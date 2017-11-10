好了高通，别再作茧自缚，博通都笑了

博通方面表示尽管其竞争对手——芯片设计商高通公司——回绝了其1050亿美元的收购提案，但该公司仍将继续努力促成此项收购事件。

又一次，一家巨头级企业说没就没了。

博通方面表示尽管其竞争对手——芯片设计商高通公司——回绝了其1050亿美元的收购提案，但该公司仍将继续努力促成此项收购事件。

高通公司于本周一发布声明表示其拒绝接受博通方面的每股70美元的收购提案，尔后，博通公司立即就此事做出了回应，坚持认为其提供的报价已经是目前处于四面楚歌的高通公司期望能得到的最高报价。

博通公司的首席执行官Hock Tan在谈及此份提案时表示：“我们坚持认为目前我们的提案对于高通方面的股东而言是最具吸引力且有价值的选择。并且，他们的反应给增强了我们对于能够成功完成此次收购事件的信心。”

Hock Tan补充道：“目前已经有许多人向我们表达了他们的诉求，即希望高通公司能够与我方讨论此项收购提案的具体内容。”

在此之前，高通公司表示该公司董事会——由九位男性两位女性构成——一致认为博通方面提供的收购方案明显低估了高通公司的股价与该公司的未来发展前景。另外，高通公司的董事会还指出监管方面的障碍将会让全球两家最大的半导体制造商也受到牵连。

然而，博通公司表示其将坚持已经公开的收购方案，其中包括债务减免与其他条款，而此次交易的最终费用将达到1300亿美元。而高通公司的投资者将会从其持有高通公司的股票中按每股60美元获得相应的收益并以每股10美元获得等值的博通股票。

博通公司的高管认为，即使高通方面的董事会一致拒绝此次交易，博通也可以直接说服高通公司的股东全面接受此项提案并获得政府监管机构的批准。

Tan表示：“此次交易将创造一家强大且拥有骄人的行业领先技术与产品组合的全球化企业，并且我们已经收到了主要客户对于此次整合的积极反馈。”

最后，Tan总结道：“我们强烈希望高通公司的董事会及其管理团队能够与博通开展合作。”