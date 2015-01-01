“共享工程师”？锐捷携手500位“网络青年”提供最优IT服务

针对企业IT服务供应难的痛点，锐捷网络以O2O模式打造了工程师的共享经济平台——网络青年。

通常来说，企业的IT软硬件设备采购，除了需求、方案、选型、采购外，其设备的上线、运维服务也尤为重要。因IT服务对工程师的服务素养和专业技能有较高要求，企业在选择供应商时，往往困难重重。原厂服务或系统集成商维护费用较贵，而中小企业通过业内介绍、信息中介平台等解决IT服务问题，沟通成本大的同时，服务质量也无法做到可视可控。

针对企业IT服务供应难的痛点，锐捷网络以O2O模式打造了工程师的共享经济平台——网络青年。

（网络青年平台首页）

异地项目资源不足、人工成本高？还好有“网络青年”IT服务平台

2015年，锐捷品牌进入某大型酒店网络系统。该地产股份有限公司是国内综合实力最强的房地产开发公司之一，由其开发的楼盘、酒店已覆盖全国各大商圈。最初网络建设仅覆盖广州地区，16年随着项目的持续，覆盖范围扩大到全国。

同年，锐捷网络签约认证合作伙伴——北京某科技有限公司承接该地产北区市场业务拓展，其中就涵盖各酒店网络建设。由于该科技有限公司只在北京有自己的工程师，因此，这一项目中面临的最大问题就是跨区域当地缺乏网络工程师资源。对于该公司而言，如果从北京派人到各局点支持，将面临服务成本的增加，而自有工程师总人数有限，跨地区工作就意味着项目无法同时开展。

正当公司负责人为此困扰，琢磨着该在哪儿找满足需求的工程师时，锐捷的一家渠道伙伴给他出了建议，说：据我了解，锐捷网络有一个平台叫“网络青年”，整合了业界网络工程师资源，工程师人数多达500，覆盖全国，可以随时在平台上挑选工程师，以实施当地的网络服务，解决你在全国各地找人的问题，你可以马上去试试……

（网络青年工程师全国分布图）

听到这话，该负责人立刻消除了“茫茫人海中寻寻觅觅”的苦恼，立刻登陆“网络青年”网站，开始了工程师共享模式的首次尝试。

高效下单模式，原厂级服务，亲民的价格

在首页快速下单窗口发布了自己的需求后，“网络青年”平台接口人第一时间就联系了该公司负责人。通过了解服务的详细内容和要求，平台接口人马上将需求整理在平台上，精准推送给所有山西平台工程师。通过工程师端口，平台注册工程师即刻报价接单，经过客户认可后完成订单。通过简单高效的选择模式和沟通方式，第二天工程师便按照约定到现场进行设备调试，顺利完成服务要求。

网络青年平台与该公司负责人了解服务满意度时，负责人表示：平台工程师整体技术能力都不错，调试的设备客户都非常满意。主要是自己在各地人生地不熟，更别说认识当地网络工程师了，锐捷的这一平台资源覆盖范围广，解决了自己去找工程师资源的大问题。平台工程师服务价格也合理，还能提供本地化的服务，大大降低了这一项目的服务成本，最重要的是，有锐捷原厂认证把关，我放心。

有需求，还找锐捷“网络青年”

凭借着过硬的服务水平，网络青年获得了客户的认可，有了更多持续合作的机会。

良好的服务让客户的业务顺利展开，在网络青年下了第一单后，该科技有限公司陆续发布了全国各地局点的服务要求，涵盖北京、哈尔滨、呼和浩特、包头、郑州、成都、南京、宁波、太原等各区域。目前，该公司已累计在平台下单22次，包括客户网络运维期间出现的网络故障，也会第一时间找平台帮忙解决。

客户的项目还在持续，与网络青年平台的合作也还在继续。该公司负责人表示，今年在某大型商业广场预计还有70多个点，网络调试的时候还会在网络青年平台找工程师来提供服务……

为企业客户提供全面的IT服务，锐捷网络一直在努力。网络青年平台，不仅能实现专家、工程师、售后服务等诸多资源的共享，同时，还以标准化的质量管理、灵活自主的服务采购方式，最大限度地助力每一个合作伙伴。