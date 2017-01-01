【IT最大声10.21】Gartner公布2017年对象存储魔力象限

“Dell EMC将是市场中第一家推出基于英特尔最新一代处理器的Azure Stack一体机厂商。新系统将从下个月开始售卖，第一批将于12月发货。”
——Dell EMC近日宣布推出了升级版本的Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack一体机，该产品结合了服务器、存储和网络设备，安装了Azure Stack软件。Azure Stack是微软开发的平台，可让企业构建本地部署环境，其中复制了微软公有云的功能。Dell EMC高管Paul Galjan表示。
“我们都很清楚，目前HPE与我们的竞争对手都面临着公有云、白盒供应商、SaaS以及商用组件价格大幅增长所带来的压力。诚然，这些是我们现在需要面对的挑战，但我认为如果我们能够专注于客户需求、通过正确的分割策略以融入市场并建立一套符合公司固有优势的金融架构，这些我们现在所面临的压力都将为Hewlett Packard Enterprise创造巨大的发展机遇。并且，只要我们能成功地将挑战转化为机遇，我相信HPE将会在未来的岁月里蓬勃发展。”
——HPE目前正在大力投资用于物联网的混合数据中心与“智能边缘”工具，以借此在其名为HPE Next的项目中精简该公司的运营结构。HPE首席执行官Meg Whitman概述了该公司的发展与计划。
“在平板电脑被推行了一段时间之后，公司意识到了有关消费级平板电脑的问题，即寿命短、SKU流通量、安卓系统更新可能会对其软件产生致命影响……此外，平板电脑对于小孩而言极富魅力，足以诱惑其夺走家中老年患者的平板电脑供自己玩乐。”
——英特尔公司的Health Application Platform联合由Flex方面设计的硬件设备，能够提供一种可远程监控患者动态的新途径，并能够摆脱由基于平板电脑或智能手机解决方案带来的各的挑战。英特尔医疗物联网总经理Dave Ryan在接受媒体采访时表示。
“Server Core容器映像大约减少了60％，而Nano Server容器映像比原来的Windows Server 2016版本小了近80％。微软还向该版本增加了曾经承诺过的具有Hyper-V隔离支持的Linux容器。”
和Windows 10 Fall Creators Update一起，微软本周发布了Windows Server 2016的第一个功能更新。虽然一些管理员刚刚开始进行尝试，但他们已经注意到了这个"Semi-Annual Channel"更新的一些令人惊奇的问题，也就是被称为1709的版本。微软官员对此表示。
“到2021年将有超过80%的企业数据保存在企业的横向扩展系统和云数据中心内，高于如今的30%。这对于该领域中的初创公司是个好消息。”
——在Gartner公布的2017年分布式文件系统和对象存储系统魔力象限中，以“前瞻性”和“执行能力”两个维度对分布式文件系统和对象存储厂商进行了评估。Gartner分析师认为。