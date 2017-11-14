关于海航云集市

海航云集市发布会 上海 2017.11.14

海航云集市由天海投资重点打造，是具备端到端服务能力的一站式云资源获取平台，通过云资源汇聚、云渠道联合、云服务增值，帮助中国企业实现全面迈向云时代。

借助海航云集市统一门户，客户可获得包含各种云服务订阅、围绕云服务的咨询、规划、迁移、部署、自动计费、迁移、云托管、7*24呼叫中心等一站式、端到端的全面服务，解决云服务“最后一公里”的难题。

Gartner报告显示，2017年前全球公有云服务市场收入预计将增长18.5%达到2620亿美元。IDC发布的报告中，2020年中国公有云的总体规模预计将达52亿美元。目前，云计算已经成为各大公司IT投入的重头，对于云服务需求的快速增长催生了海航云集市这样的综合服务平台。海航云集市以规模化效应为基础，通过打通上下游销售环节，适配云产品与云需求，满足巨大的企业云业务需求。此外，海航云集市通过包括迁移、解决方案、咨询等高附加值的云托管和云增值服务，在满足上下游客户个性化需求的同时，获取利润，实现买家、卖家、平台三赢。