田溯宁：“万物+”时代，拥抱新商业和新技术

在第四届“世界互联网大会·乌镇峰会”举办的“数字经济浙江互联网双创会”论坛上，亚信集团董事长田溯宁发表了关于“万物+”的主题演讲。

在第四届“世界互联网大会·乌镇峰会”举办的“数字经济浙江互联网双创会”论坛上，亚信集团董事长田溯宁发表了关于“万物+”的主题演讲。田溯宁认为，随着5G的落地，将引爆万物互联的“万物+”时代到来，我们将身处在一个万物互联的世界，无处不在的感知、网络和智能系统，促成万物皆可连、万物皆赋能，这将让我们进入一个新的梦想世界，这将是新商业模式和技术创新的伟大时代。

【田溯宁在世界互联网大会 分享“万物+”时代】

时代在变：通信技术升级驱动世界的变革

我们正处在一个加速进化、加速创新的时代。贸易模式在转变、新形态企业不断降生，我们的生活也越来越数字化，这一切都跟通信协议和技术的变革有深刻的关系。1992年，当运营商最终“二选一”选择IP网络，抛弃X.25协议时，互联网作为人类历史上最伟大的创新得以发展，但当时的技术条件仍然限制了人们对互联网发展的想象力。

今天，全球运营商确立NB-IoT标准，就像上世纪90年代中期IP网络成为运营商的标准之后，整个互联网才得以如火如荼的发展。这将改变“互联网”的概念，实现人与人之间，人与物之间，人与信息之间，人与自然之间的万物互联。

我们经历了以PC为主要生产工具的传统互联网时代，以智能手机为代表的移动互联网时代，现在互联网即将迎来一个新的时代——“万物+”时代。田溯宁认为：“不久的未来，我们将身处在一个万物互联的世界，传统制造业、服务业、建筑业、医疗、农业乃至各行各业，都将被‘万物+’重构。无处不在的感知、通信和嵌入式系统，促成万物皆可连、万物皆赋能，进而形成高度灵活、人性化、数字化的生产与服务模式，这将为人类生产模式和生活方式带来巨大变革。”

在移动互联网高速发展之前，大家没想到今天会产生如此之多的创新，比如共享经济、移动电商、社交平台等，这些在没有移动互联网是很难实现的。而在“万物+”时代，充满了难以想象的机会。当每一个家电设备，每一辆汽车，每一个城市的停车场甚至我们每个人的服装、眼镜都被连接起来的时候这个世界会怎么样？

万物+：将衍生出全新的应用领域和商业模式

从具体形态上看，“万物+”是以万物有芯片、万物有传感器、万物有数据、万物有智慧、万物皆在线为基础，人、数据和设备之间自由沟通，产品、流程、服务各环节紧密相连的全球化网络。各行各业将通过“万物+”打造出前所未有的生活方式和生产方式。

尽管从4G开始，智能家居行业已经兴起，但只是处于初级阶段的智能生活，4G不足以支撑“万物互联”，距离真正的“万物互联”还有很大的距离。而5G极高的速率、极大的容量、极低的时延将能为“万物互联”提供必要条件, 未来不仅仅是电表、水表、手机接通网络，智慧城市、智慧电网、智能放牧/种植、物流实时追踪、远程驾驶、车联网自动驾驶、工业控制等等……这将是人类快速重建生存空间的过程。

田溯宁表示，“万物+”实现了从物的连接，到事与物连接，将孕育出无数个再创新机会。新材料、纳米技术、生物技术、可植入技术、3D打印、无人驾驶区块链、大数据、云计算等新兴产业都蕴含着巨大的商机。同时，“万物+”还能打破垂直行业的“信息孤岛”，将生产者、消费者、经销者、管理者和调度者以及各种设备和服务连接起来，带动万物协同，衍生出全新的应用领域和商业模式。

目前，中国已成为世界最大的ICT生产国，传统产业正在加速进行数字化转型，为加速推动“万物+”奠定了基础，中国拥有物联网最完整和领先的产业链，有可能打造世界上最大的“万物+”社会。另一方面，国内规模化消费和应用市场的兴起，包括智慧城市、智能家居、车联网、机器人、智能硬件等逐渐推动我们进入万物互联、万物感知、万物赋能的新时代。因此，未来中国所有的企业都要做好“万物皆运营”的商业准备。

万物互联：万物皆有风险

数据显示，2017年全球已有超过83亿台联网设备。据预测，2020年全球物联网设备接入量将会达到260亿台，并且平均每天还有550万设备连接到整个网络中，新增的商业设备和系统中将会有超过一半会包含IoT组件。然而，数以万计的漏洞风险和持续演进的攻击手段，造成了物联网运行环境的进一步恶化，用户的数字化掌控能力渐失渐远。

随着IoT多层弱点的暴露，智能设备被劫持、IoT DDoS攻击、勒索软件滋生等随之而来安全问题将会出现井喷式的爆发。在“万物+”主宰的新时期，网络安全的“木桶效应”将更加明显，包括设备制造厂商、互联网服务提供商、网络安全厂商乃至政府监管部门需要共同探索协作机制。

针对万物互联的安全风险和应对措施，田溯宁表示：“安全是万物皆运营的过程中最为重要的环节，必须消除用户对于安全性的疑虑。可通过云安全、AI技术、机器学习、大数据等新兴技术形成大融合、大集成，为新型威胁治理提供有效工具，为‘万物+’提供可以信赖的保护力。在‘万物+’主宰的产业互联网下半场，亚信安全在做好客户运营使能的同时，更有责任让用户的数字生活可以信赖。”