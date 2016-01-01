【IT最大声8.11】在re:Invent影响之下的VMworld何去何从？

大数据公司Hortonworks近日宣布正在从去年的艰难处境中走出来，第二季度收入创下新高，并且超出了分析师的预期。Hortonworks公司的软件可以帮助企业管理和分析大量数据。Hortonworks表示，将会在第四季度实现以运营型现金流为基础达成盈亏平衡的目标。
——目前Hortonworks仍然处于亏损状态，股票报酬为2860万美元，即每股44美分，但是相比2016年的72美分亏损有大幅缩减。收入增长42%达到6180万美元。分析师们此前预测亏损49美分，收入5740万美元。
“石油公司在AI技术的采用方面面临着诸多挑战。除了对于变革的天然抗拒之外，对于现有知识是否充分以及新型技术能否真正实现等仍存在疑虑。他们一直在运用结构化数据处理方案以及分析技术。然而，由于这些旧有技术极少与新型分析技术相结合（例如通过机器学习提升业绩水平），因此各企业往往在这一领域缺少值得关注的进展。”
——人工智能（简称AI）已经证明了自身对于石油与天然气公司的价值，但在行业之内大量采用AI技术仍然面临着一系列障碍。Tessella公司（专门提供工程与咨询服务，旨在帮助全球各能源公司通过数据确定提升钻井平台运作及企业整体运营效率的方法）能源部门主管Ray Hall就此表示。
“大多数深度学习的框架都支持跨多个服务器扩展大型模式的能力，很多现在也支持GPU，但是收集和同步分析结果的方式还远远不够。”
——近年来，处理器技术进步很快，一个像U盘那么大的设备现在都可以用于为神经网络提供能量。但是，企业通常很难充分发挥其计算能力，因为实施大规模人工智能过程中还存在的根本挑战。本周二IBM发布了一种名为分布式深度学习（Distributed Deep Learning，DDL）的软件库来解决这个问题。例如，人们不会通过描述这个生物有4条腿、1个鼻子和1条尾巴的事实来识别出这是一只狗。一旦人们知道狗是什么样子，就会与猫做永久性的区分。深度学习试图在软件中复制这种方法。IBM研究部门总监Hillery Hunter就此表示。
“64 TB AIC由8个M.2模块构建而成。其并不属于具体的Nytro 5000驱动器，但在本质上也差不多。Nytro 5000 M.2单卡存储容量最高可达2 TB，而64 TB AIC采用8 TB M.2模块。其中的8 TB模块采用由美光公司提供的每晶片512 Gbit 3D TLC芯片。”
——希捷公司已经利用3D NAND芯片对自家两条原单层SSD产品线进行升级，其一能够借此实现四倍容量提升，并已经在本届闪存存储器峰会上展示了一款64 TB闪存驱动器。Nytro 5000为希捷XM1440 SSD的下一代版本——XM1440总计分为三款型
与会者的数量削减主要体现在两个层面。首先为小规模初创企业，其每年的资金预算仅足以参与一次大型会议。从传统角度讲，VMworld曾经是个理想的选择，但今年初创企业则普遍开始转向re:Invent大会。理由是什么？当然是为了更多地与各风险投资方接触，并相信相较于VMware、各风险投资方更支持Amazon的巨头级地位。
——VMworld 2017大会已经近在咫尺。除了即将于本月27日到31日召开的拉斯维加斯分会场，VMware欧洲大会亦将在9月11日至14日在巴塞罗那举行。首先需要强调的是，今年的解决方案交流展厅中摊位数量有所下降，因为各厂商认为其无法在新一届VMworld大会上获得理想的回报。相当一部分厂商完全不再预约摊位，其它不少厂商亦显著缩减了摊位规模。