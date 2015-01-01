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启迪国信中标邮储银行即时通讯软件替代项目

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近日，国际领先的企业安全移动解决方案提供商启迪国信宣布，成功中标中国邮政储蓄银行即时通讯软件替代项目。

来源：至顶网网络频道 2017年7月13日

关键字：邮储银行 启迪国信

近日，国际领先的企业安全移动解决方案提供商启迪国信宣布，成功中标中国邮政储蓄银行（以下简称：邮储银行）即时通讯软件替代项目。在该项目中，启迪国信NQSky BeTalk 企业移动协同通信平台将完成对邮储银行既有即时通讯软件的替代，为邮储银行十万用户提供移动协同能力的支撑。该项目为目前国内最大的私有化即时通讯平台。

邮储银行是中国领先的大型零售银行，定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。目前，邮储银行拥有营业网点近四万个，服务个人客户超过五亿人，拥有优异的资产质量和显着的成长潜力，在这个过程中，邮储银行也不断推动内部流程的信息化改造，以提高业务协作能力与沟通能力。

在近几年，邮储银行不断推进构造全方位的电子银行体系，形成电子渠道与实体网络互连互通、线下实体银行与线上虚拟银行齐头并进的金融服务格局，这对银行内部的即时通讯能力提出了更高的要求。目前邮储银行正在使用的即时通讯软件，在安全性、功能等方面暴露出诸多问题，在一定程度上已经不能满足全行员工协同工作交流的需要。为此，邮储银行迫切需要建立一套更加高效、可靠的即时通讯系统。

针对邮储银行面临的实际问题，启迪国信提供了以NQSky BeTalk企业移动协同通信平台为核心的解决方案。NQSky BeTalk是集企业即时通讯、音视频会议、文档协同标注、任务管理为一体的四维协作办公平台，可帮助其高效地管理团队协作中产生的非结构化信息。对于邮储银行来说，NQSky BeTalk企业移动协同通信平台可以很好的满足员工文字、语音、视频等多媒体沟通的需求，尤其采用了行业领先的加密技术，可以保障协同工作的信息安全。

启迪国信中标邮储银行即时通讯软件替代项目

NQSky BeTalk企业移动协同通信平台是启迪国信企业安全移动协作整体解决方案（“信莓”）三个移动化核心软件之一。“信莓”基于启迪国信三个移动化核心软件：企业移动管理(EMM)、企业移动协同通信(BeTalk)、企业移动安全邮件 (BeMail)，可以提供端到端的移动安全架构，覆盖从移动端、互联网到内网的安全防护需求，既保证政企客户的数据安全和应用安全，又保护员工的个人隐私不被窥探。此外，“信莓”还提供了开箱即用、面向通用办公协作场景的移动应用套件，可以提供消息、语音、视频、邮件和文件共享等协同办公服务。

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