【IT最大声11.10】AI、机器学习掀起GPU风暴 英伟达成最大赢家

“POWER系统平均每1美元的性能要比x86服务器高出80%。”
——IBM的立场是由Nutanix提供支持的超融合系统，也就是POWER系统。有1U和2U的一体机运行Nutanix Enterprise Cloud Platform软件，采用AHV。IBM将其定位为针对高性能工作负载，在这方面POWER胜过x86。IBM就此表示。
“Cerberus将能够保护平台固件免受具有管理权限或访问权限的内部人员的伤害；能够抵挡黑客和恶意软件利用操作系统、应用程序或者管理程序的bug进行的攻击；能够防御供应链攻击以及会危及固件的二进制文件。”
——微软的“Cerberus项目”是一个加密微控制器，旨在拦截来自主机通过SPI总线对闪存的访问，该固件存储在SPI总线中。微软的官员们在11月8日发表的一篇博客文章中表示，这是为了防止未经授权的访问和恶意更新。微软公司官员对此表示。
“将与Google专家共同开发算法、模拟和优化。”
——在欧洲举行的一个会议期间，大众汽车宣布与Google达成协议，两家公司将在交通管理和电池开发中的量子应用方面展开合作。Google从2015年推出D-Wave量子计算机的时候就进入这个领域了，是量子计算的狂热分子。今年年初，Google宣布开始测试一个名为“可变量子本征求解”的内部项目，并在10月公布了一个用于解决量子问题的编译器。大众汽车旧金山和慕尼黑的IT专家就此表示。
“我们需要合作伙伴了解如何定位这个未来就绪的存储忠诚度计划。这将改变游戏规则。通常我们只是坐下来等待一些技术或者功能，但是我们需要他们了解如何利用这个未来就绪的存储忠诚度计划引领业界。这会加强他们的竞争实力，赢得更多客户，为最终用户提供价值。”
——Dell EMC本周二宣布推出了两款新的全闪存SC系列块存储阵列，进一步充实了中端产品组合，其中包含SC系列全套的软件包，对Unity产品线的效率升级，以及“未来就绪的存储忠诚度计划”。Dell EMC存储营销高级副总裁Sam Grocott就此表示。
“英伟达公司旗下的每条产品生产线都有所提升，其中令人印象最深的增长部分是由其在机器学习训练、游戏以及PC游戏市场扩张的驱动下产生的数据中心业务所贡献，而该数据中心的核心即为英伟达方面的旗舰级游戏图像处理单元芯片GeForce。”
——这家游戏与人工智能的图形芯片制造商英伟达宣布其利润为8.38亿美元，合每股1.33美元，较去年同期增长了55%，其中营收增长了32%，达到了26.4亿美元。目前，英伟达方面的GPU已经成为诸如谷歌、Facebook以及微软等公司所运行的大型数据中心用作机器学习的首选芯片，并且该公司提