改善用户网络体验 Akamai CDN加速企业业务出海

三分之一的世界500强客户、30佳媒体和娱乐公司、全球前10大金融机构8家选择、20佳全球电子商务网站、全球前10大汽车企业中的8家……他们共同是是一家CDN（内容交付网络）提供商的客户，这就是Akamai（阿卡迈）——CDN技术的发明者及引领者。

三分之一的世界500强客户、30佳媒体和娱乐公司、全球前10大金融机构8家选择、20佳全球电子商务网站、全球前10大汽车企业中的8家……他们共同是是一家CDN（内容交付网络）提供商的客户，这就是Akamai（阿卡迈）——CDN技术的发明者及引领者。

虽然对于国内很多用户来说，Akamai并不为众人所熟知，但在全球CDN市场它却大名鼎鼎，Akamai分发了互联网上30%的Web流量。对于国内出海的公司来说，很多接触过Akamai并选择其帮助加快拓展海外业务。根据思科的VNI调查，早在2013年，企业因特网流量已经达到企业租用专线流量的2.5倍，并在持续快速增长，原因就是因特网的灵活和低成本优势。企业应用转向因特网承载，这也就是Akamai发挥的价值。

企业业务、分支机构和合作伙伴的分散，无疑带来了网络延迟等体验的挑战，这是由距离产生的问题，无法避免。尤其对国内出海的企业来说，建立海外分支机构、远程移动办公、数据回流等行为发生在因特网上，存在不受控和可靠性等问题。因为业务的发展和网络密切相关，网络的体验问题不可能视而不见。在如今企业国际化及一带一路的发展进程中，业务拓展需网络先行，简单地说，“要想富先修路”，好的网络体验是业务拓展的前提。

Akamai在全球部署了2500个节点、包含26万服务器、分布在1400个运营商网络中，它致力于让内容网络无限靠近用户，从而改善网络体验，进而为企业业务出海铺平道路。

站在用户体验角度解决网络问题

因特网上存在很多拥塞我们每个人都有体验，当我们打开国外一个视频网站或身处国外与国内朋友视频对话时，网络卡、慢经常遇到，网络体验差是个人同样也是企业的痛。Akamai售前技术专家李文涛在接受ZD至顶网采访时表示，Akamai CDN的定位是“站在用户的网络体验”角度去帮助企业解决问题。

Akamai售前技术专家李文涛

在Akamai的全球互联网状况报告中有一个例子：新加坡的一个用户访问新加坡的一个数据中心平均要跳过2.5个运营商。要知道新加坡的面积并不大，运营商和运营商之间的互联往往是有限的，当我们在大谈特谈接入网络提速时，殊不知骨干网络和运营商网络互通同样被忽视。Akamai全球2500个节点的密度分布，这不是随便拿出一个CDN厂商能够相提并论的，如此高密度的节点分布目的就是在网络数据的流动中选择一条最佳的路径。要知道，全球互联网用户中有90%以上都处于Akamai服务器的单个“网络跳跃点”内，这样大范围的网络覆盖面结合其在路由优化技术、缓存、通信协议和内容分发方面的众多专利 ，Akamai平台加速各种在线内容和应用分发的实力首屈一指。

李文涛指出，Akamai每一个节点不只是一个CDN的节点，它还是一个探针。“Akamai通过分布式的架构，可以画出一张互联网的地图，就像我们用地图软件查询交通避免拥堵路线一样，用户的访问流量同样如此，有了Akamai，用户就可以选择一条最好的路访问某个应用。”

所以，Akamai解决了因特网性能和可靠性的问题，使得企业可以将因特网作为海外IT拓展的基础。它让企业出海往往通过数个国家、数个运营商网络跳转至与国内互通时存在的体验问题得到了很好的解决。

CDN与云

当然有一个问题不可回避，根据一项调查，87%的企业计划将核心业务应用迁移至云端，企业出海同样可以选择云部署业务。

当他们选择云时，是不是CDN或Akamai的价值就没有了？李文涛给出了他的解释，云更多是考虑资源的弹性、降低成本，CDN考虑的角度则是上面谈到的用户体验。当云托管应用时，云和用户同样是通过因特网连接，所以又回到了因特网面临的那个最初问题。虽然云也是分布式架构，但和Akamai的高度分布式相差甚远，“我们的CDN部署的量级要比云服务商大数十甚至上百个量级。”李文涛说，所以在最后一公里的问题上，Akamai更靠近用户，也能达到最好的覆盖。反观云的数据中心，即使比较接近用户，但它还可能经过几百上千公里的距离连接两端。

据介绍，微软全球与Akamai合作，就是用后者的CDN服务去补充它的云托管的IaaS层服务。所以，云和CDN并不冲突，更多的是互补，如果非要说存在竞争，那也可能是在商务层面。

CDN与专线、广域网优化

如果说以上的讨论是基于因特网的前提，我们不妨再回到起初，早些年企业出海，网络专线、MPLS等是主要选择，不过灵活性差、成本高恐怕是它们存在的问题。另外，在如今的经济环境下，开拓海外业务如果还要等上数月的专线开通时间，也许已经失去了机遇。在因特网之上的CDN则不同，几天的时间就可以让业务应用、网络运行起来。

此外，对于一些诸如广域网优化、ADC等硬件方案，CDN的差异又体现在哪？李文涛说，ADC、WOC方案无法彻底解决因特网的问题，ADC通常部署在企业数据中心、WOC通常在企业数据中心和分支机构之间，它们的特点都是，在企业内网中通过单点或点到点的硬件部署试图解决问题，这种思路在因特网中是不试用的。因为因特网比企业内网要复杂的多，它是一个无限联通的网络，是一个任一点到任一点的网络。

对于越来越普及的移动办公，硬件方案的发挥有限，另外对于企业和客户、合作伙伴的互通来说，也不可能把盒子部署在对方的数据中心中。

当然，不管是CDN、专线还是广域网优化等硬件方案，它们的应用场景不同，有替代关系但并不完全是，有时候还是互补。不过对于出海企业来说，CDN在缩短部署周期、降低海外IT部署成本上优势明显。到底如何区分网络加速方案，在另一篇文章中，会具体阐述。

Akamai如何引领CDN

开文我们说到Akamai是CDN的发明者和引领者，发明者毫无疑问，引领者又如何体现？因为我们今天听到越来越多的CDN厂商的声音和新的CDN厂商进入这一领域。李文涛强调了三方面，一是解决方案、二是平台、三是人。

CDN并不是简单的内容缓存，它也看解决方案完整性，李文涛说Akamai的解决方案涉及到性能、移动、安全、算法、业务逻辑等等多方面。平台方面，Akamai的规模、部署、路由优化技术首屈一指，它把数据中心切小，分散在互联网各地，Akamai选择一个高度分布式的架构，CDN全球范围内覆盖了最多的国家/地区及运营商。在人方面，Akamai有一支专业的服务团队，帮助客户如何更好地利用CDN服务海外用户。

Akamai在1998年成立，引领了CDN几个阶段的发展进程。从最早的内容缓存到动态加速、到移动端优化、到云安全再到CDN边缘计算，李文涛强调，Akamai始终在引领CDN的技术变革。李文涛透露，Akamai正在进行泛在CDN、行业CDN、机器学习、大数据、IoT和虚拟专用CDN的探索，有些已经取得不错的成果。

总之看得出，Akamai服务于中国用户在提高企业海外业务应用性能、安全性和灵活性，提高业务覆盖能力，降低海外IT建设和运维成本，降低数据中心带宽和计算压力上是个最佳的选择，并为加速企业业务出海提供了保障。