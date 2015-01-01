凭借领先的专业技术实力和广受用户认可的服务能力，锐捷网络于“2017年中国IT用户满意度大会”上蝉联“企业级网络设备服务满意度第一”。

锐捷网络荣获“2017中国IT用户满意度调查”企业级网络设备服务满意度第一近日，由工信部国家工业信息安全发展研究中心、国内权威ICT研究咨询机构计世资讯（CCW Research）联合主办，中国质量协会用户委员会支持的“2017年中国IT用户满意度大会”在北京召开。凭借领先的专业技术实力和广受用户认可的服务能力，锐捷网络蝉联“企业级网络设备服务满意度第一”。

“互联网＋”时代，用户对于信息化服务的需求日益增长，随着相关应用的全面普及，云计算、大数据、人工智能、移动互联等新技术不断渗透到工作、生活的方方面面，相应的企业级网络设备市场，也从简单的产品交易，上升到以一体化服务为核心的发展时期。本次大会以用户满意度为切入点，目的是更好地展现出现代服务的价值所在。

因此，只有建立更高标准的、可量化的服务体系，全力以赴让服务“看得见”，才能提升服务的“含金量”，帮助企业级用户在市场竞争中应对各类挑战，让不断涌现的新技术真正带来收益和价值。

锐捷用“专业度、满意度”这两个可以“量化”的维度，诠释出“服务可以看得见”的核心理念，也让客户获取“看得见”的价值。

如何理解“看得见的专业度”呢？在为客户长期服务过程中，锐捷通过不断总结、创新，打造出全新的服务标准，形成了网络健康巡检服务、定制化培训服务、会场保障服务、维保服务、驻场服务、Super Wi-Fi服务等一系列的专业化服务项目。此外，锐捷一直在智能化、自动化工具上不断深入创新。如云课堂云助手Halo、智能巡检平台RIIP、企业级无线网络智能服务生态系统WIS等专业的部署、维护服务工具，让专业度成为高品质服务的核心基石。专业还有另外一个层次的含义，那就是速度和效率。快速响应、快速解决客户问题，让速度成为价值服务的关键保证。

“看得见”的好服务，还必须能够创造最有“含金量”的满意度。锐捷不仅通过贴心的服务让用户放心，还不断打磨产品的“可服务性”，追求用户的极致体验。从新品概念提出，服务代表与研发就开始研究并收集相关领域的可服务性需求，深入每个用户使用的现场，挖掘产品可服务性痛点；从产品上市后，基于数以万计的咨询和故障业务，分析并拆分成：部署实施、故障定位、功能联动和功能互斥四个方向，最后总结提练具体的可服务性设计。2016年锐捷服务的满意度高达99.53%。

作为中国数据通信解决方案领导品牌，锐捷网络致力于通过“产品服务化+服务产品化”的一体化战略，不断提升配套服务的“含金量”。从北京奥运会、广州亚运会等重大赛事，到“腾讯全球合作伙伴万人大会”“云栖大会”“GITC全球互联网技术大会” “金砖会议”等大型活动，锐捷网络都承担重要的网络保障任务。

目前，“锐捷服务”已经成为锐捷的一面新旗帜，在业内赢得了美誉，并通过不断积累的客户口碑、持续提升的服务体验，捍卫与彰显“满意度第一”的荣誉。