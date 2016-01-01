【IT最大声04.14】Gartner：2017年全球半导体收入预计增长12.3%

“我们将针对借助Wavefront进行跨云的、现代应用的监控设置标准。这提供了一个全新的范围和指标监控及分析规模，帮助开发者们改善性能、可用性、数字服务的客户体验。”
——VMware本周三表示计划收购云应用监控服务提供商Wavefront，而交易的具体条款并未披露。据悉，Wavefront的云服务能够从云和应用中接收、保存、可视化和提取数据流，该服务还可以跨服务器、设备、应用、最终用户行为、多种公有云和数据中心属性，包括SaaS、PaaS和IaaS环境进行测量、关联及分析。VMware公司高级副总裁、云管理业务部门总经理Ajay Singh对此表示。
“通过开创性地使用这种不可改变（区块链）的记录系统，我们正在打造以全面自动‘信任’前瞻性企业相互关联的全球系统。”
——初创公司Gospel Technology声称正在利用区块链（Blockchain）技术来保护和验证可共享的数据。Gospel称，区块链技术可以做到这一点，而且要比任何替代方法更简单。Gospel Technology创始人、首席执行官Ian Smith就此表示。
“将为想要构建应用程序和服务的开发人员设计B2C，可以通过Facebook和Google等客户身份验证服务。另外，微软称B2B适合用于企业对商业伙伴之间进行身份验证。”
——微软正在不断推动其对混合计算环境的支持，作为其主要云差异化工具之一。4月12日，微软正式发布了该公司面向客户提供的三种混合迁移工具，以及Azure Active Directory B2B身份验证技术。微软公司就此表示。
“强大且开放的容器调度，再加上新型应用架构，将为企业组织提供前所未有的灵活性和选择。从容器的早期到Kubernetes的兴起，Deis一直专注于构建和贡献开源技术，以便让开发者和运营者更轻松地构建和运行应用。”
——微软计划收购Deis，这家初创公司主要为开源应用容器管理平台Kubernetes开发创新工具。微软公司云及企业部门执行副总裁Scott Guthrie表示，Deis一直是“处于容器变革的核心”。微软将从平台即服务公司Engine Yard那里直接收购Deis，前者在2015年通过OpDemand LLC收购了Deis。Deis公司首席技术官Gabriel Monroy在关于这次收购的博文中这样表示。
"虽然DRAM和NAND闪存价格的增长提高了半导体市场的整体预期，但这同时也给智能手机、PC和服务器系统厂商的利润带来压力。组件短缺、物料清单上涨、提高平均销售价格给前景带来的影响，这都将造成2017年和2018年的市场波动。"
——据Gartner称，2017年全球半导体总收入预计将达到3860亿美元，相比2016年增长12.3%。在2016年下半年增长势头良好的市场条件下，特别是商用内存，加速并且提高了2017年及2018年的市场预期。但是，内存市场变幻莫测，DRAM和NAND闪存的额外容量预计在2019年出现调整。Gartner研究总监Jon Erensen就此表示。