布, 全球互联网巨头腾讯公司旗下腾讯云现已在其高性能计算和人工智能公有云平台部署Mellanox互连解决方案。基于Mellanox InfiniBand和以太网适配器、交换机与线缆，腾讯云基础设施向用户提供了业界领先的公有云服务。借助Mellanox RDMA技术、网络内计算和其他互连加速引擎，腾讯云可以根据用户需求提供高性能计算服务，帮助其开发先进的应用程序并交付新的服务。

腾讯云副总裁王慧星表示：“在Mellanox互连方案和应用加速技术的助力下，腾讯云将帮助企业加速下一代产品的开发，以提供全新的智能服务。我们很高兴有机会与Mellanox深入合作，将全球领先的互连技术整合到我们的公有云产品中。我们计划将持续扩展腾讯的基础设施产品线，以满足不断增长的用户需求。”

“我们很荣幸成为腾讯云的合作伙伴，通过Mellanox先进的互连技术，帮助其在中国建设高性能、基于人工智能的公有云”，Mellanox公司商务拓展高级副总裁Amir Prescher表示。“通过腾讯云，企业将得益于Mellanox的技术，以开发新的产品和服务，从而令数据分析变得更快、更高效。我们期待与腾讯云的持续性合作，并扩大Mellanox解决方案在其云产品中的应用范围。”

Mellanox互连解决方案能够为高性能计算、人工智能、云计算、存储以及一系列其他应用提供最高效的网络性能。



