作为一名网络架构师来说，如何为企业规划、构建一个灵活、稳定的IT架构，支撑企业未来业务的快速发展，进而增强企业在复杂市场环境中的竞争优势，已经成为首要任务。那么在现实当中，网络架构师又是如何开展这项工作的呢……
将解放“老司机”的双手，开启网络的“自动驾驶”模式！
如同车流规模一样急剧增长，给通行能力带来极大挑战！
犹如“老爷车”行驶在崎岖山间，种种事故难以预料！
作为一名网络架构师来说，如何为企业规划、构建一个灵活、稳定的IT架构，支撑企业未来业务的快速发展，进而增强企业在复杂市场环境中的竞争优势，已经成为首要任务。那么在现实当中，网络架构师又是如何开展这项工作的呢……
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我是供职于某中型互联网公司的一名网络架构师，作为工作近十年的网络架构师，近年来明显感觉到网络变革在不断加速。言归正传，最近本人在工作上遇到点麻烦，主要是公司最近业务量上升非常快，这给我们部门带来的直接影响就是，很多业务部门人员向我们抱怨目前业务系统在使用中没有以前给力，对业务的处理明显慢了下来，另外，还反应网络质量也不好，在外面给客户演示系统明显不流畅，让他们在客户面前非常尴尬等等。另外，我们部门负责维护的同事也在抱怨，说工作量越来越大，业务部门天天打电话投诉，有的反应系统卡顿、反应慢，还有的说APP出现白屏，甚至还有的直接说系统崩溃无法使用，搞的我们天天都在解决这些琐碎的问题，根本没有时间去对系统进行分析、优化和升级。就在上周我们公司一个部门要做一次促销活动，需要临时上线一款应用，大家知道，一般对于这种业务，我们都是通过把原有业务系统中的一些功能分离出来，其实这项工作并不像想象中的那么轻松，但是业务部门很着急，说要在下周就上线，所以没办法，我们整个IT部门几乎是一周都在熬夜干这个事情，最后才勉强在上线前一天完成对系统的调整，其中的苦楚相信各位同行都深有体会吧。好了，今天先吐槽到这吧~
编辑点评在目前企业IT系统中所暴露出来的系统响应慢，网络延时加大，系统不稳定等问题给业务人员带来很多不便。同时，系统难以隔离及管理，安全隐患逐渐增加，以及来自业务部门需求量的增加和对处理效率越来越严苛的要求，都给IT运维人员带来了更大的压力与挑战。
对于目前公司中IT系统所暴露出来的各种问题，作为网络架构师，我也不得不对这些问题进行一次比较系统性的梳理和分析，通过分析我从中发现了几个大的问题来源：
第一、公司业务都处在同一张网络中，导致IT系统越来越庞杂，系统稳定性和安全性均越来越低。
第二、在现有网络的扩展性不足，当大量业务上线后系统难堪重负，出现处理延时增加等不良现象。
第三、现有网络的灵活性不能满足目前企业业务的发展需要，面对业务频繁上下线，对IT系统资源的利用率大打折扣。
第四、对运维人员的维护压力越来越大，以往利用传统VLAN方式对业务系统进行隔离，无论从规模和效率上都很难适应当前业务快速发展的需要，而且一旦出现BUG，其稳定性和安全性很难保障。
第五、目前网络的可视化程度不高，对很多流量难以实现更为精细的监控和管理，导致整个IT系统的可维护性不高，在追溯问题时往往花费大量人力物力，得不偿失。
编辑点评通过该架构师对其所处企业IT系统中所存问题的梳理和分析，我们不难发现，在其网络中主要存在有网络隔离不彻底，可扩展性差，网络灵活性低，可视化程度不足，网络运维管理效率低下等弊端，最终导致企业IT系统不能很好的支撑业务快速增长的需求。
经过之前我对系统问题的梳理，已经基本弄清系统中存在的几大问题。从这些问题带来的后果看，我们必须要对现有网络进行一次改造升级，才能满足未来几年公司业务发展的需求。但我们并不想推倒重来，而是想尽量结合当前相对比较成熟的商业化技术和方案结合，对我们现有IT架构进行一次比较大的升级改造。因此，我们基于这样一种思路，经过整个团队数周的多方考察及调研，并与多个同行进行交流获知，目前市场中的SDN相关技术及方案比较契合我们企业对系统的要求。同时，我把对设备选型的基本要求罗列一下：
第一、要能完美的解决网络隔离的问题。
第二、要能够整体提高系统的灵活性和可扩展性。
第三、在安全性和可维护方面要能够提供更高效率。
第四、我们需要这类设备和方案必须具备定制化功能，能够给我们提供一定的二次开发空间，并且在售后的技术支持方面要比较到位。
第五、我们还考虑该方案要有比较成熟的配套软件，方便日后我们对整个网络进行运维管理。
第六、最后就是老生常谈的成本问题，因为我们的定位是升级改造，老板不想一次拿出太多预算，希望是一个循序渐进的过程来逐步对系统进行升级。
因此，我们将会结合以上这些诉求对当前市场中的SDN相关产品和解决方案进行一次基本的选型工作。（感谢大家的关注，敬请期待我的后续分享~）
编辑点评针对目前所处企业在对IT架构选型时的具体诉求，我们发现企业在对IT相关方案进行前期选型时，整体必须以企业目前及未来业务发展需要为基本出发点，目的是寻求一款真正适合企业自身业务发展的产品及解决方案。同时，我们认为企业并不需要把目光局限在某一家商业产品及方案上。而通过我们的观察发现，在很多情况下，企业应当选择一款后期技术支持及二次开发能力相对比较完善的产品及解决方案，以便更好的支撑未来的企业业务的运营及维护。
内容北京时间3月13日，自动驾驶圈又迎来大事件——英特尔旗下一家子公司将通过一个要约以每股63.54美元现金的价格收购以色列无人驾驶科技公司Mobileye所有已发行和发行在外的普通股，其股权价值约为153亿美元，企业价值约为147亿美元。
点评内容北京时间3月13日，自动驾驶圈又迎来大事件——英特尔旗下一家子公司将通过一个要约以每股63.54美元现金的价格收购以色列无人驾驶科技公司Mobileye所有已发行和发行在外的普通股，其股权价值约为153亿美元，企业价值约为147亿美元。
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