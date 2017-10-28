Gartner魔力象限再次评定ALE有线局域网和无线局域网接入基础设施为“远见者”

ALE，以阿尔卡特朗讯企业通信为品牌，日前宣布再次入围Gartner有线局域网和无线局域网接入基础设施魔力象限“远见者”。

ALE，以阿尔卡特朗讯企业通信为品牌，日前宣布再次入围Gartner有线局域网和无线局域网接入基础设施魔力象限“远见者”。本次评选结果于2017年10月17日由Tim Zimmerman、Christian Canales和Bill Menezes共同公布。*这已经是阿尔卡特朗讯企业通信连续第6年在Gartner的报告中获此评估。

该报告指出：“入选远见者象限的厂商应具备升级其产品功能的能力，为用户提供一种独特、有差异化的解决方案。‘远见者’应在企业的接入层技术的一个或多个重要领域，实现技术创新（例如融合性、安全性、管理及运营效率）。在整个接入层应用差异化功能的能力将影响它们的排名。”

OmniAccess Stellar无线接入点是阿尔卡特朗讯企业通信网络产品系列的新成员，助力ALE能够快速响应新的行业化需求，并交付安全统一的解决方案，从而简化IT运营。通过OmniAccess Stellar WLAN和OmniSwitch? 系列产品提供的统一接入和策略控制功能，阿尔卡特朗讯OmniVista? 2500可实现统一的局域网/无线局域网管理。阿尔卡特朗讯企业通信智能架构技术所具备的自动化功能，可在核心层和接入层实现网络自动配置，简化了迁移、添加和更改等日常任务，同时帮助IT部门将运营成本和复杂性降低30%到50%。2017年，ALE还推出了一款增强版OmniSwitch产品—加固型工业交换机，适用于工业或室外物联网环境的部署。

报告还指出：“通过寻访、客户互动交流和调查问卷等方式，客户们不断提及，全新的IoT部署业务战略将需要大量新的端点连接到企业的接入网。这些新设备需要新的查找和定位功能、新的安全性和配置功能来接入网络（因为许多IoT设备没有键盘或显示器），同时还需要新的管理功能。在所有新的接入层设备采购需求中都必须提到这些新功能，否则企业可能会面临由于网内有未知或不可管理的设备而导致的安全攻击风险，同时也无法满足终端授权用户的服务水平要求。”

ALE网络事业部执行副总裁Stephan Robineau表示：“客户的成功案例以及他们给予的积极反馈推动ALE不断创建和交付创新的企业网络解决方案。我们相信，连续6年被评为“远见者”有力地证明了我们在为IT部门简化工作方面付出的努力。我们认为，我们的有线和无线解决方案为客户提供了一个平台，确保其能够安全地管理与日俱增的移动性、带宽和物联网扩展需求。”