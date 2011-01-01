新华三集团中国区副总裁徐纪恒：新经济、新IT、新教育，创造教育IT新价值

在天津大学H3CloudOS教育版发布暨教育云研讨会上，新华三集团中国区副总裁徐纪恒首先为大会作了精彩致辞，分享了新华三与天津大学项目合作中的基本情况，并详细介绍新华三在教育等领域的总体发展情况及未来方向。

ZD至顶网网络频道 12月16日 综合消息：在天津大学H3CloudOS教育版发布暨教育云研讨会上，新华三集团中国区副总裁徐纪恒首先为大会作了精彩致辞，分享了新华三与天津大学项目合作中的基本情况，并详细介绍新华三在教育等领域的总体发展情况及未来方向。

新华三集团中国区副总裁徐纪恒

以下为现场演讲实录：

徐纪恒：尊敬的各位来宾，尊敬的刘丰主任，各位专家，下午好。很高兴参加H3C Cloud OS交易版的发布会，暨教育云研讨会。

首先给各位领导和专家分享一下新华三公司在最近一段时间的新进展。11月7日，新华三集团与郑州市人民政府签署了战略合作协议，在郑州成立新华三大数据公司，主要从事大数据产品的研发和销售。同时，在11月28日，我们与合肥政府签署了相关协议，成立了安全专业公司，主要在合肥建立新安全的研发中心和销售中心。刚刚在上周，也就是12月12日，新华三在成都与成都市人民政府签署了从芯到云，我们说的芯是指的芯片，从芯到云的两类投资方案，整体投资达到了50亿，首期投资接近10亿，也正式标志着新华三集团在成都市正式成立了云计算公司。

至此，新华三集团围绕着“三大一云”的战略投资部署初步完成，这三个公司的成立跟新华三集团的新IT战略也有很大关联，也是新华三新安全战略部署进一步的完成标志。新IT，新战略是新华三集团的愿景，我们也愿意打造一个新IT的领导者，围绕着这个愿景新华三衍生了大数据，大安全，大互联，云计算，四大战略。新IT从基础架构就是要完成由计算、存储、网络三大块构成的一个整体业务系统，同时通过云计算来实现整个业务的耦合，最终给我们的用户交付一个简单应用，功能强大的硬件救助平台，以及实现一个运维简单，资源交付便捷的整体使用感受。

要实现新IT的目标，我们在“三大一云”最关键的基础就是云计算技术的落地和相关支撑，举个简单的例子，如果说把整个IT系统比喻成一台PC机，我们的存储就是硬盘，我们的计算就是CPU芯片，我们的总线就是网络，在一个整体的PC机基础之上，我们要有一个完整的耦合硬件操作系统，H3C Cloud可以称之为就是这么一个操作系统。但是，为什么在业界各个厂商均有相关的云计算操作系统，在这么一个技术供给情况下，新华三的云计算开展空间和提升的力度还有巨大的空间，主要是在于很多行业的专业化、定制化、差异化的需求，导致现有的云计算操作系统与行业具体需求的耦合存在一定的差距，导致最终很多专业化的客户需求和业务落地难以实现。

这里我们要说各个行业应该都需要有相对于各个行业专业化的操作系统，也就是说云计算的一个平台。新华三实际跟相关教育行业的学校，客户进行了深入的探讨，专门为教育行业定制化开发了教育版的云操作系统，也就是我们今天正式发布的H3C Cloud OS教育版，相信这个教育版能够在云资源的调度、管理，像Windows、苹果OS一样简单，一样易用，一样高效。同时，也很幸运从H3C在2009年开始进行云计算相关的业务研发和市场销售工作以来，我们得到了大量的新老客户的信任，在这个过程中也得到了大量宝贵的意见，督促我们不断完善产品。

在今年新华三也取得了良好的业绩，从IDC的报告来看，新华三在今年虚拟化市场排名第二，第一是VMware，我们也很荣幸可以向各位领导和专家宣布，我们绝对是国内虚拟化市场的第一品牌。同时，我们在超融合架构，主要指的是将服务器、存储、网络融合到一个体系里面，我们叫超融合架构，新华三在今年的超融合市场份额占有率第一，在这方面我们无论是超融合的硬件架构，还是相关的虚拟化软件系统的销售，新华三都足以实现在业内的强强联合，以及获得各行各业广大用户的认可和支持。

今天的发布会我也尤其感谢天津大学的刘丰主任，孟少青副主任，因为新华三教育行业的OS版是在我们的教育高校客户，特别是天津大学的支持下获得了很多宝贵建议和相关技术方案的耦合，在天津大学的支持下我们通过努力实现与天津大学的产学研联合，根据高校客户的需求定制化完成了H3C Cloud OS教育版的成熟产品发布。后面天津大学的领导专家也会就相关的内容给各位到会的嘉宾有一个详细的介绍。

最后，新华三集团代表着新经济、新IT，新教育，为创造教育IT新价值，我们愿意一路前行，同时我们与客户相互信任，携手发展，我们愿意为更多教育行业的客户在专业化、定制化，以及智慧校园，云计算业务落地实现真正的价值，这也是新华三集团真实的市场态度的一种体现，我们也愿意与更多的院校开展合作。最后感谢各位的莅临与指导，谢谢大家。