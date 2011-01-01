 Riverbed将SD-WAN融入WAN优化

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ZD至顶网网络频道 02月16日 综合消息：Riverbed希望通过数据中心版本的SteelConnect，以及将该系统集成到SteelHead一体机中成为新的SteelHead SD，来推动更大规模的软件定义WAN（SD-WAN）部署。
SteelConnect SDI-5030提供了一个具备SD-WAN能力的数据中心网管，并与Riverbed的Interceptor一体机进行集成。这提供了SD-WAN与WAN优化的优化组合，可以“跨数千个远程位置”交付应用。
这里的要点是，当组织机构大一点的办事处想把他们的应用转变为便捷的云，那么分支机构就需要WAN优化来达到这个应用。如果在不会给系统管理员造成额外负担的情况下做到这一点的话，那就再好不过了。
Riverbed认为，SteelConnect/Interceptor的组合还可以减少系统管理员更新配置和中间件到数据中心核心路由器所需要做的工作。
因此SD-WAN就可以简化分支机构之间的连接，这不是电信公司使用的术语（通常指短期连接），而是长期承诺点到点的连接。
SteelConnect和SteelHead两者的集成，可以把应用和识别作为一种在企业网络和云上的端到端优化，无需在不同的网络服务之间推送数据包。
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