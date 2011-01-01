网络优化与加速方案眼花缭乱 企业该如何选择最适合的那一个？

网络问题一直是个老大难问题，对企业来说尤为如此，网络丢包、延时等常常令网络运维人员痛苦不堪，面对接入网、广域网、数据中心、云数据中心网等多个网络，想提高它们的可用性、可靠性、QoS等并不那么容易。

网络问题一直是个老大难问题，对企业来说尤为如此，网络丢包、延时等常常令网络运维人员痛苦不堪，面对接入网、广域网、数据中心、云数据中心网等多个网络，想提高它们的可用性、可靠性、QoS等并不那么容易。在众多的网络优化产品和方案中，例如广域网优化、MPLS、CDN、应用交付等，如何选择一个最合适的网络优化与加速方案，的确还需要思考一番。

一家企业常见的网络现状是移动办公人员通过互联网访问公司总部、数据中心或者是云，分支机构通过互联网或MPLS、IP VPN等与总部数据中心或云互通。这些被视为企业内部的网络，而对外部的合作伙伴、客户或者公共用户呢？他们如何与企业进行数据网络交互、如何使用企业的Web应用、云应用等？

互联网已经成为企业网络固有的一部分，但存在不受控、低可靠等特性，所以对网络进行优化及加速势在必行。在以上的场景中，如果再加上企业出海的网络场景，恐怕更复杂了，这时网络可能涉及数十、上百个运营商和国家的互通，网络架构如何搭建才能提供一个最佳的体验？上面提到的常见网络结构又是否是最优的？本文试图解读企业该如何选择网络优化与加速方案，以及它们之间的区别。

网络优化与加速方案孰优孰劣

先来说互联网，企业应用加速向网络、向云迁移是一种趋势，这也是初创企业的最佳选择，它们没有复杂的业务应用，恰好利用互联网无处不在、灵活和低成本的特点。不过作为初创公司，更要将用户体验放在第一位，网络体验不能被忽视。

其次再来看MPLS等专线，这是一种支持全部应用和具备高性能的网络搭建方式，它全网互联以及能够保证QoS和安全，如果仅是建立一个分支机构，只需做到点对点连接，应用包括重要的音视频会议、IP电话等，专线再合适不过。不过，租用专线成本高、覆盖不灵活、建设周期长。

对于一些针对互联网网络优化的ADC、广域网优化（WOC）等硬件方案呢？ADC通常部署在企业数据中心、WOC通常在企业数据中心和分支机构之间，它们的特点都是，在企业内网中通过单点或点到点的硬件部署解决问题，适用于企业广域网用户，不能解决更复杂的企业内网问题。

SD-WAN是近年来兴起的网络优化服务，它利用SDN的技术降低广域网的开支和提高连接灵活性，但落地的项目仍然有限，随着SD-WAN的成熟，可以期待未来它的价值潜力。

再来看CDN，这项技术已经经过了十几年的发展，从最早的内容缓存到动态加速，再到移动体验、安全等，基于互联网的CDN网络优化和加速应用于越来越多的企业。它为不断发展的互联网交付内容，优化的应用包括ERP、CRM等业务系统，以及基于Web或TCP的应用等。CDN的优势是灵活、低成本、及扩展性等。不过对于实时交互形式的音视频应用，CDN效果有限，但是这不妨碍它成为越来越多企业选择优化网络的主流方案。所以，CDN也是本文探讨的重点。

CDN市场上有众多产品，也不断有新的CDN厂商进入这一领域，不得不说这些产品或厂商在平台架构、软件功能和支持服务等方面参差不齐，要满足企业在如今和将来的互联网上经营业务的需求，还需好好甄别一番。

什么是好的CDN

向任何地方的任何人提供安全、高质量的网络内容比以往更加复杂，所以CDN需要了解和预测互联网及其用户不断变化的需求。如今，CDN市场上有太多的声音和面孔，该如何甄别？判断一个好的CDN有几个前提。

高度分布式架构：自CDN市场形成之初，从附近的服务器向用户交付内容一直是实现最佳性能的关键所在。因此，高度分布式平台一直都是实现CDN性能、规模和可靠性的最重要因素。很多所谓的“下一代CDN提供商或新型CDN提供商”并不符合高度分布式架构的要求，它们只是部署几十个节点的集中式CDN架构来交付内容。就算以云来说，虽然也在提供CDN服务，但也只是从商业角度上顺手做而已，离达到高度分布式架构的要求还有很远的距离。拿CDN提供商Akamai举例，它在全球部署了2500个节点、包含26万服务器、分布在1400个运营商网络中，可以称为高度分布式架构的典范了。尤其在企业出海的场景中，因为涉及到全球的网络运营商，“搞得定”全球的运营商、保证带宽、服务、网络路径以及网络性能十分重要，Akamai也是符合这一要求为数不多的CDN提供商。

领先的性能服务：虽然很多CDN提供商支持一系列主要的性能增强功能，例如缓存、动态网站加速和自适应比特率流媒体，但这些服务内置的智能水平参差不齐，导致它们的实际性能存在差异。此外，随着在线交互变得越来越多样化和复杂，企业需要具有前瞻性的CDN，以便能够降低复杂性。CDN还需要有更好的缓存性能、更好的动态内容性能、更好的移动蜂窝网络性能等。此外，还包括Web和移动体验、前端优化、API和移动应用程序加速、富媒体体验等。

完善的安全功能：互联网威胁形势愈发严重，因此，确保安全是一个至关重要的CDN要求。这是一个涉及面很广的话题，涵盖内容保护、物理安全、运营安全、合规（包括 PCI、ISO、BITS、FISMA和HIPAA等监管要求）等。安全问题有很多重要的方面，这里主要是基于云的CDN防御层，并且CDN做安全也是其天生的优势。

灵活的企业支持：如今的企业需要具有灵活性，这样才能在瞬息万变且注重创新的时代获得竞争力。所以，无论何时CDN都需要支持企业的这种灵活性，能够提供适合各种不同业务用力的最佳方案，以便企业毫无束缚地进行创新。

之所以赘述了一个好的CDN的诸多要求，是因为CDN是企业进行网络加速和优化的较为普遍的选择。不过再回到网络优化与加速方案孰优孰劣的问题上，各种方案并没有绝对的优和劣，只能说不同的场景适合选用不同的方案。只是在如今互联网快速发展的今天，CDN的灵活、便捷、成本因素的体现越来越成为企业的重要选择。例如出海的企业，他们选择CDN能够缩短部署周期，抢占竞争机遇。所以，从网络的层面来讲，加速企业国际化，CDN是一个“利器”！