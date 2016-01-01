8月3日，“2017全球SDNFV技术大会”在北京圆满落幕。作为大会的重要环节之一， “2017 SDNFV Fest”测试活动成果展示的一系列环节受到了现场来宾的高度关注。...详细 >>
在3日上午的2017全球SDNFV技术大会中，中国银联电子支付与电子商务国家重点工程实验室博士后，周雍恺为与会嘉宾带来了以“面向金融云的SDN组网——理论与实践”的干货演讲。...详细 >>
由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会” （2017.chinasdn.org）于2017年8月2日-3日在北京国宾酒店圆满落幕。...详细 >>
在3日下午的大会中，新华三集团网络产品部解决方案总工唐元武分享了主题为“NFV优化及企业场景化应用”的精彩演讲。...详细 >>
在2017全球SDNFV技术大会3日上午的大会中，Keysight Technologies, Ixia Solutions Group的中国区首席战略官兼北方区总经理张林辉以“加速SDNFV部署”为主题，发表了演讲。 ...详细 >>
在3日下午的大会中，NTT DOCOMO网络创新实验室研究主管Kazuaki OBANA分享了主题为“5G时代核心网的需求和期待”的精彩演讲。...详细 >>
在3日下午的大会中，西班牙电信技术总监Antonio Jose Elizondo Armengol分享了题为“利用ETSI OSM释放数字电信的力量”的精彩演讲。...详细 >>
在3日下午的大会中，西麦科技股份有限公司产品解决方案中心总监林伟分享了“SD-WAN实践”的主题演讲。...详细 >>
在3日下午的大会中，赛特斯柔性网络产品总监李晏做了题为“SDN/NFV视角下的边缘网络和边缘计算”的精彩演讲。...详细 >>
在3日下午的大会中，OPNFV董事会副主席，中国移动研究院项目经理Lingli Deng分享了“OPNFV:奠定端到端开放网络协议栈互操作基石”的主题演讲。...详细 >>
“2017全球SDNFV技术大会”（2017.chinasdn.org）将于8月2日-3日在北京国宾酒店举行，本次大会由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办，来自世界各地的权威组织、顶级科研机构、海内外运营商巨头、业界领先的设备商和应用单位的数百位专家学者将齐聚北京，就SDN/NFV的实践与部署展开讨论，通过技术思维的全面碰撞，推动全球网络重构。