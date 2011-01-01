 F5：让爱点亮世界

春节期间，F5公司中国区的小伙伴们来到位于北京市西城区的红丹丹视障文化服务中心，举行了以“假如给我一小时黑暗”为主题的爱心公益活动，在体验视障人士生活困扰的同时，通过线上募捐与线下捐赠为视障人士与服务中心工作人员送去了新春的温暖。

2017年春节期间，F5公司中国区的小伙伴们来到位于北京市西城区的红丹丹视障文化服务中心，举行了以“假如给我一小时黑暗”为主题的爱心公益活动，在体验视障人士生活困扰的同时，通过线上募捐与线下捐赠为视障人士与服务中心工作人员送去了新春的温暖。

F5人的公益日

早在十余年前，每年的2月5日（Feb 5）便被F5公司定为“F5公益日”，并会在全球各个分支机构中展开形式多样的活动。作为F5公司成立以来一直延续至今的一个公司活动，活动的核心目的是增进员工间的交流，力所能及的回馈社区，表达F5 对社会的责任感。F5公司对社会公益事业持续的关注与努力，也使其被评为2016年全美百大公正企业之一。在2016年F5公益日活动中，F5中国区员工走访了清红蓝打工子弟学校吗，孩子们和老师们带去开学用的书本和桌椅板凳并在现场进行了募捐。在今年的现场活动前，F5公司与红丹丹视障文化服务中心携手，通过微博与微信公众号在F5公司内、外部进行了线上募捐活动。F5中国区员工不仅自发为视障人士进行捐款，并踊跃通过个人渠道转发活动内容，最终在不到10天内，通过线上募集捐款20000余元。这笔款捐款将在青基会监管下，通过红丹丹视障文化服务中心订制《心目》杂志，为视障人士、尤其是盲童群体传递更多知识与生活信息。

F5公司捐赠项目授牌

点滴之力，点亮世界

活动期间，F5中国区的同事在工作人员带领下，体会了1小时的黑暗生活。摘下眼罩后F5同事们纷纷表示，在1小时的绝对黑暗中，无助、不安与恐惧成为了整个体验活动的主旋律。正因如此，视障朋友、尤其是盲童们在这样的心态下依然向往知识，渴望与更宽广的世界接触，这样莫大的勇气是视力正常的同事们所无法想象的。F5公司中国区总经理张毅强表示：“一个企业是否成功，不仅取决于其在行业内的地位，更重要的在于这个企业是否能够主动的承担回馈社会的责任，以及能否将这样的责任感，体现在每名员工身上。我很骄傲的看到F5中国区的同事不仅能够亲身参与其中，并且能够带家人一同为我们的社会贡献更多爱心。事实上，通过这样的活动，我们从视障朋友们身上学到的勇气、坚持与乐观，能够使我们在未来的工作中走的更远。同时，随着与红丹丹视障文化服务中心工作人员的接触中，我们也深深的感受到这些不为回报、长期坚持付出的老师们，才是我们社会中公益事业的真正英雄。”

F5公司员工在红丹丹视障文化服务中心

在本次活动中，F5员工线上发起募捐20000余元，除向服务中心捐赠了大米、面粉等生活物资外，又在现场活动中，向服务中心捐款26699元。活动结束时，张毅强对F5中国区员表示：“F5很多中国区同事都在业余时间长期参与各种慈善活动。F5骄傲于有这样的企业文化，更骄傲于有这样充满正能量的员工。F5始终坚信，公益不是一个人做了一件大事，而是很多人做了一件小事。在公益事业的践行上，F5希望与每位员工一起持之以恒，每个人付出一份爱，去点亮、温暖我们周围的世界。”