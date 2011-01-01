Dell EMC着眼于开放网络扩展 大胆突破思科专有网络束缚

Dell EMC网络负责人Tom Burns正在让这家IT巨头和开放网络倡导者直指行业翘楚思科和HPE。“客户们希望摆脱传统网络，他们希望做一些不一样的，而Dell EMC和VMware在这方面是具有远见的，”Burns说...

ZD至顶网网络频道 02月03日 综合消息：Dell EMC网络负责人Tom Burns正在让这家IT巨头和开放网络倡导者直指行业翘楚思科和HPE。

“客户们希望摆脱传统网络，他们希望做一些不一样的，而Dell EMC和VMware在这方面是具有远见的，”Burns说。

Burns在本周四发布了一篇博客文章，谈到了最近三年Dell EMC在网络方面所取得的进展，强调Dell EMC的开放模式与思科专有模式之间的主要区别。他提前预览了Dell EMC的一些市场举措，包括推出更多多速率100GbE和下一代开放网络交换平台，针对数据中心和校园环境。

Dell EMC还期待提高其产品的采用率，特别是在服务提供商数据中心内的采用率，以及“更多的客户和合作伙伴将OS10集成到他们的解决方案中，”他在博客文章中这样写道。

“任何战斗，任何竞争的RFP，通常思科都在那里，我们会看到HPE、Arista还有Juniper，最后我们会胜出，但是需要一个大胆的举措，一个摆脱传统的大胆举措。”

Burns在博客中，为Dell EMC开放网络模式与“传统”模式之间划清了界限。传统网络要求有专有的架构、管理工具、操作系统和专门开发的应用专有集成电路（ASIC），Burns表示。相比之下，Dell EMC的开放网络解决方案运行的标准架构上，采用标准调度工具；可选配SDN/NVO控制器；任何网络操作系统，开放标准硬件和电路，Burns表示。

虽然Burns很高兴看到Dell EMC在网络市场中赢得关注，但是他认为未来将面对一场漫长而艰难的战斗。思科仍然在该市场占据超过60%的份额，Dell EMC在市场分析公司IDC和Gartner所做的该市场份额统计数据中几乎没有体现。此前Dell EMC和思科也曾经在网络领域合作而在服务器市场中相互竞争。

Sigmanet是一家位于加州安大略省的解决方案提供商，该公司销售副总裁Stephen Monteros表示，他最近看到Dell EMC的开放网络解决方案赢得了一些订单，但同时也指出，很多采购者仍然在“犹豫”，而且“到目前为止Dell的网络方案还没有达到被广泛采用的程度”。

“很难对比成本优势，”Monteros表示。“因为在很多情况下这就像是拿苹果和橘子做对比。”

Burns说，目前Dell EMC网络解决方案“已经走过了试点和试验阶段，正在进入全面实施阶段”，客户类型包括Web级数据中心、云和SaaS初创公司、以及电信公司。

“我们在非常大型的企业客户那里赢得了非常好的胜利，具体的我不能透露，可以说的是完全的数据中心实施和完全不同的方法。”

为了成功配合Dell EMC开放网络产品组合，解决方案提供商们必须依赖特定的战略，Burns表示。Dell EMC开放网络解决方案“提供了一个价值主张而不会破坏传统网络提供商，”Burns解释说。“这是一个替代性的解决方案，会与HPE或者思科相竞争，是的，这两家厂商都没有提供我们所能提供的。”

Dell EMC的开放网络项目开始于2014年，旨在促进网络交换硬件与软件的分离。Dell EMC发布了Open Network Install Environment with Cumulus Networks，随后加入了更多的合作伙伴，包括Big Switch Networks、IP Infusion和Pluribus Networks。大约一年前，Dell EMC推出了新的Operating System 10，可以将基础的网络操作系统与网络操作系统相分离，此外Dell EMC还与微软进行了合作。

去年底，Dell EMC发布了测试版的OS10 Enterprise Edition。