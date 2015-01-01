华为云中国行遇见济南 助力山东省二十万企业上云

本次盛会由山东省经济和信息化委员会、山东省财政厅指导，山东省企业上云服务联盟和华为技术有限公司共同举办。山东省经济和信息化委员会副主任廉凯，华为EBG中国区行业云拓展部部长胡维琦等出席了本次会议。

11月1日，“如果未来可以预见——华为云中国行”济南站活动成功举办。山东省千余名企业客户、行业精英、合作伙伴济济一堂，共商云计。为助力山东新旧动能转换，加速推进经济转型升级提质增效，山东提出3年20万家企业上云的目标，如何更好地应用云也成为本次大会的讨论重点。本次盛会由山东省经济和信息化委员会、山东省财政厅指导，山东省企业上云服务联盟和华为技术有限公司共同举办。山东省经济和信息化委员会副主任廉凯，华为EBG中国区行业云拓展部部长胡维琦等出席了本次会议。

山东省经济和信息化委员会副主任廉凯在致辞中表示，前不久，山东省经信委、省财政厅隆重召开了全省企业上云启动大会，在全国首创云服务券补贴制度，全力推动企业上云发展。此次借华为云中国行济南站活动，将向大家进一步阐述通过发放“云服务券”推动企业上云的方法、路径和华为云的优秀解决方案。多年来，山东省与华为公司有着良好的合作关系，华为软件开发云、华为物联网创新中心等一批项目也将相继落户山东，将进一步推动全省企业加快上云发展、转型发展。

山东省经济和信息化委员会副主任廉凯

胡维琦在主题演讲中表示：“华为云聚合人工智能、物联网、计算和存储等基础能力，将多年来积累的基础研究成果与实践经验开放给政府、企业、合作伙伴及开发者。山东省在互联网、工业制造等领域蓬勃发展，华为愿意汇聚各行业伙伴的产业能力帮助山东企业数字化转型，包括提供新一代智能云硬件平台Atlas、软件开发云、企业智能(EI)、云IoT平台、智造云等云服务。”

华为EBG中国区行业云拓展部部长胡维琦

基于对华为云“开放、可信、线上线下服务”核心优势的认可，越来越多的企业客户选择华为云。

例如，石化盈科依托华为混合云，打造面向流程工业智能制造的ProMACE平台。应用到中国石化智能工厂，使得生产数据自动采集率提高10%，达到95%以上，劳动生产率提高10%以上。

山东阿帕网络使用华为云上提供的基础设施和服务搭建“阿帕智慧物流云”。已经为7000余家会员企业提供服务，实现了制造业、运输业和批发零售业的信息互联互通，推动了产业链融合，帮助供应链上下游企业实现标准化和信息化。平均提高货物周转率30%，车辆周转率62%，减少在库时长12%，减少落地次数2次，整体物流成本下降10%以上。

青岛易飞国际基于华为软件开发云践行“互联网+出行”模式，打造“易飞出行”、“出行秘书”、“直拼机”商旅项目服务平台，整合商旅出行领域里机场、高铁、航班动态最稀缺和最独特的资源，让旅客可以通过手机APP一键购买包括：休息室、机票、餐饮、快速安检、接送机预定、购物休闲等不同场景的服务。为客户提供“省事”“省力”的多元化出行体验。

在以上案例之外，面向制造企业的研发设计、生产制造、经营管理、市场营销、智能服务等五大场景，华为云提供有针对性的云解决方案。

例如，在研发设计领域推出了HPC Cloud高性能解决方案，在生产制造领域提出了大数据和云的结合，在经营管理领域华为提供SAP HANA Cloud解决方案、AI供应链管理，在市场营销领域华为提供针对电商、网站、APP的移动互联云解决方案，在智能服务领域推出IoT解决方案等。

除了精彩的主题演讲外，与会嘉宾还被主会场外极具科技感的展厅所吸引。华为联合十余家生态伙伴共同展示了如烟草智慧云、金融租赁云、智慧物流云、源链云、一体化采购、云办公世界等行业解决方案，同时展示了华为在云安全、云上大数据、上云迁移服务等能力。此外，华为云还专门设立了促销专区，现场发放新客户注册华为云数字上云礼包，客户还在现场亲身体验华为软件开发云、容器云服务、云数据库服务和企业云通信等服务。

下午，参会嘉宾根据自己的兴趣和关注点，分别参加了企业上云之路、前沿技术、云生态分论坛。

随着智能社会加速到来，云成为企业数字化转型的必然选择。华为认为，云只有适配客户才是最好的云服务，只有帮助客户不断创造新价值的云，才是有前途的云。如果未来可以预见，华为云愿与您一起共当时代主角，共见时代未来！