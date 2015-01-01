启迪国信：智能制造云解决方案助力柳州制造业升级

近日，广西壮族自治区工业和信息化委员会与中国移动广西公司在柳州联合举办了“云创未来”移动信息化巡展活动暨云计算、智慧城市专题报告会，现场还举办了中小企业云战略合作及云应用服务签约活动。

近日，广西壮族自治区工业和信息化委员会与中国移动广西公司在柳州联合举办了“云创未来”移动信息化巡展活动暨云计算、智慧城市专题报告会，现场还举办了中小企业云战略合作及云应用服务签约活动。启迪控股总裁助理、启迪（柳州）科技城总裁余磊出席会议并发表了致辞、参加了签约仪式。作为国际领先的企业数字化解决方案提供商，启迪国信应邀参加会议，公司智慧城市事业部售前总监王英杰针对启迪国信智能制造云解决方案进行了专题演讲。

柳州市是全国的汽车整车生产基地之一，目前工信部门立足柳州工业城市和汽车生产的行业特性，正在推动柳州智能制造的产业布局。在此背景下，柳州市工信委联合柳州移动发起了本次活动，以进一步提高企业在管理、产品设计、生产过程、市场营销等方面的信息化水平，降低信息化应用成本，为智能制造和云服务今后在柳州的推广奠定基础。

余磊在致辞中表示：“早在2016年，启迪控股就与广西自治区政府签署了战略合作协议，构建了以科技园区为载体、辐射东盟的创新服务体系和国际化孵化网络基地群。在智能制造的发展浪潮中，启迪控股将基于在广西的业务布局，以及领先的数字化整体解决方案，为柳州的制造行业升级提供资源支撑，带动信息网络基础设施、技术应用和安全能力全面提升。”

为了推动智能制造的落地实践，启迪国信提供了智能制造云解决方案，该解决方案涵盖智能制造资源供需对接、线上智能制造协同服务、制造企业上云服务，并提供“两化”融合、众创/众包以及政务等配套服务。其中，制造企业上云服务将基于自主知识产权的启迪云平台实现，IaaS平台提供了云主机、云存储等服务，构建起高效、健壮的云基础设施；PaaS平台实现能力开放，企业可以自定义PaaS能力，低成本、高效率开展应用建设。云端SaaS平台是实现企业级应用开发、运行、管理、监控、维护的新一代制造应用平台，将管理软件开发带入一个“云端开发、云端测试、云端部署、云端维护”的全新模式。

王英杰指出：“通过启迪国信智能制造云的部署，将能够整合启迪全球智能制造生态资源提供线上服务，并提供线下的本地智能制造技术咨询服务，克服传统IT厂商的局限性，突破资源整合、服务模式方面的阻碍，实现智能制造云线上平台与线下实体经济的有机融合。这不仅能够整合制造资源与数据，弥补传统平台类产品短板，还构建了创新生态，服务于制造企业与产业的整体发展。”

针对双方在新能源行业方面的合作前景，余磊指出：“柳州市在车联网、汽车新能源研发应用、智能停车等领域，有着非常广阔的发展空间。启迪国信基于清华大学、启迪控股相关科研、产业、人才资源，在国内率先落地云南昆明新能源汽车管理平台。平台服务新能源汽车生产制造、物流配送、政府监管与客户服务的一体化，聚焦新能源汽车中下游产业链，通过云计算、大数据、物联网以及移动化等新一代信息技术与新能源汽车产业链融合，推动新能源汽车产业、信息产业融合发展。”

“针对智能制造云在柳州落地，启迪国信将承载横跨整车厂、配件厂和物流公司的大型供应链管理、智能工厂等专业且个性化的系统建设。启迪国信将致力于成为柳州市新型智慧城市建设与产业转型升级的重要推动者”。启迪国信柳州分公司副总经理罗梅接受柳州电视台采访时表示。

借助于启迪控股全面而深入的业务布局，以及启迪国信与运营商的战略合作关系、领先的智能制造云解决方案，启迪国信将致力于提供卓越的数字化能力，持续助力推动柳州智能制造产业的升级。