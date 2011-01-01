全云化与大视频将是华为MWC2017展示关键词

世界移动大会是全球通信领域最具规模和影响力的展会，每年全球的信息与通信厂商都会齐聚巴塞罗那。今年的MWC，华为强调了携手运营商迈向新增长，在其看来，一个全联接的世界正在到来，在全联接愿景下，运营商数字化转型最迫切的需求是实现新增长。

世界移动大会是全球通信领域最具规模和影响力的展会，每年全球的信息与通信厂商都会齐聚巴塞罗那，展示创新的产品和解决方案。本次大会将于2017年2月27日至3月2日期间举办，华为将再次亮相这一盛会，展示最新的信息与通信技术领域的成功实践、解决方案与产品，并深入探讨数字化转型，携手运营探索价值驱动的新增长之路。

今年的MWC，华为强调了携手运营商迈向新增长，在其看来，一个全联接的世界正在到来，在全联接愿景下，运营商数字化转型最迫切的需求是实现新增长。

华为常务董事、战略Marketing总裁徐文伟解读“共建全联接世界，迈向新增长之路”

2015年的MWC，华为分享的是以技术架构为中心的网络演进之路，2016年的MWC，华为分享的是以业务体验为中心的数字化转型之路。新一年或未来，华为希望成为运营商的商业合作伙伴。所以，推动电信产业由“投资驱动”向“价值驱动”转变，与运营商一道探索新业务、构筑新的商业模式、实现新增长的商业发展之路，则成为华为的愿景。

如何实现这个愿景、寻找新增长点？华为认为最大化网络价值，发展视频，使能垂直行业，全云化业务、运营、网络是实现新增长路径的主要突破点。华为近日举办2017世界移动大会预沟通会，对它们进行了一一解读，并重点强调全云化与大视频带来的机会。

全云化使能垂直行业

在走向全云化的过程中，运营商面临着设备云化、网络云化、业务云化以及整个运营系统的云化，只有从设备到网络、到运营、到各种业务实现全面云化，才能够真正支撑起ROADS（实时Real-time、按需On-demand、全在线All-online、服务自助DIY和社交化Social）体验。为帮助运营商实现全面云化，华为启动了全云化战略，基于“硬件资源池化”、“ 软件分布化”、 “运营自动化”的理念，推出基于云化的系列解决方案，助力运营商实现网络转型。

用云技术驱动业务创新，进而提供一站式ICT服务。华为认为运营商可以从以下三大领域，拓展B2B新业务：

· 行业云：面对政府、公共事业、制造等行业的大中型客户，通过IaaS等云服务，端-管-云-数（大数据）协同，激发业务创新，使能行业数字化。

· 企业联接和通信：把最擅长的联接和通信业务变为一站式服务，为最终用户提供快速、敏捷、高效、On-demand的极致业务体验。

· IoT：在公共事业、智慧家庭、车联网等行业IoT应用中，通过商业设计、集成服务、构建生态和应用实现IoT as a Service，帮助运营商在IoT的价值链中获得更多商业利益。

秉承全云化的理念，华为将在MWC展示多款全云化解决方案，包括CloudAir、CloudRAN、CloudFAN、CloudMetro 、 CloudDCI、CloudCore，助力运营商为最终用户提供ROADS体验。

大视频成为运营商基础业务

运营商将进入视频为王时代，华为认为，垂直行业数字化将给运营商带来万亿级美元的空间。视频将成为运营商的基础业务，娱乐视频、通信视频和行业视频产业加速发展。华为致力于提供端到端商业解决方案，探索新的商业模式，与运营商一起实现视频时代的新增长。同时，华为将协助运营商以云服务的方式使能垂直行业数字化，向企业和政府客户提供计算存储、网络、IoT、视频等服务，拓展市场空间，增加盈利。

运营商把视频作为基础业务进行战略布局，可以充分利用管道优势，加速融合视频、移动视频和行业视频产业发展；构建生态优势，探索宽带变现、体验变现和生态变现等创新的商业模式，实现视频业务持续商业成功。

在2016年UBBF期间，华为提出视频业务发展的三种变现模式：宽带变现——帮助运营商实现从宽带经营到视频经营的转变。体验变现——在具备一定的视频用户基础后，运营商需要考虑的问题是如何实现视频业务的价值变现。生态变现——运营商需要突破视频行业的范围，将视频能力开放给各行业，通过B2B/B2V/B2B2C等多场景业务实现能力变现与分成。

此外，包括敏捷数字化运营、最大化网络价值等新增长路径，华为将与运营商和合作伙伴一同在MWC 2017探索与发现。