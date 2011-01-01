思科业绩缩水，但软件业务倒是风生水起

硬件巨头的烦心事，超级服务器业务不见起色，但是软件业务倒是风生水起。

ZD至顶网网络频道 02月16日 综合消息：拿出一支笔，走到白板面前，画下一个向下的曲线：思科在2017财年第二季度的业绩出现了同比下降，路由器业务不容乐观。

思科的季度收入同比下降了百分之二，从118亿美元下降到了116亿美元，这在该公司之前给出的下降两个百分点至四个百分点的指导范围之中处于比较好的一端。

然而，净收入下降了25％，从2016年第二季度的31亿美元降至这个季度刚刚报告的23亿美元。产品价格也受到挤压，该公司称产品利润率从61.3％降至61.1％。

为了展现局面中最好的一方面，首席执行官Chuck Robbins强调了作为未来转型战略一部分的向软件的过渡，这部分业务的经常性收入增长51％。

Kramer表示，软件增长中大约三分之二来自协作、安全和无线（Meraki）产品，但所有软件业务都实现了“两位数”的增长。

思科的巨型白板Spark，被Robbins和首席财务官Kellly Kramer作为软件战略的典范，因为它产生了大量的单位云订阅（每月190美元）。

然而，即便算上Spark软件的增长还不足以抵消Switchzilla核心业务现在的状况。不算现已剥离的服务提供商视频业务，齿轮正在切换（收入下降5％至33亿美元），NGN路由器（下跌了10％，降至18亿美元）和数据中心系统（下降4％至7.90亿美元）。

在数据中心服务器业务方面，Robbins表示，该公司希望即将推出的“超融合”产品能够推动该细分市场，并暗示该细分市场正在不断地经历检查。

他表示，“我们希望看到它的动作能够更快一些。”并补充表示，它正在考虑“数据中心的广泛战略”。

也出现了一些增长的业务：协作同比增长了4％，达到10.6亿美元，无线同比增长了3％，达到6.32亿美元，而安全增长了14％，达到5.28亿美元。

Kramer在财报电话会议中表示，下一个季度的收入的指导范围是基本持平到下降百分之二。

到目前为止，另一个令人失望的地方是，虽然没有给出一个具体的数字，但是与爱立信已经建立合作伙伴关系长达一年，但Robbins说他希望双方的合作伙伴关系在他下次与爱立信新的首席执行官 Borje Ekholm本月在移动世界大会上会面时能够加速。

Kramer还指出，DRAM成本打击每个人，“供应非常紧张”导致了成本大幅增长。

Kramer和Robbins都对由英特尔的Atom时钟芯片部件问题造成的产品故障细节缄口不言，只是表示该公司正在“积极地”和客户合作，并且不希望它会对财务情况造成巨大的拖累。