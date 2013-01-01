 IDC：2017年第一季度全球企业WLAN市场小幅增长 今年存不确定因素

根据IDC全球WLAN季度追踪报告，2017年第一季消费级和企业级无线局域网（WLAN）总体市场同比减少0.8%至21.5亿美元，其中企业市场同比增长4.4%达到12.4亿美元。与2016年第一季度8.6%的显著增幅相比，2017年第一季度企业WLAN增长幅度较小。

至顶网网络频道 06月09日 综合消息：

根据IDC全球WLAN季度追踪报告，2017年第一季消费级和企业级无线局域网（WLAN）总体市场同比减少0.8%至21.5亿美元，其中企业市场同比增长4.4%达到12.4亿美元。与2016年第一季度8.6%的显著增幅相比，2017年第一季度企业WLAN增长幅度较小。不过，对于网络升级、数字转型项目、Wave 2 802.11ac的逐渐成熟，这些都是2017年强劲增长的积极指标。

802.11ac现在分别在独立访问点出货量和独立访问点收入方面占比70.9%和84.7%。而这主要是由于802.11n逐渐被淘汰，且预计会在2018年年底完全淘汰掉。

与此同时，消费级WLAN市场收入在2017年第一季度同比减少7%至9.13亿美元。在该季度，802.11ac标准在消费市场的出货量和收入份额分别为28.6%和58.2%。802.11ac仍然是2017年第一季度消费级WLAN市场的一大亮点，收入和出货量同比分别增长了17.6%和48.5%。

IDC网络基础设施高级研究分析师Nolan Greene表示：“2017年的软启动意味着企业WLAN市场未来存在着不确定性。虽然数字转型项目和规划升级将在2017年下半年持续进行，但是对经济的担忧和某些细分领域的地缘政治风险将会阻碍2017年的增长。”

从地域角度来看，2017年第一季度企业WLAN市场最高增幅来自于拉丁美洲，同比增长了28.4%，而2016年有3个季度该地区都是下滑的。其中最为抢眼的是墨西哥，同比增长了115.9%。中东欧（CEE）增长加速，该季度同比增长了18.6%。其中恢复增长（同比增长49.1%）的俄罗斯是中东欧增长的主要因素，另外匈牙利也增加了48.4%。亚太（不包括日本）地区在2017年第一季度表现抢眼，同比增长16.2%。该季度大多数国家都实现了增长，其中印度尼西亚和香港尤为突出，同比增幅分别为31.1%和28.7%。日本连续第三个季度增长，增幅为11.1%，继续扭转在2014年到2016年期间多个季度的下滑趋势。

西欧与中东非洲（MEA）在该季度的增长较为温和，同比分别增长了2.5%和2.2%。在西欧，很多国家都有突出表现，其中芬兰（同比增长23.6%）领跑，但是英国同比下滑15.3%抵消了一部分整体增幅。在MEA地区，不同国家的情况各不相同，其中埃及同比增长了30.3%，卡塔尔下滑幅度最大为29.9%。北美在该季度同比下滑了2.8%。

“新兴市场的数字化转型势在必行，这推动了主要地区的增长速度。”IDC全球网络追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示。“2017年，随着经济变化以及全球政治格局给IT市场波动构成了一些风险，我们将会看到不同的地区增长变化。”

企业WLAN厂商主要更新：

- 思科在2017年第一季度的全球企业WLAN收入同比增长了0.2%，全球市场份额为43.4%，低于2016年第四季度的43.6%，以及2016年第一季度的45.2%。IDC认为，Meraki云管理WLAN产品组合仍然是思科的主要增长动力，抵消了思科在传统基于控制器的WLAN产品组合的部分下滑。

- Aruba-HPE（不包括OEM业务，从2016年第二季度开始也不包括H3C的部分）环比增长了5.4%。Aruba-HPE在该季度的市场份额为16.2%，高于2016年第四季度的13.5%。

- Ubiquiti在2017年第一季度的增长尤为强劲，同比增幅为47.5%，在整体市场中占比6.1%，高于2016年第四季度的5.2%和2016年第一季度的4.3%。

- Brocade-Rukus在该季度同比下滑22.1%，在整体市场中占比5.7%，高于2016年第四季度的5.1%和2016年第一季度的7.7%。

- 华为再一次在2017年第一季度有突出表现，同比增长229.7%，占有3.7%的市场份额，高于2016年第一季度的1.2%。