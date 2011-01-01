25G/50G以太网规范正式发布

市场上的产品多多，但以谷歌为首的25G以太网联盟正式发布的技术规范仍然是件大事。

ZD至顶网网络频道 02月01日 综合消息： 市场上的产品多多，但以谷歌为首的25G以太网联盟正式发布的技术规范仍然是件大事。

去年8月的插拔大会（Plugfest）发布了25G/50G以太网最终报告，规范的发布是其延续。

当时的插拔大会展示了令人印象深刻的882 项25G链接配置(843项配置通过测试)和360项50G链接配置(341项通过测试)。

同样，大多数配置都通过了插拔大会的误包率测试，760项25G配置中 的712项通过测试，而312项50G配置中的311项通过测试。

Arista、戴尔、DNI、日立、HPE、英特尔、Ixia、Marvell、Mellanox、微软、Netronome、Qlogic、Spirent、、Teledyne Lecroy和Xilinx参与了交换测试， Ampheno、日立、Molex 、TE参与了电缆方面的测试。

25G联盟（可在网上申请加入）除了发布规范外，还将发布发布一个认证整合商名单。

25G联盟在一份声明中表示，插拔大会也演示了向后兼容性(例如，与10 Gbps以太网连接的兼容)。

25G联盟成立于2014年，由谷歌、微软及其他商家创立。