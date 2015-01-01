华为公有云选择Mellanox 打造HPC Cloud 2.0解决方案

Mellanox日前宣布，华为基于Mellanox InfiniBand发布公有云解决方案HPC Cloud 2.0，助力其成为业界首个可提供100G EDR InfiniBand业务网络能力的HPC公有云解决方案。

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox日前宣布，华为基于Mellanox InfiniBand发布公有云解决方案HPC Cloud 2.0，助力其成为业界首个可提供100G EDR InfiniBand业务网络能力的HPC公有云解决方案。该解决方案将率先在华为与德国电信合作的公有云平台（Open Telekom Cloud）对外提供服务能力。

历经多年的深度合作，Mellanox端到端的网卡、交换机、光模块、线缆等产品现已应用于华为多个产品线，为华为IT基础设施和云计算提供业界领先的互连性能。2016年，华为FusionServer E9000融合架构刀片服务器成为全球率先支持InfiniBand EDR 100G高速网络的刀片服务器之一。在存储领域，双方于去年9月正式发布首个基于NVMe over Fabrics的存储资源池化解决方案，旨在实现更低的延迟和更高的性能，满足用户对高性能存储的需求。

Mellanox亚太及中国区市场开发高级总监刘通（左一）和华为IT云计算与大数据平台产品线HPC Cloud解决方案总监韩国田、德国电信代表三方联合发布HPC Cloud 2.0

在国际超算大会（ISC17）上，华为展示了其基于OpenStack开放架构的HPC Cloud解决方案，包括基于高性能虚机、物理裸机服务、异构计算加速的HPC计算能力，基于Mellanox InfiniBand的100G业务网络能力，与100G网络能力结合的并行文件系统存储能力，全方位构建完整的HPC公有云化方案，将为高性能计算领域带来快速高效、开放安全、更高性价比的服务模式。

华为IT产品线业务发展部总监孙佳韡表示：“在过去数年来，华为坚持开放合作共赢的生态理念, 把云服务作为坚定不移的战略方向，帮助客户实现商业成功。我们很高兴与Mellanox在HPC公有云解决方案方面开展合作，依托Mellanox在高性能计算互联领域的领先技术，进一步增强了华为公有云平台支撑能力，也将为客户提供更多选择。该合作将加速行业客户云转型，助力企业高性能计算业务持续创新。”

Mellanox公司市场部副总裁Gilad Shainer表示： “为了将HPC负载性能与云敏捷性发挥到极致, HPC云需要创新的高性能网络。Mellanox InfiniBand拥有全球领先的CPU卸载和网络内计算能力，可对虚拟化提供全面支持。作为高性能计算(HPC)互连领域的领导者，我们很高兴与华为合作，共同构建前沿的HPC公有云平台，实现HPC应用在云端的交付，为用户提供面向未来的HPC解决方案。"

由Mellanox InfiniBand驱动的华为公有云HPC Cloud 2.0解决方案将陆续在其'Huawei Cloud Family'的公有云平台部署上线，其中与德国电信合作的公有云平台（Open Telekom Cloud）率先部署，并携手合作伙伴构建HPC公有云生态。