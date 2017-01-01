【IT最大声9.23】Gartner：深度学习将为需求、欺诈和故障预测提供最佳性能

“我们的实验表明，这种方法确实具备实用价值。在利用PassGAN对两套大型密码数据集进行评估时，我们的实际效果平均达到John Ripper SpyderLab规则的2倍，而且亦可与HashCat的best64以及gen2规则一争短长，我们的结果为HashCat处理结果的2倍之内。更重要的是，当我们将PassGAN的输出结果同HashCat的输出结果相结合时，能够匹配较HashCat自身高18%到24%的密码比例。这样的结果非常可观，且意味着PassGAN能够生成当前工具所无法企及的巨大猜测密码量。”
——Eggheads公司已经构建起一套机器学习系统，其对人们在网络上使用的数百万条密码进行研究，进而猜测人们
“与数字转型相关的应用爆炸式增加，以及云的持续扩建，这助推了2017年第二季度抢眼的市场表现。这些变革趋势推动了端口出货量的增长，但是随着端口速度的增长，这是的以太网交换机方面的投资也在不断发生变化。2017全年应该会有稳定增长，即使是以太网交换机和路由器采购行为趋势可能会出现一些转变。”
——根据IDC最新发布的全球以太网交换机集路由器季度追踪报告，2017年第二季度全球以太网交换机市场（Layer 2/3）收入达到64.3亿美元同比增长7.8%。与此同时，该季度全球企业和服务提供商（SP）路由器市场收入达到39.2亿美元，同比增长6.7%。IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra就此表示。
Verizon的调查结果显示，企业的物联网部署的对象是客户服务（33％），资产管理（26％）和生产交付能力（25％）。
——Verizon的第三份年度报告通过原始和第三方研究、以及案例研究来了解物联网的商业价值。今年，物联网在平台开发和安全等方面取得了长足的进步。虽然物联网对于企业来说正在变得更加友好，不再仅是一个消费者游戏，但企业采用的速度仍然很慢，这为解决方案提供商提供了空间，他们可以介入进来，帮助他们的客户考虑使用物联网来改善自己的业务。
“最初对SDN和NFS的技术挑战的关注，正在转移到商业案例以及创造新收入的机会上。”
——软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）将让通信服务提供商（CSP）能够创建一个更敏捷更灵活的通信基础设施。关于这样的技术颠覆如何使CSP创建和交付基于云的服务给企业组织，这些企业组织在什么地方、什么时候以及如何需要这样的技术颠覆。CSP将处于更有利的位置，挑战顶级云厂商例如Amazon或者微软的服务模式。Gartner研究总监Martina Kurth这样表示。
“深度学习会调整数据的表达，从而扩展了机器学习，最终深度学习将解决复杂的、数据丰富的业务问题。例如，深度学习在解读医学图像以便做早期诊断方面可以给出很好的结果，还可以帮忙改善视障人士的视力、控制自动驾驶的汽车、或者认识和理解某个人的语音。”
——深度学习是机器学习的一个变体，代表着向人工智能发展的主要驱动力之一。因为深度学习可以提供比其他机器学习方法更为出色的数据融合能力，所以Gartner预测，到2019年，深度学习将成为实现需求、欺诈和故障预测最佳性能的关键驱动因素。Gartner研究副总裁Alexander Linden这样表示。