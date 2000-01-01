比iPhone 还小的身躯，笑傲13级台风，锐捷4G路由“点亮”厦门金砖之夜

厦门全岛夜景将用1600栋楼、2000多个景点的数据打破吉尼斯纪录。项目组最终选定锐捷网络针对大型景观工程设计的4G路由解决方案，支撑起美轮美奂的“厦门夜景灯光秀”。

近日，举世瞩目的金砖国家领导人第九次会晤在厦门举行。在央视大型直播画面中，不仅主场馆厦门国际会议中心和厦门国际会展中心恢弘大气，整座城市更是被灯光烘托得如梦如幻，与世界共同分享这“金砖之夜”。

4G路由支撑世界最大灯光夜景

作为世界最大的城市灯光夜景工程，在整体规划的基础上，根据不同区域独有的人文、自然景观特色，打造一系列风格各异的夜景照明工程，形成了独具特色的“夜之厦门”。

厦门全岛夜景将用1600栋楼、2000多个景点的数据打破吉尼斯纪录。这场壮举的成败，不仅需要灯光施工单位做好每一处灯光的部署，更需要能够将公路、桥梁、楼宇、轮船灯光联动起来的“统帅”——灯控网络。但是，传统建网的方案面临两个问题：1.倘若使用有线方式建网，工期往往比较长，甚至有的建筑物（地区）无法布线；2.倘若使用Wi-Fi方式接入传输网，面临无法满足全城灯组无死角高信号覆盖，并且时延抖动大，不能满足灯光控制对数据传输稳定性的需要。

图：锐捷4G路由器的灯控网络解决方案

通过对各大厂商组网方案的评审，项目组最终选定锐捷网络针对大型景观工程设计的4G路由解决方案，支撑起美轮美奂的“厦门夜景灯光秀”。在全面分析厦门夜景建设规划的基础上，锐捷网络通过结合全国各大省式夜景工程领域实施经验，最终决定部署RG-RSR77-X核心路由器和RG-RSR820 4G路由器，利用现有运营商移动网络构建VPDN专网，在全岛灯组与总控中心之间架设移动通信网络，在厦门全岛传输灯控信号。

始终满格的4G信号，成就全岛灯光之美

灯控系统对网络传输的要求非常高，如果出现“一丁点”的网络延时，就会影响全岛整体的灯光效果。为此，锐捷在核心区使用RG-RSR77-X核心路由器，作为大容量VPDN隧道汇聚，与下联每台4G路由器建立隧道互联，并启动IPSEC加密保护灯控信号传输中的安全性。此外，项目组还采用了锐捷的云端管理平台，实现了全岛4G路由器统一化、可视化管理，不仅可以实时查询设备状态与流量情况，进行资费管理和信号管理，还能够对全岛4G路由器进行集中远程配置管理和版本升级，大大降低了人力运维成本。

在全岛接入区，采用了锐捷RG-RSR820 4G移动路由器，通过启用传输优化功能，将4G链路震荡、网络延迟的影响降至最低，避免了4G网络传输灯控信号的时延丢包问题。同时，4G路由器独有的高增益双天线MIMO技术，突破了各类建筑物和通讯设施产生的信号阻碍，进而确保4G链路的信号始终满格，全岛灯光尽总控中心的掌控之中。

抗十三级台风，这并不是“噱头”

值得一提的是，在这款4G路由器的设计过程中，为了抵御室外台风影响，锐捷工程师创造性地将吸铁天线变成安防天线，在部署中用螺丝固定在设备箱上，经过测试，这一特殊设计，可以抗住风速37.0-41.4米/秒的十三级台风。

图：锐捷网络4G路由器安防天线

“一个路由器的天线，有必要这样设计吗？”有这样疑惑的人，估计没有领教过厦门台风的威力。不妨去网上搜一搜，就会发现大量台风过境厦门后的影像，以及厦门军民每年齐心协力修复台风灾害的各种感人图片。因此，抗十三级台风的4G路由器，其来源并不是宣传的“噱头”，而是用户实际应用的“场景”。据了解，锐捷4G路由已经在很多特殊的场景里帮助用户解决各类网络接入难题。比如：在车辆高密度接入基站的驾照培训和考试中，实时稳定回传考试车辆上操作数据与视频录像；在分部零散的零售和服务行业中，支持室外快递自提柜和信号较差地区的自动售货机的数据实时回传。

锐捷网络创新4G路由器全力服务厦门的“金砖之夜”。回顾历史，厦门一带曾是海上丝绸之路最美丽的港口，如今又成为“一带一路”最富魅力的支点城市之一。未来，锐捷将会继续深入场景，为各行各业用户带来创新解决方案，助力用户在新时代的业务发展。