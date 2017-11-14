海航云集市由天海投资重点打造，是具备端到端服务能力的一站式云资源获取平台，通过云资源汇聚、云渠道联合、云服务增值，帮助中国企业实现全面迈向云时代。
借助海航云集市统一门户，客户可获得包含各种云服务订阅、围绕云服务的咨询、规划、迁移、部署、自动计费、迁移、云托管、7*24呼叫中心等一站式、端到端的全面服务，解决云服务“最后一公里”的难题。
Gartner报告显示，2017年前全球公有云服务市场收入预计将增长18.5%达到2620亿美元。IDC发布的报告中，2020年中国公有云的总体规模预计将达52亿美元。目前，云计算已经成为各大公司IT投入的重头，对于云服务需求的快速增长催生了海航云集市这样的综合服务平台。海航云集市以规模化效应为基础，通过打通上下游销售环节，适配云产品与云需求，满足巨大的企业云业务需求。此外，海航云集市通过包括迁移、解决方案、咨询等高附加值的云托管和云增值服务，在满足上下游客户个性化需求的同时，获取利润，实现买家、卖家、平台三赢。
|大会日程
|Agenda
|15:00-15:05
|欢迎致辞
童甫 海航集团董事局董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长
|15:05-15:15
|致辞
桂海鸿 海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官
|15:15-15:25
|致辞
Nimesh Dave 英迈全球执行副总裁（云业务）
|15:25-15:35
|致辞
曾元曦 微软大中华区副总裁、企业商用事业部总经理
|15:35-15:50
|海航云集市业务介绍
初明 天海投资技术总监
|13:50-16:05
|海航云集市产品演示
Peter Stridh 英迈全球云业务总监
|16:05-16:15
|云厂商助力云集市仪式
云厂商 Microsoft、Netapp、IBM、Kingsoft Cloud、Tencent Cloud、Ali Cloud、Huawei Cloud
|16:15-16:25
|云代理商助力云集市仪式
云代理商40余家
|16:25-17:30
|嘉宾座谈：海航云集市对中国云行业的影响
11月14日，以“未来，应云而生”为主题的海航云集市发布会在上海举行，天海投资发布全新的云服务平台——海航云集市，通过全面、便捷的一站式服务平台，为企业客户上云的数字化转型保驾护航，填补国内云产业的空白。
11月8日晚，海航科技集团有限公司旗下天海投资发布公告，公司名称拟变更为“海航科技股份有限公司”，英文名称拟变更为“HNA Technology Co.， Ltd.”，经营范围变更为云计算、大数据等计算机及信息服务领域。
10月17日，海航科技集团旗下A股上市公司天海投资与商汤科技在上海海航大厦举行战略签约仪式，双方将共建超算中心和视觉AI基础能力，在航空、酒店、物流、金融、零售等场景全面落地应用，实现AI加场景的快速突破。
9月29日，海航科技集团与中国联通河北省分公司举行战略合作签约仪式，双方将在旅游大数据基地建设、旅游云、智慧城市构建、互联网基础设施等领域全面展开深度合作，携手促进产业升级。
10月30日晚，天海投资发布2017年三季报，1月-9月份营业收入达2238.95亿元，同比增近145倍，业内人士分析，随着英迈业务协同效应逐渐发挥，海运业务剥离完毕，天海转型科技的路径日渐清晰，公司未来盈利能力将进一步增强。
海航科技集团成立于2016年12月，是世界500强海航集团面向未来战略布局的大型产业控股集团。依托海航集团丰富的产业场景，为客户及合作伙伴提供高附加值的解决方案和产品。海航科技集团致力于成为一流的高科技产业集团，通过云计算、大数据、人工智能等领域的运营、投资和创新，打造共享、分享、生态的“四流”（人流、物流、资金流、信息流）平台。
天津天海投资发展股份有限公司1992年12月经天津市人民政府批准设立，1996年4月和9月分别在上证B股（证券代码：900938）和A股 (证券代码：600751)上市。2016年12月，天海投资成功并购全球IT分销与供应链巨头英迈国际(Ingram Micro Inc.)，并逐步剥离海运业务，正式转型科技行业。