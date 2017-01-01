【IT最大声12.03】AWS re:Invent：发布首个裸机服务器实例

“第三季度超大规模数据中心继续推动着对批量服务器的需求，Amazon再次领先，Google和Facebook也开始再次加速其服务器部署。尽管ODM是超大规模服务器需求的主要受益者，但一些OEM也已经开始实现与企业细分市场相关的显著增长。戴尔的服务器业务增长了37.9%，依赖其服务器团队和收购EMC合并的存储团队之间的强大协同。HPE一直从超大规模数据中心业务抽离出来，转向专注于企业市场。在短期内会给同比增长带来一些影响，但是在企
“2017年第三季度企业存储市场取得了积极的成绩，实现了强劲的同比增长，并在几年内实现了两位数的增长。全闪存、软件定义、融合/超融合系统仍然是传统存储厂商的推动力。同时，超大规模数据中心再次看到以事件为驱动的存储需求，使得这部分市场在第三季度实现了强劲的增长。”
——IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2017年第三季度全球企业存储系统工厂收入同比增长14%，达到118亿美元，出货量同比增长22.4%达到72.5EB。直接面向超大规模数据中心进行售卖的ODM厂商收入加速增长，这部分市场同比增长54.8%达到27亿美元
“在边缘和核心位置对应用基础设施和服务的强劲需求将继续补充重要的云建设，保持对网络基础设施的需求。与此同时，将边缘连接到核心，以及云端要求升级到WAN连接，我们将继续看到企业以及服务提供商不断增长的需求，充分利用来自SD-WAN和移动回程等领域的架构颠覆。”
——IDC全球以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2017年第三季度IDC全球以太网交换机（Layer 2/3）收入为67.5亿美元，同比增长7.4%。与此同时，全球整体企业和服务提供商（SP）路由器市场收入为39.1亿美元，同比增长9.4%。IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra就此表示。
“我们有很多客户和合作伙伴在AWS之上构建区块链，也有在AWS上构建使用区块链的服务。我们对此保持密切关注。但我们还没有看到太多区块链的实际使用案例，现在的实际使用案例多局限于使用分布式架构。我们不会因为一种技术很潮就打造该技术，只有在我们认为某种技术是解决客户问题的最佳办法时才会建立这种服务。”
——AWS re:Invent活动的第一天，亚马逊网络服务公司首席执行官Andy Jassy在开幕式主题演讲里宣布了一系列的消息，包括推出超过20个新功能和服务的消息。物联网（IoT）和机器学习在星期三早上的活动上唱主角，Jassy自己也称机器学习这个新潮术语值得关注，而一个未得到关注的行业新潮术语是区块链。
“EC2裸机实例的重要性是它为客户提供了对所熟知的API的直接访问，以及从现有本地服务器硬件平台获得计算和存储资源的性能。但是也可以获得全方位管理AWS公有云服务的简化性、可扩展性、效率、可管理性和高可用性。"
——为了在云计算领域保持领先地位，AWS本周二晚些时候宣布推出了所谓的“裸机”服务器实例，让客户能够直接访问计算能力。AWS将首个裸机服务器实例作为其i3实例家族的一部分公开预览，但表示预计会在未来几个月扩展到其他实例家族。这些实例没有预装软件，因此客户可以利用所