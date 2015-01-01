抓住信息化运维“牛鼻子” 锐捷助力北京二中法网络管理跃上新台阶 

二中法在业内属于信息化建设的领跑者，法院期望通过底层资源管理项目，为信息化建设进一步强筋健骨。通过抓住以业务管理为出发点这个“牛鼻子”，二中法借助锐捷RIIL IT综合业务管理平台，成功搭建了新的体系化IT运维系统。

“新的综合运维系统从法院日常业务应用、综合资源监控、机房可视化及故障定位、快速帮助运维人员处理各类问题这四个关键角度，实现了对IT基础架构的全面管理，从而在网络运维管理层面，树立起新的行业标杆。“北京市第二中级人民法院（以下简称“二中法”）信息中心负责人对于全新部署的锐捷IT综合运维平台给予充分肯定。

二中法在业内属于信息化建设的领跑者，法院期望通过底层资源管理项目，为信息化建设进一步强筋健骨。通过抓住以业务管理为出发点这个“牛鼻子”，二中法借助锐捷RIIL IT综合业务管理平台，成功搭建了新的体系化IT运维系统。

手工管理 IT运维捉襟见肘

在互联网飞速发展的当下，各级法院各类审判业务的顺利开展都与信息化水平息息相关。近年来，随着各类应用系统的推广规模、建设速度迅猛发展，系统维护所需要的人员数量、技术水平都不断提升。与此同时，对相关运维技术人员的综合素质、业务处理效率、规范性、可追溯性、可分析性要求也越来越高。因此，如何更有效利用现有资源，建立高效、规范的一体化运行维护体系，提高IT运行维护服务水平，确保IT系统的稳定安全运行，成为二中法面临的关键挑战。其问题主要体现在以下三点：

一是数量日益增长的IT基础资源品牌不一 、种类繁多，管理成为最大的难题；

二是底层资源的管理难以与各种业务挂钩，二者相互影响但却没有衔接的桥梁，当业务中断时找不到根本原因，当设备故障时又难以判断影响范围，使得信息系统的风险不可量化，领导层对全院业务及IT资源运行状况的宏观把控力不从心；

三是日常维护中故障功能定位难，业务中断或设备故障基本靠经验去排查，缺少各种可便捷使用的工具。

上述难题使得IT系统的日常管理工作占用了运维人员大部分的精力和工作时间，从而让二中法历年来庞大的信息化建设投入难以体现出信息中心的真正价值。

一石多鸟 综合运维破解各项运维难题

挑战既多，二中法希望采用一套创新的IT综合运维工具，借助自动化、可视化、智能化等方式，让信息化管理水平有一个质的飞跃。在比对多家产品后，二中法被RIIL的强兼容性、高易用性及让人眼前一亮的可视化效果征服。经过审慎勘察各种应用，二中法很快搭建出了成体系的、以业务管理为出发点的IT运维系统。通过对RIIL统一业务管理、综合资源管理、直观可视化三大核心功能及多种智能化工具的使用，实现了全院IT基础架构的高效运维，大大提升了运维人员工作效率及整体管理水平。其优势集中体现在以下三个方面：

多个品牌统一管理：由于历经多年的IT信息化建设，二中法IT基础资源存在多个厂商、不同品牌、不同类别的管理对象，每个产品原有的管理监控方式往往又大相径庭，给运维工作带来巨大挑战。新的运维系统则可对各类品牌的网络设备、服务器、存储等各种类型资源进行统一监控管理，帮助二中法实现内外网设备的综合管理。

图1：RIIL IT综合运维管理平台高度兼容网内各类资源，实现资源的统一管理

面向业务 集中保障：为了更好地让信息系统服务于业务本身，二中法借助以业务视角、面向管理者的运维理念，通过RIIL IT综合业务管理平台将底层资源与上层业务通过建模进行逻辑绑定，在全面管理资源的同时，可对信息中心所维护的各类业务进行集中保障：当某一业务中断时可及时定位故障源头，当某一网络资源故障时，亦可清晰了解此次故障将会影响哪些业务及相关使用部门。从资源定位到人员，系统先于用户发现风险点，大大提高了信息中心所服务的一线业务部门的用户体验度。二中法利用RIIL中IT健康指数、业务雷达、业务卡片等功能，实现了对25个关键业务系统的全面监管和对各类业务系统的诊断，当任意业务系统出现隐患或故障时，系统可及时发现、定位并通知运维人员。

全面可视 清晰直观：做好网络运维管理的一个重要核心，就是要将纷乱的设备资源、数据信息清晰直观地呈现在管理者面前。二中法通过锐捷RIIL IT综合业务管理平台的业务服务管理，将所有核心业务的逻辑关系进行全面梳理，采用业务拓扑图构建明晰的业务结构视图，在业务模型中通过定义每个节点之间的关联关系，定义权重比和对业务性能能够产生影响的各种关键数据，从而实现了高度可视化的管理方式，大大改善原来资源多、杂、管理混乱的旧局面。

图2：直观的可视化效果，让管理更便捷、价值更鲜明

在成功部署锐捷RIIL IT综合业务管理平台后，二中法的各类数据由分散、凌乱变得集中、有序。网络拓扑、机房、告警信息、资源管理等各类数据的集中呈现，使得已经集成到一个平台中的数据使用起来更便捷、更直观。RIIL采用统一门户呈现的方式为用户定制出客户想要的展现门户，将核心网络虚拟化SVF拓扑、业务拓扑、3D机房等信息集中体现，成为二中法信息化应用的亮点，成功体现出二中法的信息化建设成果及价值。