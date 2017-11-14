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[直播员]李超 11-14 16:49
天海投资、英迈、微软、金山、云赛智联五位专家高管共同探讨海航云集市对中国云行业的深远影响！
[直播员]李超 11-14 16:28
40余家云代理商共同助力海航云集市启动！
[直播员]李超 11-14 16:23
Microsoft、Netapp、IBM、Kingsoft Cloud、Tencent Cloud、Ali Cloud、Huawei Cloud助力海航云集市发布仪式！
[直播员]陈广成 11-14 16:18
英迈全球云业务总监Peter Stridh详细对海航云集市产品进行演示。
[直播员]李超 11-14 16:16
天海投资技术总监初明在演讲中对海航云集市业务做的详细介绍，其中讲到针对数字化转型，海航云集市可以整合云相关的上游到下游产业链条，聚合、增值。能帮助企业解决渠道覆盖难题，并引入国内外主流云厂商提供优质云产品，通过云集市平台提供解决方案咨询、迁移、产业云、大数据应用等增值服务，形成产品服务-平台-多渠道的完整生态链，一站式服务终端用户。
[直播员]陈广成 11-14 15:37
英迈是微软全球最大的总分销商+最强的云合作伙伴，微软大中华区副总裁、企业商用事业部总经理曾元曦说，“您成功，我成功！”
[直播员]陈广成 11-14 15:34
在英迈全球执行副总裁（云业务）Nimesh Dave看来，中国将是世界最大的云计算市场，海航云集市集合云服务提供商与云消费者在一个集市，将以开放的商业模式平台，帮助云供应商、伙伴快速将云落地。
[直播员]陈广成 11-14 15:23
海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿谈到，在中国云计算产业高速发展的同时，云计算配套的整个产业链也在快速发展，这种变化也深刻了改变了传统IT产业的服务形态，并带动整个IT产业面向云服务模式进行转型和升级，“海航云集市应云而生”。
[直播员]李超 11-14 15:23
海航集团董事局董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫在致辞中讲到，企业涉“云”已成大势，随着全球最大的IT分销与技术服务提供商英迈融入海航集团大家庭，海航云集市将为中国市场带来全球领先的IT供应链平台和云聚合服务，用共享、分享、生态的理念推动科技与实体经济的融合，而海航云集市必将加速和助推中国云产业迈上一个新高度！
[直播员]李超 11-14 15:22
海航集团董事局董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫率先为海航云集市发布会做了精彩的致辞！
[直播员]李超 11-14 15:16
至顶网总编辑高飞为海航云集市发布会做会议主持。
[直播员]陈广成 11-14 14:58
海航集团董事局董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫步入发布会现场，会议即将正式开始！
[直播员]李超 11-14 14:55
海航科技及天海投资双方高管齐聚海航云集市发布现场，共同“见证未来，应云而生。”
[直播员]李超 11-14 14:52
英迈全球执行副总裁（云业务） Nimesh Dave等重量级嘉宾位临海航云集市发布会现场！
[直播员]陈广成 11-14 14:47
打造企业生态的一站式云服务平台，海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿今天将讲解海航云集市的未来。
[直播员]陈广成 11-14 14:42
“化云为雨”，共建中国云计算发展新生态，他们肯定在说，“海航云集市”终于来了！
[直播员]陈广成 11-14 14:30
看他们帅气的签名，"海航云集市发布会"迎来了数百位亲密的合作伙伴。
[直播员]陈广成 11-14 14:23
“生态、数据、共享、未来、云”，各位重量级嘉宾正在走进海航云集市生态大门。
[直播员]陈广成 11-14 14:14
“海航云集市发布会”即将召开，依托英迈Cloud Marketplace，一个业内领先的全开放云集市将落地中国。

关于海航云集市

海航云集市发布会 上海 2017.11.14

海航云集市由天海投资重点打造，是具备端到端服务能力的一站式云资源获取平台，通过云资源汇聚、云渠道联合、云服务增值，帮助中国企业实现全面迈向云时代。

借助海航云集市统一门户，客户可获得包含各种云服务订阅、围绕云服务的咨询、规划、迁移、部署、自动计费、迁移、云托管、7*24呼叫中心等一站式、端到端的全面服务，解决云服务“最后一公里”的难题。

Gartner报告显示，2017年前全球公有云服务市场收入预计将增长18.5%达到2620亿美元。IDC发布的报告中，2020年中国公有云的总体规模预计将达52亿美元。目前，云计算已经成为各大公司IT投入的重头，对于云服务需求的快速增长催生了海航云集市这样的综合服务平台。海航云集市以规模化效应为基础，通过打通上下游销售环节，适配云产品与云需求，满足巨大的企业云业务需求。此外，海航云集市通过包括迁移、解决方案、咨询等高附加值的云托管和云增值服务，在满足上下游客户个性化需求的同时，获取利润，实现买家、卖家、平台三赢。

大会日程 Agenda
15:00-15:05 欢迎致辞

童甫 海航集团董事局董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长
15:05-15:15 致辞

桂海鸿 海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官
15:15-15:25 致辞

Nimesh Dave 英迈全球执行副总裁（云业务）
15:25-15:35 致辞

曾元曦 微软大中华区副总裁、企业商用事业部总经理
15:35-15:50 海航云集市业务介绍

初明 天海投资技术总监
13:50-16:05 海航云集市产品演示

Peter Stridh 英迈全球云业务总监
16:05-16:15 云厂商助力云集市仪式

云厂商 Microsoft、Netapp、IBM、Kingsoft Cloud、Tencent Cloud、Ali Cloud、Huawei Cloud
16:15-16:25 云代理商助力云集市仪式

云代理商40余家
16:25-17:30 嘉宾座谈：海航云集市对中国云行业的影响
新闻报道

天海投资推出海航云集市 携手合作伙伴共建中国云市场新生态

11月14日，以“未来，应云而生”为主题的海航云集市发布会在上海举行，天海投资发布全新的云服务平台——海航云集市，通过全面、便捷的一站式服务平台，为企业客户上云的数字化转型保驾护航，填补国内云产业的空白。

天海投资拟更名海航科技 海航做大科技版图

11月8日晚，海航科技集团有限公司旗下天海投资发布公告，公司名称拟变更为“海航科技股份有限公司”，英文名称拟变更为“HNA Technology Co.， Ltd.”，经营范围变更为云计算、大数据等计算机及信息服务领域。

天海投资联手商汤科技 AI场景化应用创造新价值

10月17日，海航科技集团旗下A股上市公司天海投资与商汤科技在上海海航大厦举行战略签约仪式，双方将共建超算中心和视觉AI基础能力，在航空、酒店、物流、金融、零售等场景全面落地应用，实现AI加场景的快速突破。

海航科技与河北联通达成战略合作 共同打造中国首个旅游大数据基地

9月29日，海航科技集团与中国联通河北省分公司举行战略合作签约仪式，双方将在旅游大数据基地建设、旅游云、智慧城市构建、互联网基础设施等领域全面展开深度合作，携手促进产业升级。

天海投资三季报营收增145倍 转型科技路径渐清晰

10月30日晚，天海投资发布2017年三季报，1月-9月份营业收入达2238.95亿元，同比增近145倍，业内人士分析，随着英迈业务协同效应逐渐发挥，海运业务剥离完毕，天海转型科技的路径日渐清晰，公司未来盈利能力将进一步增强。

现场图片
关于海航科技
关于海航科技

海航科技集团成立于2016年12月，是世界500强海航集团面向未来战略布局的大型产业控股集团。依托海航集团丰富的产业场景，为客户及合作伙伴提供高附加值的解决方案和产品。海航科技集团致力于成为一流的高科技产业集团，通过云计算、大数据、人工智能等领域的运营、投资和创新，打造共享、分享、生态的“四流”（人流、物流、资金流、信息流）平台。

天海投资
关于天海投资

天津天海投资发展股份有限公司1992年12月经天津市人民政府批准设立，1996年4月和9月分别在上证B股（证券代码：900938）和A股 (证券代码：600751)上市。2016年12月，天海投资成功并购全球IT分销与供应链巨头英迈国际(Ingram Micro Inc.)，并逐步剥离海运业务，正式转型科技行业。

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