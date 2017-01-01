Teradata天睿公司云计算及服务专家、大中华区总监张琦表示，对于松散耦合的数据往往是最会发生创新的地方；无耦合的数据就像是还没有初步筛选过的矿石；紧密耦合的数据就像是已经精炼过的矿石；松散耦合的很有可能当中找到宝。详细 »
2017年6月14，为期三天的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开序幕。本届大会以“生态构建 深化应用”为主题，重点围绕云计算大数据的产业生态完善、技术与传统产业的深度融合，以及云计算大数据技术与物联网、人工智能等最新技术的结合展开。详细 »
为期三天的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开序幕。本届大会以"生态构建 深化应用"为主题，重点围绕云计算大数据的产业生态完善、技术与传统产业的深度融合，以及云计算大数据技术与物联网、人工智能等最新技术的结合展开。详细 »
2017年6月15日，中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会上，华云集团副董事长、首席技术官郑军在第九届中国云计算大会上分享了《通过混合云进行企业转型创新》的主题演讲。详细 »
2017年6月14－16日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的“第九届中国云计算大会”在北京国家会议中心拉开帷幕。本届大会主题围绕“生态构建 深化应用”展开，吸引了来自云计算、大数据等领域院士、专家、产业高管、技术大咖以及各界人士的广泛关注与支持。详细 »
2017年6月15日，中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在京召开第二天，南开大学校长、世界工程组织联合会 (WFEO)副主席龚克出席了当天上午的大会，并进行了主题为《云计算大数据时代的工程创新》的精彩演讲。详细 »
人类进入了一个由云计算驱动的全新数字化时代和智能化时代。企业如何应对云计算深度转型挑战，如何应对人工智能的挑战，传统企业如何实现数字驱动的智能化转型，企业向左转还是向右走？详细 »
京东在未来的十二年要进行技术转型，用技术驱动京东从一个被中国消费者认知认可的电商成为中国泛零售基础设施的提供商和服务商，离不开技术，包括云计算技术的投入和创新。详细 »
2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕，亚洲云计算联合会主席Bernie Trudel出席了当天下午的大会，并进行了主题为《云和医疗健康》的精彩演讲。详细 »
2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，中国工程院院士倪光南出席本次大会，并做了《云安全思考》的主题演讲。详细 »
大会日程/Agenda
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日期
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内容
|6月13日
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|9:00-17:00
|国际云计算大数据“一带一路”合作论坛(闭门)
|13:30-17:00
|第四届国际云计算标准化论坛
|第八届海峡两岸云计算合作论坛(闭门)
|2017超融合产业联盟论坛
|6 月 14 日
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|08:20-18:00
|全体大会
|6 月 15 日
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|08:20-12:00
|全体大会
|13:30-17:00
|云计算核心技术架构论坛
|云计算IT基础设施及自动化运维论坛
|云计算平台构建与实践论坛
|云计算大数据安全论坛
|数据中心与存储解决方案论坛
|6 月 16 日
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|08:20-12:00
|全体大会
|13:30-17:00
|大数据与人工智能应用论坛
|云计算大数据青年科学家专题论坛
|云计算大数据与精准医疗论坛
|云计算大数据与智能制造论坛
|跨境出海，稳健落地——企业业务全球化论坛
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