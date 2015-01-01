华为云稳居中国政务云第一

近日，在全球权威的咨询与服务机构IDC最新发布的《IDC MarketScape：中国政务云市场厂商评估，2017》报告中，华为云政务解决方案凭借过硬的综合实力和前瞻性的战略布局，位居领导者区间，并占有全面领先优势。

近日，在全球权威的咨询与服务机构IDC最新发布的《IDC MarketScape：中国政务云市场厂商评估，2017》报告中，华为云政务解决方案凭借过硬的综合实力和前瞻性的战略布局，位居领导者区间，并占有全面领先优势。报告显示，在现有能力、战略和市场表现三大维度，华为云政务解决方案均排名第一，这充分体现了业界对华为云的认可。

华为云位居中国政务云第一

华为云包含私有云、公有云，并且以混合云进行灵活的按需联接。从IaaS层向通用PaaS和政府行业PaaS延伸。在商业模式上，为政府客户提供自建、租赁、按需服务等多种选择，加速政府客户数字化转型。

针对政府客户的基础设施集约化建设、数据互联互通和应用智能化三大迫切需求，华为云政务解决方案聚焦多类业务场景：政务服务网、公共资源交易平台、GIS（地理信息系统，Geographic Information System）云化、经济运行监测、政务数据共享交换平台、两级政务云、政务云数据中心、政务大数据等。

目前，华为已为国内超过16个国家部委级、15个省/直辖市级（比如北京、上海、天津、江西等）、200多个市/县级（广州、深圳等）政府客户提供政务云方案支撑。在海外，华为也正在服务于80多个国家的100多个政府客户。而且，华为在全球多个地区还设有OpenLab，支撑客户和300多家生态合作伙伴在云和大数据方面的联合创新。作为亚洲唯一的OpenStack白金会员和董事会成员，华为已成为开源项目中的重要贡献者，这也为华为创新技术带来生态优势和积累优势。