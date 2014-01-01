Barracuda发布人工智能驱动的网络钓鱼防护平台

专注于云的网络安全公司Barracuda正在将人工智能带入钓鱼防护的领域，推出了一款承诺提供实时网络钓鱼和网络欺诈防御。

至顶网网络频道 07月03日 综合消息：专注于云的网络安全公司Barracuda正在将人工智能带入钓鱼防护的领域，推出了一款承诺提供实时网络钓鱼和网络欺诈防御。

这项名为Barracuda Sentinel的云服务采用人工智能来保护人、业务和品牌免受网络钓鱼（发送似乎是来自已知来源的电子邮件来获取机密信息）、假冒尝试、商业电子邮件泄漏和网络欺诈。该平台将三个层面——人工智能、域欺诈可见性和反欺诈培训——结合到一个解决方案中，连接到现有的通信平台，例如微软Office 365，以防止模拟尝试。

该平台会对来自访问网络的多个点的历史数据进行检查，以了解每个公司独有的通信模式，以分析内容确定敏感信息。使用这种机器学习方法，Barracuda Sentinel可以高精度地确定电子邮件是否是网络钓鱼攻击的一部分，或者只是正常办公环境内的一封电子邮件。

尽管有希望保护用户不受网络钓鱼的攻击，但是Barracuda坦言没有解决方案是100%有效的。Barracuda Sentinel还包含了一种可以识别企业组织内高风险个人的模块。一旦这些人被识别，该平台提供的大量工具就可以通过使用模拟网络钓鱼攻击，定期培训和测试员工的安全意识。

Barracuda公司内容安全服务副总裁Asaf Cidon在声明中表示：“不仅仅是大型企业或者C级高管需要高度警惕，每个人都有可能成为目标。我们看到高度个性化的战术的新颖组合——欺骗你的域名，冒充你公司的CEO，与员工进行令人信服的对话。在今天不断变化的威胁环境中，最好的防御手段就是人与技术的结合。”