  全面云化的时代，不了解TA们怎么行…

作为一名有激情，爱学习，能熬夜的程序猿，你一定需要TA们的帮助！

随着云技术的快速发展和迭代

各行各业都在云中快速成长,

全面云化的时代已悄然来袭

作为一名有激情，爱学习，能熬夜的程序猿

要想立技术潮头，玩转云计算

你一定需要TA们的帮助

传说中的微服务

话说大约在公元2012年，微服务概念问世

因软件作者Martin Fowler而流行

短短几年，

微服务架构就因超高的灵活度等众优点加身，

迅速成为敏捷部署以及复杂企业应用上云选型的重要考量

但是你知道TA适用于哪些场景么？你知道TA到底应该怎么用么？

人见人爱的中间件

数据并发与日俱增

需求场景日新月异

是谁成就了电商平台的超级承载力？

是谁实现了系统的场景级水平扩展？

TA们是分布式消息中间件、缓存中间件、数据库中间件…

将为系统架构师和程序员提供

自建和摸索之外的更优选择

到哪才能感受到TA们的强大实力？

11月18日

北京市海淀区中关村3W咖啡

华为云技术私享会 —— 微服务与云中间件专场

不谈大而泛的宏观趋势

只有实战积累的海量干货

面对面专家交流、零距离上机实践

3小时给你最丰盛的技术盛宴

点击链接，赶紧报名，本周六不见不散哦！

http://p.smarket.net.cn/cloud/app_wap/views/index.html?code=0811J01V1BvxKV0BDx2V1hD51V11J011&tc=l6X358T9cv