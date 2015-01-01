海航全面战略转型又迈新步 海航云集市推出

海航云集市今天推出，并将于12月正式启用。首期将包括微软等云产品。海航云集市还将陆续上线国内主流的云厂商产品，包括金山云、阿里云、科天云等，打造云服务产业的厂商、渠道代理商、云增值服务商和最终用户多赢的生态系统。

（文章来源：人民网）海航云集市今天推出，并将于12月正式启用。首期将包括微软等云产品。海航云集市还将陆续上线国内主流的云厂商产品，包括金山云、阿里云、科天云等，打造云服务产业的厂商、渠道代理商、云增值服务商和最终用户多赢的生态系统。这是以“未来，应云而生”为主题的海航云集市发布会上获悉的。

海航云集市由海航科技集团旗下天海投资重点打造，是具备“端到端”服务能力的一站式云资源获取平台，通过云资源汇聚、云渠道联合、云服务增值，联合微软、阿里、金山、华为等顶尖云计算厂商及下游云代理商，共同助推中国企业全面迈向云时代。

云市场正处于持续快速增长之中，中国公有云市场的容量也在迅速扩大。Gartner报告显示，2016年全球公有云市场达到1225亿美元，预计2020年将达到1950亿美元的市场规模，年复合增长率达19%。IDC数据进一步显示，2016年中国公有云市场的规模约为150亿元，预计2020年将达到350亿元，年复合增长率为24%，高于全球增长率。

目前，云计算已经成为各大公司IT投入的重头，但云服务的多样化、碎片化、专业化导致企业在采购、集成、使用和管理云服务方面遇到极大的挑战，催生了海航云集市这样的一站式云服务平台。

海航集团董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫表示，目前企业对数字化、云端转型有迫切需求，天海投资汇集国内外最先进的技术，搭建共享共赢的开放平台，与云服务市场里的厂商、代理商一起推进科技与实体经济的融合，嫁接起全球领先技术与中国实体经济发展之间的一道桥梁。

据介绍，微软、阿里、金山、华为等重量级云厂商将入驻海航云集市，下游在国内拥有超过6000家渠道。一方面，海航云集市可通过先进的技术将各云厂商包括IaaS、PaaS、SaaS在内的云产品打通，并对云产品订阅进行有效管理，实现自动交易、自动账单生成等一站式云产品订阅。另一方面，海航云集市还提供基于云服务的增值服务，通过咨询、规划、部署、迁移、云托管、7*24呼叫中心等端到端的综合服务，为最终用户实现高效云化。

分析人士指出，目前云产品以直销模式为主，占比83%，但渠道销售比例正在迅速上升，预测2019年中国云市场渠道占比可达市场总量30%，将会释放上百亿市场，海航云集市顺应了这一趋势。依托英迈业界领先的ODIN技术平台、超过十年的商业实践、全球44个国家业务覆盖的云资源整合能力以及海航的丰富资源，海航云集市致力于打通云服务的全产业链。天海投资技术总监初明表示，海航云集市希望在三年内成为国内领先的提供端到端服务的云增值服务商，最大范围连接云厂商与云代理商，共建云市场的生态新格局。

今年10月17日，海航向全世界宣布将进行全面战略转型，以航旅MTS出发，构建数字化、线上线下融合服务的生态平台。同时，进一步加大科技板块布局。

天海投资作为海航科技集团旗下唯一A股上市公司，在整个海航科技版图担当着排头兵作用。自收购英迈国际之日起，天海投资依托海航丰富的实体产业场景和数据资源优势在科技领域迅速布局。海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿表示，海航云集市的推出是海航科技与英迈国际业务协同的重大成果，也是天海投资进军科技行业的里程碑。