积极响应国家战略 海航科技打造智能制造旗舰队

11月16日-21日，海航科技集团联合旗下海航量子智能、天海投资（A股证券代码600751）参加第19届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）。

11月16日-21日，海航科技集团联合旗下海航量子智能、天海投资（A股证券代码600751）参加第19届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）。此次高交会, 海航科技集团以“启迪未来 共享梦想”为主题，在一带一路展馆参与展出并参加“亚太智慧城市发展”高峰论坛；旨在与客户、合作伙伴一起推动先进智造领域的发展，为人类的幸福生活提供智能服务。

第19届高交会的主题为“聚焦创新驱动 提升供给质量”。高交会是经国务院批准举办的高新技术成果展示与交易的专业展会，由多家政府部门、科研单位和深圳市人民政府共同主办，深圳市中国国际高新技术成果交易中心承办，被誉为“中国科技第一展”。

海航科技集团带来了哪些秘密武器呢，跟随小编的脚步让我们先睹为快。

海航科技高交会展馆

量子智能：智能AI惊艳现场

海航科技集团旗下海航量子智能在高交会现场重点展示了行业领域内最前沿的智造成果,包括无人货运运输船，智能云箱，飞机清洗机器人，机场延伸服务机器人，船舶除锈机器人，医疗服务机器人等智能硬件产品，引发各界广泛关注和积极响应。

无人货物运输船--重新思考海洋货运 开启海运新时代；随着人工智能和无人驾驶技术在运输行业的逐步推广，总值6400亿美元的世界航运产业，正因科技革新和服务升级而重塑。海航量子智能依托海航集团雄厚的产业实力和完备的航运产业链，集产业势能研制自主决策、自动控制、环境感知、远程操控和绿色安全于一体的无人货物运输船，并与无人货物运输船开发联盟成员--美国船级社、中国船级社、中船重工701研究所等强强联合，具备运营、制造、研发、政府支持等强大优势，在高技术船舶领域填补了无人货物运输船的空白。

智能云箱--让技术驱动物流 物流智能化与高效化的领导者；智能云箱运用先进制造与物联网技术，为航空货运、公路铁路运输和多式联运提供智能货运容器、配套自动化装卸及运输设备和智能物流云平台。通过云箱体系的软硬件一体化解决方案和独特的共享、分享运营模式，帮助物流企业提升服务能力、降低运营成本，帮助货主更好地监控运输全程、为货物提供更好的运输保障。智能云箱致力于创建面向未来的智能物流体系。

随着AI时代的到来，智能机器人被应用到不同产业场景中解决人工作业的模式和痛点，以前所未有的方式重新定义我们的世界。此次，海航量子智能也重磅推出了应用于工业和服务领域的智能机器人。

飞机清洗机器人; 由机器人本体及与之匹配的飞机清洗管理系统两部分组成。对每架飞机的清洗周期及洁净状态进行动态监控和科学管理，合理地安排飞机外表清洗计划，并提供精细专业的大数据服务。通过智能、高效的飞机清洗作业，解决了人工清洗作业的行业痛点，并致力于成为全球领先的飞机清洗机器人领域智能清洗专家。

机场延伸服务机器人; 现已广泛应用于机场候机楼内，其视觉系统可触达全新的视野，“云”管家大数据系统可持续优化基于特定场景需求下的逻辑理解，并可同时应用于金融、政务、通信等领域，同时面向百行百业全场景开放更大的定制自由，打造与不同服务场景融为一体的专属形象，为客户解决实际问题，在创造更多价值的同时带来突破性的用户体验。

船舶除锈机器人; 是一种基于超高压水射流技术的船舶除锈清洗爬壁机器人，集超高压水射流除锈、真空系统回收、爬壁机器人执行除锈作业三者成套设计于一体，主要用于工业和海洋工程中的涂装表面除锈工作。操作安全可靠，能实现船舶绿色、高效、高质量和低成本除锈。

医疗服务机器人; 是一款具有健康管理和家居陪护功能的智能机器人。主要服务于居家养老和中高端养老机构。该款机器人能对老人进行定期的体征测量、健康管理和巡查看护，具有良好的室内自主导航与定位能力，能与其他智能硬件互联互通，并融入家庭及养老院的健康管理信息系统。

在同时举行的海航量子智能品牌发布会上，海航科技集团创新总裁、海航量子智能董事长兼CEO崔轶隽表示，海航量子智能是智能领域高科技投资平台，重点布局先进制造、智能机器人、智能生态平台等领域，致力于成为全球领先的智能软硬件解决方案服务商，旨在打造一个相融相生的智能生态圈，为人类的幸福生活提供智能服务。

言下之意，这还只是量子智能制造的一小部分，期待量子智能的新创造。

深圳市委常委、深圳警备区政治委员李建华莅临海航科技展台视察

天海投资：要做最懂行业的云专家

如果说海航量子智能是海航科技集团硬件实力的缩影，那么天海投资就是海航科技集团软实力的凝聚。

天海投资参展的业务板块为海航云，包括ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）三大板块。AI部分包括AI视觉解决方案、AI听觉解决方案、智能客服；Big Data部分主要是航旅大数据平台；Cloud部分主要包括航旅云、金融云、零售云三大行业云。

天海投资在去年以60亿美元收购英迈国际后在科技领域大放异彩。11月14日在上海推出填补国内市场空白的海航云集市，此次又紧接着亮相高交会现场，展示转型阶段性成果。

据中国信息通信研究院发布的《2017年中国公共云发展调查报告》显示，预计到2020年市场规模将达到603.6亿元。作为中国特色的“行业云”，正在蓬勃发展繁荣。

作为世界500强企业，海航集团拥有航空、酒店、机场、写字楼、商超、住宅小区等实体场景，涵盖旅游、金融、科技、物流、零售等服务环节。而依托海航集团丰富行业场景和数据资源优势，天海投资正在深挖行业场景，掘金行业云，旨在成为行业云领导者； 当然，与传统理解上的“云”不同，海航云通过ABC协同，以AI前端应用收集海量的数据存储于云平台，再依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和虚拟化技术，利用大数据分析、深度学习，反哺人工智能应用。人工智能化的云的竞争，正在成为新一轮巨头战场。已

成功卡位的天海投资，正逐步发展出自己的特色。

积极响应国家战略，打造智能制造旗舰队

海航云工作人员为前深圳市市长、现深圳市企业家协会/企业联合会会长刘应力做讲解

海航科技集团在高交会期间向全球发布了其最前沿的智能制造核心战略，重磅推出了诸多基于海航应用场景的智能制造产品，获得了各界的广泛关注和积极响应。据悉，海航科技集团还将参加“亚太智慧城市发展”高峰论坛，与全世界分享科技创新战略与理念。

依托海航集团全球化、多元化的广泛应用场景，海航科技集团目前拥有40家控股企业，包含了量子智能、易建科技、文思海辉、天海投资、至精股份、国付宝、海航通信等IT供应链、大数据、智能制造领域的优秀企业。

结合自身强大的技术研发实力，必将助其在未来“智能制造”群雄争锋的时代中脱颖而出，让科技与应用场景相融相生，为世界创造更多可能，携手共塑人类智能未来。可以预期，智能化、数字化在海航战略布局中将扮演越来越重要的角色。致力于成为未来科技行业的旗舰队，海航科技集团又将创造怎样的佳绩，值得期待。