【IT最大声9.1】VMware：踏上由虚拟化到数字化转型的全新旅程

“您可以针对许多实例类型使用弹性GPU，您可以灵活地为应用程序选择适当的计算、内存和存储空间。”
——亚马逊网络服务周三宣布全面推出适用于Windows的Amazon EC2 Elastic GPUs。目前，客户可以在us-east-1和us-east-2中使用弹性GPU。弹性GPU附加到亚马逊弹性计算云（Amazon Elastic Compute Cloud ，EC2）实例以加速应用程序的图形性能。其最好地适应了哪些需要小量或间歇性额外GPU能力的应用程序。AWS云高级技术宣讲者Randall Hunt在一篇博文中这样写道。
“为了加强安全性，为客户提供业界领先的（Advanced Threat Prevention）平台以强化他们整体的安全状况，我们迈出了重要一步，打算收购Cyphort公司。”
——本周四，Juniper Networks宣布计划收购安全分析软件初创公司Cyphort，为Juniper的安全业务注入一剂强心剂。这次收购将会加强Juniper的高级威胁防御产品Sky ATP，提供一套面向本地部署和云的高级解决方案。Cyphort通过SKY ATP将提供更高的效率和性能，支持广泛的文件类型，以及从高级机器学习和行为分析中得到的全新威胁检测功能。Juniper在本周四的一篇博客文章中这样表示。
“PKS为开发者提供了全方面的自动化，能够快速做完所有这些事情。我们不仅给你用户提供了一体化的Kubernetes部署，还为开发者提供了他们想要的Kubernetes原生API和原生命令行体验。”
——在VMworld的第二天，VMware宣布将与Pivotal和Google就一项新服务进行合作，该服务让企业客户可以在本地环境中通过vSphere快速部署企业级Kubernetes。通常来说，企业开发团队需要用数周或者数月时间尝试部署容器，网络IP地址和防火墙规则的配置会阻碍敏捷性，VMware全球现场及行业首席技术官Chris Wolf表示。
“对Tegile的收购完全符合西部数据公司的长期发展战略，即提供高价值解决方案以满足客户快速变化的存储需求。Tegile公司的技术成果与人才团队将显著推动西部数据达成目标的速度，具体包括帮助客户解决其在获取、保存、转换以及访问数据方面所面临的各类重大挑战。”
——在投入14亿美元以收购西数-东芝闪存代工合资企业中的东芝股份之后，西部数据方面又将收购的目标锁定在了Tegile存储阵列公司身上。同样值得一提的是，西数公司还于日前以1亿美元的惊人价码将消费级云存储企业Upthere收入囊中。西部数据公司总裁兼COO Mike Cordano在一份声明中这样表示。
“由计算虚拟化公司转型为效率驱动与数字化转型等广泛产品的综合性供应商，定位于多云管理中心的策略。”
——VMware-on-AWS正式上线，虚拟化巨头现已成为一家合格的SaaS服务商。VMware公司将其明确总结为6款新型软件服务产品，包括：AppDefense、Cost Insight、Discovery、Network Insight、NSX Cloud、Wavefront，以上六种均为订阅服务，可通过现有的VMware账户进行访问。VMware公司首席执行官Pat Gelsinger于上周介绍了VMware公司第二季度业绩，并为VMware开启了一段新的旅程。