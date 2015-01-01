华为Fusionstage容器云助力咪咕互娱实现互联网化转型

咪咕互娱将原承载在VM的SDK业务全部迁移到基于华为Fusionstage建设的容器云平台上， SDK业务切换到容器平台后，解决业务痛点...

咪咕互动娱乐有限公司（下称咪咕互娱）是专业运营游戏的运营商创新型互联网企业，目前已有7500+合作伙伴，超过3W+安卓游戏，覆盖超过1.8亿手机游戏用户，明星游戏超过300款，平均每月有300+款合作伙伴游戏上线，其SDK业务承担所有咪咕游戏APP用户鉴权、计费前端、广告推送的核心平台，覆盖2亿手机用户，日常业务高峰并发请求25000次/秒，日均请求8亿次/天。

咪咕互娱SDK业务的特征和需求表现为大并发、全天内业务峰谷明显、低延时、持续集成、快速升级迭代，主要业务痛点为：

· 虚拟化模式不支持自动弹性扩缩，现网环境的资源利用率不到20%。

· SDK软件升级手工操作，补丁发布效率低（一次/每周，升级耗时2个小时/300台虚拟机），易出错。

· 开发、测试、验收、生产割裂，无法实现端到端的自动化，新需求上线需要2周时间。

为解决以上业务痛点，咪咕互娱将原承载在VM的SDK业务全部迁移到基于华为Fusionstage建设的容器云平台上， SDK业务切换到容器平台后，解决业务痛点，主要体现在：

· 业务体验：业务响应效率平均提高200%+，平均响应时间降低近3倍。

· 资源利用效率： 从VM到容器，资源利用率提升2-6倍。

· 业务升级：由手工升级模式变为自动升级模式，升级时长由2个小时降到5分钟。

· 持续集成：打通CICD流程，游戏APP版本迭代周期从2-3天缩短到小时级。

华为容器云作为咪咕互娱的合作伙伴，基于对运营商网络业务的经验积累，从前端业务到后端资源端到端解决方案，及对开源社区的深刻理解，主要优势有：

极速弹性：基于容器和编排调度技术，与负载均衡、应用KPI监控等组合联动的弹性伸缩解决方案，实现咪咕业务秒级发放，轻松应对互联网高峰流量的冲击。

极致性能：利用华为在电信网络、企业IT领域的深厚积累和经验，提供端到端的容器OS、容器引擎、容器存储、容器网络、容器编排等全栈解决方案，业务性能提升3x倍。

开源开放：源于开源、高于开源、回馈开源，为客户提供企业级安全可靠的容器云解决方案，主动开源ServiceComb微服务框架，建立Cloud-Native生态系统。

容器和VM具有互补性，容器相对VM具有轻量级占用资源少，镜像小，性能高，基于APP环境打包能力等特点，可以满足互联网应用对资源启动速度（ms级），资源利用率高，更细的资源分配粒度，大并发业务快速部署和跨云迁移 ，持续集成迭代能力的特殊要求，是运营商业务互联网转型IT资源需求方面的很好能力补充。

华为致力于构建开放的合作伙伴生态系统，持续聚焦运营商创新应用，向云端完成安全、高效的迁移，快速支撑运营商实现互联网化转型，成为运营商应用云化的优选的战略合作伙伴！