我是供职于某中型互联网公司的一名网络架构师，作为工作近十年的网络架构师，近年来明显感觉到网络变革在不断加速。言归正传，最近本人在工作上遇到点麻烦，主要是公司最近业务量上升非常快，这给我们部门带来的直接影响就是，很多业务部门人员向我们抱怨目前业务系统在使用中没有以前给力，对业务的处理明显慢了下来，另外，还反应网络质量也不好，在外面给客户演示系统明显不流畅，让他们在客户面前非常尴尬等等。另外，我们部门负责维护的同事也在抱怨，说工作量越来越大，业务部门天天打电话投诉，有的反应系统卡顿、反应慢，还有的说APP出现白屏，甚至还有的直接说系统崩溃无法使用，搞的我们天天都在解决这些琐碎的问题，根本没有时间去对系统进行分析、优化和升级。就在上周我们公司一个部门要做一次促销活动，需要临时上线一款应用，大家知道，一般对于这种业务，我们都是通过把原有业务系统中的一些功能分离出来，其实这项工作并不像想象中的那么轻松，但是业务部门很着急，说要在下周就上线，所以没办法，我们整个IT部门几乎是一周都在熬夜干这个事情，最后才勉强在上线前一天完成对系统的调整，其中的苦楚相信各位同行都深有体会吧。好了，今天先吐槽到这吧~