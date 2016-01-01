“2017全球SDNFV技术大会”（2017.chinasdn.org）将于8月2日-3日在北京国宾酒店举行，本次大会由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办，来自世界各地的权威组织、顶级科研机构、海内外运营商巨头、业界领先的设备商和应用单位的数百位专家学者将齐聚北京，就SDN/NFV的实践与部署展开讨论，通过技术思维的全面碰撞，推动全球网络重构。