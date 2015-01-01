英语高考迎来“人机对话”新场景 云课堂专业版显露“真功夫”

广东实验中学附属天河学校找到了一个“好帮手”——锐捷云课堂考试专业版来管理“主考官”，让今年6月份中招英语口语考试场场顺利，圆满完成任务，确保每场英语口语考试的公平和高效。

【高考新政策】

2017年是新一轮教育综合改革试点全面实施的第一年，数十万名高中毕业生参加了英语口语“人机对话”的新高考。“人机对话”如何考呢？电脑将代替考官的角色，考生根据计算机指令回答问题，计算机自动进行录音并保存。相比于传统的“人人对话“，人机对话过程不介入任何人为因素。考试结束后，系统自动智能评分，大大提高了测评的效率和公平性。

计算机教室地位转变，“主考官”必须兼顾公平和高效

这个新变革让计算机教室的“地位”一下子发生了转变，计算机教室成为中高考的考场，每一台PC成为口语考试的“主考官“。这个“考官”在考试过程中要实时保证不出丝毫问题，保障考试的持续性，保证让考生听到最清晰的语音，保证每个考官的状态统一、干净保证公平。

不过，“考官“也需要修整。计算机教室每次需要耗时1~2天进行考场环境准备，每场考试间隔10分钟需要切换，确保整个考试及准备过程的安全、高效、有序；考试结束后还需要进行教学环境恢复，不影响日常的信息技术课。

广东实验中学附属天河学校（以下简称“省实天河”）就找到了一个“好帮手”——锐捷云课堂考试专业版来管理“主考官”，让今年6月份中招英语口语考试场场顺利，圆满完成任务，确保每场英语口语考试的公平和高效。

英语听说考试“三步曲”，传统机房“愁愁愁”

要确保考试不出问题，计算机教室的准备工作必须严上加严，让每台计算器保持“就绪”的最佳状态，也让老师为准备考场费尽了心思。

考试前，为了确保一间教室60个“考官”全部配置到位，网络管理员需要逐个将计算机系统重新安装，同时还要逐台部署考试应用程序，以最快速度计算也需要6个小时。考试中，学校领导和监考老师都非常紧张，担心服务器或者某个“考官”会出现问题，影响正常考试。考试后，数据需要封存在计算机中3个月以待备查，数据不可有任何移动和改动，这就让考场内的“考官”一直无法恢复身份，信息技术课也只能“换地”或者“停课”。

对于省实天河英语考场建设来说，上面三个问题不彻底解决，不仅计算机教室使用效率无法提升，更有可能在考试中出现“重大事故”。为此，学校多方联系技术人员和服务厂商，而锐捷的“云课堂考试专业版”也从厚厚的解决方案资料中逐渐显露出自己的“真功夫”。

学生正在使用云课堂考试专业版进行口语测试

英语听说考场新方案，宕机、断网都不怕 双重模式确保考试、教学“两不误”

“云桌面”的名字对于许多学校来说并不陌生，但传统的云桌面系统并不能针对英语考试，如果服务器宕机，则整间考场不能进行考试。而锐捷网云课堂考试专业版不仅具有了云课堂的优势，如简管理、易部署、提高管理维护效率，同时解决了云课堂在考试场景中的劣势，即便是出现服务器宕机、终端断网等，考试也能正常进行。那么，“云课堂考试专业版”又是如何从“考前、考中、考后”这三个环节为老师减压的呢？

考前，“云课堂考试专业版”可在服务器上生成大量的独立桌面系统，根据协议发送给每个终端，从而实现集中管理，只需要管理一台服务器、一个镜像，既可完成整间考场新机器的部署，“考官”身份一键设定。之前，学校部署考场耗时最少2天，而现在5分钟即可完成，效率得到翻天覆地的巨大提升。

考中，由Rain200Pro-Exam云课堂考试终端、Class Manager Rainbow管理软件和Rain200-Pro-Exam终端组成的考场环境，全面兼容科大讯飞的英语考试系统，具备VDI云桌面的管理优势，其离线模式的稳定性和考生数据自动保存在终端的功能更为考场量身定制。整个监考过程，老师在监考机器上可以集中监控和管理设备和考试程序的运行状态。

考后，考生数据自动上传监考机和服务器再次备份，保障数据安全。同时，一键切换为教学模式后，考试镜像存在云课堂IDV模式下，相当于实现了封存，正常教学中学生碰触不到这些数据，实现了3个月期间的随时追溯，确保数据的创建时间、访问时间一致无变动。

携手科大讯飞，服务未来中高考

在英语口语考试中，语音评测技术和考场硬件环境都起着决定性的作用。在语音方面，目前全国已开展中高考英语听说考试的10余省市，均已正式使用科大讯飞口语评测技术，累计考生数突破1200 万。锐捷网络联合科大讯飞，共同推出了口语考试综合解决方案，最终获得省实天河认可，并成功确保了6月份英语考试的顺利完成。

校方领导表示：“应用锐捷云桌面的英语听说考场，管理便捷、考试过程可靠，其声音传输的高清效果也获得师生及上级单位的肯定。与此同时，考场的建立准备也实现了利用效率的最大化，不仅可以支持中高考，还能在平时随意的切换英语测试和计算机课，帮助学校用最小成本实现了最大化的教学效果。”

从“重新定义计算机教室”到“打造一堂充满活力的信息技术课”，再到“创新主课教学”以及如今的“全场景、更专业”，锐捷云课堂掀起一场教学创新的革命。而未来，云课堂考试专业版将会陪伴更多人一起走过中高考英语考试。在这个公平的竞技场，锐捷致力于为莘莘学子创造一个更加公平、更加稳定的考场环境，用心守护每一个梦想，让公平更公平。