新华三发布《中国城市数字经济指数白皮书》 根据研究发现提出建议和展望

4月8日~9日，新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。新华三集团副总裁，数字经济研究院院长李立博士在峰会中主持发布了《中国城市数字经济指数白皮书》。

4月8日~9日，新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。作为数字经济及新IT领域前所未有的一次的领航者聚会，近8000名各界精英和IT专业人士在两天时间里，围绕着“新IT，新经济”主题，就如何通过技术创新和行业转型实现数字化变革，推动经济发展等诸多议题，展开了深入的研讨。

新华三集团副总裁，数字经济研究院院长李立博士在峰会中主持发布了《中国城市数字经济指数白皮书》。

新华三集团副总裁 数字经济研究院院长 李立

以下是李立博士演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）

尊敬的各位领导，各位嘉宾，大家下午好。

其实我开场想讲的一些东西，于总在结尾阶段基本都讲过了。其实数字经济的重要性不言自明，所以直接切入主题，我今天的主要任务是交作业，发布《中国城市数字经济指数白皮书》，从以下三个方面给在座各位一个解读。一个是关于中国城市数字经济指数研究的目的，研究的方法；第二个方面，研究发现；最后，对城市数字经济发展的建议和展望。

首先第一点，今天的发布是目前为止第一个针对中国城市“数字经济”评估体系的。正像刚才于总提到的，我们的研究综合了权威机构的规划，权威机构的第三方数据。我们在建立这些指标体系的同时，兼顾了它的客观性，时效性。在评估的过程当中，不仅仅关注了当前仅有的几项热门技术，更结合了城市的目前发展状况。这个方面在研究和评估当中，还是代表了客观性、时效性和公正性。

在整个研究当中，我们主要关注了哪些核心的领域。大家可以看到这张展示，分成了两个维度的指标，一级维度的指标和二级维度的指标。在一级维度的指标当中，重点关注了所谓城市服务领域，城市治理领域，包括城市的产业升级领域，产业转型、升级。当然最重要的基础就是城市的信息技术设施建设，从这几个维度作为一级指标。二级指标，一个是在智慧民生的领域，比如说老百姓普遍关心的这些领域，智慧医疗、智慧教育、智慧交通，等等这些领域，我们也给了非常高的关注度。另外，在城市治理的二级指标当中，在智慧治理方面。对于公共安全领域，对于环境治理领域，对于城市基础设施建设领域，我们也给予了极高的关注，这个就是我们在研究当中所关注的核心领域。

可能大家最关注的是这张图，在评价整个中国城市数字经济发展状况的时候，我们选择了40个城市，这是第一批。这40个城市当中，我们也考虑了若干的因素，包括这个城市的政治地位等。所以在这方面，我们虽然只选择了40个城市，但是这40个城市覆盖了85%的省会城市。第二个纬度，关于城市的规模。虽然只选择了40个城市，但是覆盖了全国30%的人口。另外，考虑到城市的经济发展水平，在这个方面我们选择的40个城市当中，基本上覆盖了全国50%的GDP。同时也考虑到城市的区域辐射能力，40个城市当中基本上覆盖了全部的区域中心。

（图示）大家可以仔细看一下右边的优势，非常关心我所在城市的数字经济发展处于哪个水平。根据评估体系的打分，0-60分范畴，我们把它归纳成了起步阶段，这些城市在整个数字经济发展过程当中还有很多的工作要做。

第二个层面，60-80分区间，归纳成发展阶段。发展阶段是什么呢，其实大家看到在发展阶段当中的城市是最多的，这个就代表了每一个城市在采用信息化手段，数字化手段建设基础设施方面，都做了很多的工作。但是还有更多的工作要做，比如说怎么样和民生相融合，和治理相融合，和产业结构转型升级相融合，这是他们重点考虑的工作。北上广深四大城市在整个数字化经济的发展过程当中，还是走在了前列，这也就说明了今天的结果，可以看到数字经济的发展和整个经济的发展模式还是呈正比的。

北上广深，包括成都，这些超过80分的城市当中，也还有许多功课要做。比如怎么样把规划变成落地实施的样本，同时提高运营效率，从运营当中抓到更多可利用的资源。大家可以仔细看一下，到底我所在的城市是处于什么样的数字经济发展的水平。我觉得这个也是今天在座各位更关心的问题，关心了这个问题，可能会引出下一步，怎么样在城市当中利用信息化的手段，数字化的手段，把这个城市数字经济的水平提升一步。

和大家分享一下几个研究发现，第一，很好的一个现象。数字化技术在民生和治理领域得到了广泛尝试，在政务，超过70%的项目都采用了数字化技术和手段。比如说在公共安全领域，也是差不多70%的项目都采用了数字化技术和数字化的手段。所以这是一个非常好的现象，有发展数字经济的基础。第二个方面，在传统经济发展比较缓慢的城市，他们非常重视数字经济发展的机遇。在这个领域当中，他们把整个数字经济作为跨越式发展，或者弯道超车当中一个非常重要的机会。

比如说大家耳熟能详的贵阳，每年贵阳的大数据产业，大数据的各种会议，大数据的落地实施走到了全国的前列，也为贵阳今后的发展奠定了非常好的基础。实际上也打下了今后弯道超车的伏笔，这是第二个发现。

下一个发现，在城市经济结构转型、民生改善，包括优化城市的治理方面，还是采用了很多的数字化技术，包括云计算的技术，包括大数据的技术，包括移动互联的技术，包括物联网的技术，包括人工智能的技术。在改善民生优化治理和产业融合方面，各个城市都有可喜的现象，他们采用了非常强有力的数字化技术。

和前面乐观的发现相比，还有一个悲观的发现。数字化技术目前还是停留在提升效率层面的东西比较多，比如说不管是民生还是治理，都是为了提高一个城市的效率。在城市当中亟待解决的问题中，比如人口的膨胀、环境的污染、资源的短缺，等等这些方面触及的还比较少。我相信在今后随着数字经济的发展，随着新技术，数字化技术的应用，这些领域也会逐渐被关注，拿出我们的解决方案。

还有一个发现，今天在城市数字化建设当中，“重规划、轻经营”，这是数字经济发展当中的典型现象。比如我们对40个城市打分，在规划层面平均分，40个城市是91.8分，非常非常的高。就说明了这些城市当中基本上都有一个很完整的规划。但是到落地实施方面，平均分只有67.8分，说明了规划摆在那儿，但实施落地还是有很多的问题。同时运营也是一样，运营成效，有的建完了，规划完了，但还没有很好的利用起来，所以运营打分也比较低。这个都是下一步我们在城市数字经济发展过程当中，大家必须关注的问题。

根据这几个月的潜心研究，针对我们发现的问题给出几点建议和展望。

第一个建议是在技术层面，其实今天城市的经济，数字技术利用方面，还是手段比较单一。可能更多采用云计算、大数据的技术。在城市数字化建设当中，还有很多技术可以采用。包括人工智能技术，包括物联网的技术，包括3D打印技术，等等，我们建议数字化的技术手段还需要多元化。

第二，在技术层面还是希望各个城市能够以技术创新和服务能力强的合作伙伴，一起打造城市的数字化。同时更注重借鉴其它已有的案例来丰富自己。

这些在技术层面，在城市层面的话，我们更建议在整个数字化建设过程当中，各个城市要注重顶层设计，避免原来IT建设当中不断的打补丁，还是要做好顶层设计，同时做好差异化。各个城市要重视落地和运营成效，在经济层面，新华三建议将数字经济的指数作为衡量中国城市竞争力的关键指标。最后，利用数字化技术的手段来帮助城市经济结构转型升级。

这就是我今天给大家带来的大致分享，同时下一步的工作，刚才于总也提到，我们会在2017年覆盖超过100个城市的评估，在2018年完成300个城市的评估，这样我们会形成整个中国城市经济发展的全貌。我相信经过新华三和在座各位的共同努力，一定能够开创中国数字经济的未来，谢谢。