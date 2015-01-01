Mellanox正式推出 Spectrum-2 全球最具扩展性的200G和400G开放式以太网交换机解决方案

Mellanox今日宣布, 正式推出拥有全球最佳可扩展能力的200G和400G开放式以太网交换机解决方案——Spectrum-2。

至顶网网络频道 07月07日 综合消息： Mellanox今日宣布, 正式推出拥有全球最佳可扩展能力的200G和400G开放式以太网交换机解决方案——Spectrum-2。Spectrum-2创造了数据中心可扩展性的新记录，比市场上友商高出10倍以上，能效可达1. 3倍，从而降低数据中心的运营成本。此外，Spectrum-2的可编程能力也达到新水平，并优化了路由功能，皆在构建基于以太网的最高效的计算和存储基础架构。

Spectrum-2可提供业界领先的以太网互连性能，拥有高达16个400GbE 端口、32个200GbE 端口、64个100GbE端口和128个50GbE 与25GbE 端口，能够实现一系列增强功能，包括提升灵活性和端口密度，从而可以针对云、超大规模、企业级数据中心、大数据、人工智能、金融、存储等多种应用进行优化，构建多个交换平台。

Spectrum-2 的创新设计让IT经理能够根据特定的客户需求对其网络进行全面优化，并实现数据中心投资回报率的最大化。此外，与友商产品相比，Spectrum-2可提供无与伦比的高能效，节省数据中心的总体拥有成本。此解决方案以最有效的方式在交换机芯片内实现了一整套网络协议，为用户提供其所需的所有功能并确保 “开箱即用” 。不仅如此，Spectrum-2 还包括一个灵活的解析器和数据包调节器，可处理未来出现的新协议类型，从而打造面向未来的数据中心。

“数据中心用户希望大幅提升网络中以太网交换机的带宽，同时也想提高网络的可编程性和可见性” ，Crehan Research公司总裁Seamus Crehan 表示。 “Mellanox Spectrum-2交换机不仅能满足以上需求，而且还是极具性价比的开放式以太网解决方案。”

研究机构IHS Markit数据中心研究实践部，研究总监和顾问Cliff Grossner博士表示： “使用外部云服务的企业，以及通过人工智能(AI)技术和机器学习(Ml)、以数据驱动的计算应用是数据中心200GE和400GE网络诞生的核心驱动力。除了对速度的追求，处于快速创新下的云服务提供商的数据中心还需要可编程的网络作为支撑，从而可在交换机硬件不变的条件下引入新的网络协议。IHS Markit最新报告显示，2021年外部云服务市场的营收预计将达到3430亿美元，而2016年这个数字是1260亿，这将大幅拉动对高速、高能效可编程网络的需求。”

Mellanox公司市场部副总裁 Gilad Shainer 表示： “Spectrum-2开放式以太网交换机将满足用户和合作伙伴对于速率、数据处理和实时数据分析的迫切需求，并帮助他们取得竞争优势。与友商相比，Spectrum-2拥有10倍的更高可扩展性、1.3 倍的更优能效，全面可编程性和灵活性，以及无缝迁移到200G和400G数据速率的能力，可助力数据中心实现投资回报率最大化，无惧未来挑战。”

Spectrum-2 是业界首个提供自适应路由和负载均衡、同时保证零丢包率和无条件端口性能的 400G 和 200G 以太网交换机。这些功能提供了可预测、最高的网络性能。该解决方案不仅数据容量翻倍，同时还提供最低延迟（300纳秒），比友商产品低1.4倍。此外，Spectrum-2 是以太网存储架构的理想网络基础，能够连接下一代基于闪存的高性能存储平台，将云敏捷性、可扩展性与企业级可靠性相结合。

Spectrum-2 扩展了第一代 Spectrum 的功能，一代产品已广泛部署于世界各地成千上万的数据中心。Spectrum帮助IT经理让10G或更高速率的基础设施实现业界领先的性能和效率, 并以经济高效的方式完成从10G至25G、50G至100G的迁移。Tolly测试报告中重点介绍了Spectrum的各项功能，该报告通过与竞品的对比，更凸显了Spectrum的卓越性能。Spectrum-2保留了和第一代一样的API，通过Open SDK/SAI API 或 Linux 上游驱动程序 (Switchdev) 将软件移植到 ASIC上，并支持所有标准网络操作系统和接口，包括 Cumulus Linux、SONIC、标准 Linux 发行版等等。

Spectrum-2还支持大量遥测功能，包括最新频带内网络遥测标准。该标准为操作人员提供了全面的网络可见性，并能对操作的各方面进行监控、诊断和分析。这大大简化了数据中心管理，使 IT 经理能够根据其数据中心的应用需求对网络进行全面优化。

业界领袖、客户及合作伙伴引言：

百度系统部副总监刘宁表示：“我们与Mellanox在互连技术上的合作非常广泛，使我们能够在创新方面保持市场领先地位，推动产品发展。我们很期待看到Mellanox新一代交换机产品——Spectrum-2的上市。”

Cumulus Networks公司联合创始人兼首席技术官 JR Rivers表示： “在网络世界里，数据容量才是王道，Mellanox 以 Spectrum-2 再次巩固了其领先地位，挑战端口速度、密度、数据缓冲区大小和功能的极限。我们的客户站在数据中心应用web-scale主义的最前沿，通过可编程性能和行业领先基于遥测的架构验证，Spectrum-2将帮助我们的客户构建高性能网络。”

“部署可扩展、可靠且简单的数据管理是我们存储解决方案的核心，皆在为企业提供可靠性、云可扩展性、高效率和高性能” ，惠普企业存储互连和生态系统工程部高级总监Marty Lans表示。Spectrum-2能够为存储架构提供所需的性能、可扩展性和可靠性，并支持下一代的存储结构。”

新华三集团高级副总裁兼产品销售和市场总经理李立表示：“我们很高兴看到 Mellanox 的创新产品 Spectrum-2。随着行业向200G及以上速度迁移，我们希望实现更高的可编程水平，并显著增强产品性能。Spectrum-2 就是能够同时满足这两大需求的最佳产品。”

IBM公司OpenPOWER系统部总监 Bryan Talik 表示：“随着企业对认知计算和人工智能的应用愈发广泛，数据呈指数增长，这就意味着我们需要更快且可扩展性更强的网络基础设施。借助Mellanox Spectrum-2，IBM 能够为 OpenPOWER 系统提供更好的可扩展性和网络优化。”

浪潮集团副总裁胡雷钧表示：“我们始终专注于实现数据中心投资回报率的最大化。通过Mellanox全新的Spectrum-2解决方案，我们能够清楚地看到一条通往200G及以上速率的互连之路，它同时还具备了极佳的可扩展性和出众的能效表现。此外，Spectrum-2 还拥有一系列丰富的功能，可让我们为特定需求而对网络进行全面优化，这对于满足我们不断扩大的业务需求至关重要。”

金山云副总裁刘涛认为：“数据量和需要支持的用户量的增加，让我们对更快的网络速度和更高的可扩展性的需求尤为迫切。现在有了Mellanox以太网解决方案，可以为我们的云基础架构增添助力，我们非常期待应用Spectrum-2的多种高级功能。”

LinkedIn领英公司全球基础设施架构和策略部首席工程师Yuval Bachar 表示： “Mellanox开放式以太网Spectrum和即将问世的Spectrum-2交换机可提供最佳的性能和效率，为业界诸多数据中心提供优化。行业对数据中心的需求以指数级增长，这无疑需要构建一个可扩展、强大的网络基础结构。Mellanox解决方案将满足这一需要，为其提供丰富的特性和功能。”

曙光公司技术部高级副总裁沙超群表示：“作为 Mellanox 的长期合作伙伴，我们很高兴看到业界首个提供自适应路由和负载平衡，同时保证零丢包率的 400G 和 200G 以太网交换机。Spectrum-2 将为业界带来最高的网络和可预测性能，这是我们为客户提供一流服务和支持的关键。”

可用性

现在即可抢先体验 Spectrum-2 SDK。Spectrum-2交换机 ASIC预计将于今年下半年正式出货。



