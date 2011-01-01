天津大学信息与网络中心主任刘丰：教育信息化创新引领无处不在

在天津大学H3CloudOS教育版发布会现场，天津大学信息与网络中心主任刘丰为大会作了精彩的致辞。

ZD至顶网网络频道 12月16日 综合消息：在天津大学H3CloudOS教育版发布会现场，天津大学信息与网络中心主任刘丰为大会作了精彩的致辞，在致辞中刘丰讲到，有幸能参加今天这个会议，我觉得应该感谢新华三集团给天津大学创造了一个很好的平台，我早晨又确认了一下，H3C现在称作新华三，后面加上Cloud也是一种创新，所以我们的创新引领无处不在。

天津大学信息与网络中心主任刘丰

在致辞中，刘丰表达了三个关键词，第一是祝贺，祝贺在云计算方面，天津大学和新华三公司合作迈出了坚实的一步，这一步在教育云，特别在高校应用上，从场景再现上迈出了坚实的一步，为天津大学的应用起到了完美的体现，所以首先是祝贺。

第二是创新，首先创新体现在一种良好的合作模式方面，产学研的建设，校企联合的这种合作模式是一种创新，我们也非常希望天津市高校能够结成同盟，在产学研合作、新技术发展上携手共进，走出一条新路，为我们教育事业的发展奠定开创一个美好的前景。另外一个创新体现在教育信息化方面，就是我们运用现代化的技术如何在教育信息化的问题上开拓和挖掘提高理念。

第三是服务，各个高校面临着教育信息化的新挑战，因此我们要服务于师生，服务于教学科研，为学校的教育信息化发展贡献力量。