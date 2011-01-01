对思科发布的视觉网络指数 我们做了如下分析

本月思科发布了“视觉网络指数”（Visual Networking Index），让我们一起分析下其中的一些数字。

ZD至顶网网络频道 02月15日 综合消息：立足于网络行业分析，最困难的工作之一无疑是对思科的视觉网络指数进行审查。首先，我们必须得先对那些根本无法通过直观方式感受到的数字概念进行理解，例如EB。另外，大家还需要从其逻辑中持有更审慎的态度。

本月发布的视觉网络指数（Visual Networking Index）起点很高，首先提醒我们到2021年，将有更多人使用手机设备（55亿），这一数字甚至高于银行帐户总量（54亿）、自来水户数（53亿）乃至固定电话数量（29亿）。

而这里存在一个问题。根据我们了解的情况，目前的固定电话用户应该是11.5亿——而且这一数字来自各主要运营商的统计。即使是用户数字峰值也仅有13亿左右，而且如今用户群体一直在不断减少。

接下来，思科假定到2020年所有用户都将使用5G网络——在我们看来，这一时间周期甚至不足以确立相关标准并构建相关设备。

实际上，未来当然会出现其它一些先进网络，而其中一部分可能会使用某些5G技术元素，例如采用新频段。不过5G本身也存在着一些固有问题，因为其在设计当中希望一次性实现多个目标——包括更低延迟、更高视频传输速度以及将连接数量实现量级式提升。

我们认为到2020年，将有超过1%的蜂窝数据通过5G实现，而野心勃勃的运营商们则明显不这么想。特别是AT&T与Verizon，这两家电信巨头将于2020年进军固网业务，这样其将能够更轻松地实现各项发展指标。然而，这能算是蜂窝流量吗？

事实上，要实现这些变更，必须首先认清两项现实。第一，人们目前正在由3G升级至4G; 第二，大部分网络连接仍然与4G无关，甚至与智能手机无关。只有立足于这一基础，讨论流量数据的增长才具有现实意义。

思科公司确实将数据量的增长与新型服务（包括Facebook或Snapchat上的视频）进行了正确关联，但作为视频数据领域的专家，我们很清楚视频的体积既可能越来越大、也可能越来越小。很多OTT视频服务确实会占用大量带宽，这将在某种程度上成为驱动5G标准普及的重要因素。

这是因为其并未使用最新的编解码器技术，其ABR（即自适应码率）的设计思路主要面向LTE技术，且数据使用量亦因此提升至四倍之巨。这一方面是为了让人们放弃3G技术转而选择传输能力更强的通信技术，另一方面则是因为视频在3G环境下只能占用2 Mbps带宽，在LTE中则可占用8 Mbps带宽，这意味着人们在LTE环境下的数据消费量更大——换言之，花更多的钱看更少的视频内容。

编解码器技术正在快速演进。HEVC虽然仍然拥有忠实的支持者，但事实上其已经过时，而来自AO-Meida及其它厂商的编解码器则能够有效降低带宽使用率——很可能将在下一年内将带宽使用率拉低30%。另外大家可能还不清楚，UHD视频使用的带宽与HD相同，即前者并不会带来数据量增长。而且考虑到大多数手机甚至并未配备有UHD屏幕，因此大家将能够在观看更多视频的同时消费更低数据流量——这是完全可能的。再有，大多数视频观看操作仍然出现在Wi-Fi环境之下，直到蜂窝流量的使用成本能够降至相当低的水平。

必须承认的是，上述情况目前仅适用于美国国内。但很明显，美国并不可能独力完成如此庞大的数据消费能力，毕竟全国3.3亿部的智能手机总量在世界范围内的占比并不算高。

而这又引出了新的话题，即如何让世界范围内的其它区域实现智能手机普及——这绝对不是件轻松的任务。大家可以问问非洲的运营商，他们是否希望每位非洲民众都拥有自己的iPhone。如果真是如此，那么当地网络将瞬间崩溃; 另外考虑到他们往往只负担得起二手手机，即当前旗舰机型的上两代产品，因此思科公司提出的结论恐怕又要再受到一轮打击。

图表显示由2016年到2021年各类设备的年均复合增长率（简称CAGR）

在这里，思科公司给出了其对于手机设备的普及预测——需要注意的是，其认为非智能手机设备在全球市场中的占比将由2016年的41%降低至2021年的13%。

我们并不是说这些市场上的消费者不打算使用手机，但他们必须同时大量使用移动网络，而且事实上相当一部分网络根本无法提供如此庞大的数据流量支持能力——而且按照当前的费率，消费者也根本承受不了相关成本。

运营商们一直在想尽办法提升数据使用量，因为他们希望从消费者身上榨取更多利润。如果他们无法借此盈利或者以等同于原本的费率提升更强大的网络性能，那么其必须会采取更为消极的升级态度。

思科公司给出的网络流量核心驱动力之一为虚拟现实技术，人们将从智能手机转向头戴式设备，甚至在出行时全程体验这种虚拟现实效果。然而虽然在简单的演示中表现出色，但手机上的虚拟现实技术还只能实现2000年左右时的显示效果。另外，其作用更多只是体现在“酷炫”层面，而非真正融入我们的日常生活。

我们相信在发达国家市场中，虚拟现实技术将以实验性方式出现在大型社交媒体的应用当中，并将很快实现大规模使用。然而其使用时长绝不可能达到思科设想的水平。一旦这种情况真的出现，那么一夜之间客户的数据使用量将增加10倍。毫无疑问，事情不会变成这样。

另外，还没有任何人能够真正找到全面实现虚拟现实技术的途径——即使是目前最为出色的显示方案，其也仅能在单屏区域内提供全分辨率数据; 相比之下，虚拟现实技术的九屏区域显示势必令显示分辨率发生严重缩水。即使5G技术真的能够将延迟控制在100毫秒之内，但其目前还达不到这样的效果，而相关科研人员亦在努力解决这项问题。总而言之，当前5G能够实现的数据速度提升仅为两倍，距离理论还有很大差距。

思科公司将以下发展里程碑列在了2020年之前，包括人均设备持有量将达到1.5台，包括M2M模块在内的移动联网设备量将接近120亿台。移动网络连接速度将由2016年的平均6.8 Mbps提升至2021年的20.4 Mbps。根据我们的了解，这些判断还是相当靠谱的。

机器到机器（简称M2M）连接将在2020年占整体移动连接中的29%（33亿总量），远高于2016年的5%（7.8亿总量）。现在的问题是，物联网实例的普及度其实远不如预期，就目前来看到2020年实现250亿到500亿联网量的说法不太现实。

思科公司表示，到2021年4G技术将支撑58%的总体移动连接量——高于2016年的26%，并将贡献全部移动数据流量中的79%。这一条同样靠谱，可以作为参考。

思科公司认为到2021年，全球移动数据流量将达到每月49 EB（折合每年587 EB），其中直播视频流量在2016年到2021年期间将增长8.7倍。根据我们的理解，实时视频往往是由个人到个人进行传输，这一点与观看实况转播不同——实际上，就连超级碗比赛的观看量都出现了下滑。另外，思科认为到2021年移动视频将在全部移动流量中占据78%比例。

思科方面预计虚拟现实头戴设备的数量将由目前的1800万台增长至2021年的1亿台——增长率高达四倍。我们对这一结论非常关注。目前的虚拟现实头戴设备在室内使用很容易导致用户受伤，用户也无法戴着它走上街头，另外它还会切断人们的正常社交活动——其目前只能算是一种尝鲜性风潮，还没有证据表明其会扩大到更为广泛的市场规模。

我们认为其使用体验必须得到全面提升，而且相关设备的外形也必须进行调整（相信事实必将如此）。

思科公司认为虚拟现实流量将由目前的每月13.3 PB增长至2021年的每月140 PB。这一预测基本合理，不过我们不太确定届时是否真的会有如此可观的头戴设备普及率。

下面来到我们更为了解的领域，思科方面表示移动数据增量将较为有限，仅将由目前的60%提升至2021年的63%。

很明显，单纯是屏幕分辨率的提升以及更为密集的视频馈送就将显著提升移动数据总量——除非运营商为用户提供的流量包仅够其每月观看3到4小时视频内容。

思科公司同时指出，公共Wi-Fi热点（包括家庭热点）将由2016年的9400万个增长至2021年的5.416亿个，而来自移动设备与纯Wi-Fi设备的流量总和将在2020年占据全部IP流量的近一半（49%），高于2015年的42%。我们对于这一数字表示认同——Wi-Fi万岁！