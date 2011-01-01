中兴网信发布“广义智慧城市顶层设计框架”

近期，一年一度的CEIA（China Enterprise IT Award）中国企业IT大奖重磅揭晓。国内知名ICT综合解决方案提供商--中兴通讯股份有限公司（以下简称中兴通讯），荣获2016年度“最佳智慧城市顶层设计提供商”。

近期，一年一度的CEIA（China Enterprise IT Award）中国企业IT大奖重磅揭晓。国内知名ICT综合解决方案提供商--中兴通讯股份有限公司（以下简称中兴通讯），荣获2016年度“最佳智慧城市顶层设计提供商”。同期，中兴通讯旗下专注智慧城市建设的子公司中兴网信，在人民出版社出版的《广义智慧城市导论》一书中，牵头编写了“广义智慧城市顶层设计导论”章节，对中兴顶层设计的方法论、模型框架、典型案例高度总结，为业界顶层设计理论研究提供了全新思路，为机构进行顶层设计编写提供了框架草案参考，对中国智慧城市为什么建、如何建、建成什么样具有指导意义。

作为国内最早在智慧城市中运用顶层设计思路的提供商，中兴网信已持续多年牵头研究中国广义智慧城市的顶层设计，在智慧城市建设项目实操中，中兴网信主导了三十多个智慧城市的顶层设计、参与了八十多个城市的智慧城市建设工作。特别值得一提的是，中兴网信的顶层规划项目覆盖了从特大型城市到中小城市、从省会城市到国家开发区的多类型城市，从智慧城市综合规划到单业务规划，是国内首屈一指的拥有不同区位智慧城市规划经验的厂商。

近年来，国内掀起了建设智慧城市的热潮。由于缺乏顶层设计，各地政府在智慧城市建设过程中，出现了重复建设、同质化、信息孤岛、业务无法协同等发展难题。顶层设计已成为智慧城市建设工作成败的关键所在。中兴网信的顶层规划在减少项目建设成本、提升惠民服务体验、加速数据开放运营、推动传统产业升级等方面，具备丰富的实践经验。

在谈及近几年的智慧城市顶层设计成果时，中兴网信智慧城市总架构师张涛，分享了团队在策划思路、流程制度、个性规划、创新模式四个方面的经验心得：

1、运用广义思路进行整体策划

早在2013年8月中国智慧城市论坛北京研讨会中，中兴网信在即针对“广义智慧城市顶层设计的框架”思路，提出在智慧城市顶层设计中，基于人、自然和社会、政府这一统一和谐的整体，从城市管理、民生服务和产业推动三个维度统筹考虑，建设宽带、融合、泛在的城市信息基础设施，通过统一的信息支撑技术平台，建立完善相关保障机制、技术标准和指标指数测评体系，从而实现集约、高效、绿色、宜居一体化综合城市的总体要求。

作为“广义智慧城市顶层设计研究中心”的牵头单位，中兴网信运用广义思维在多个智慧城市建设项目中规划落地。如以云平台为资源共享中心，整合信息孤岛、分析大数据、支撑基础数据库应用，建设宜居、宜业、宜游的第三代城市典范河北秦皇岛；如以智慧产业加速经济转型升级、建设具有高水平城市公共服务的重庆合川。

2、梳理标准规划制度

中兴网信在顶层设计过程实践中，提出了12345规划方法论：遵从一个广义框架(广义智慧城市顶层设计框架)、基于两大核心平台(共享服务云平台、大数据服务平台)、确保三类措施保障(商业模式保障、协同制度保障、信息安全保障)、围绕四个实施重点(协同共享、惠及民生、产业带动、数据运营)、最终实现五个智慧体验(基础设施云端化、社会治理精细化、城市生活便捷化、政务服务透明化、产业发展智能化)。

12345规划方法论在山东济宁、重庆合川等城市顶层设计中，为当地快速启动智慧城市建设起到了推动作用。其中山东济宁智慧城市成果已经呈现，项目采取“PPP”模式，一期项目的115工程（包括智慧城管、医疗、旅游、教育、环保）已经上线，成效初显：全市100多所中小学实现教育资源共享，全市数十万师生能够同上一趟名师课，不出校门就能直接与海外的外教进行口语训练；居民康服务已经延伸到社区、家庭，市民足不出户，在家里就能通过家用健康多参数检测仪器，实时检测身体状况、记录进入健康档案。

3、一城一策，个性规划

从特大型城市到中小城市、从省会城市到国家开发区，从减少项目建设成本、提升惠民服务体验到加速数据开放运营、推动传统产业升级等城市需求，中兴网信按照每个城市的个性化特征与需求，有针对性的统筹规划。如针对贵州遵义及浙江丽水，基于大数据良好的发展契机、当地数据产业基础，规划了《大数据应用示范城市建设总体规划》； 在云南大理，结合当地旅游产业发展需求，运用互联网+创新思路，策划《十三五互联网+发展规划》。

4、引入创新模式确保规划实施

在顶层设计过程中，中兴网信从城市全方位的视角，为城市进行智慧城市战略层面的蓝图设计，并不断在技术创新、模式创新方面进行探索。沿着FEA架构的经典模型，积极引入互联网+、大数据思维，围绕机制架构、业务架构、绩效架构、信息架构和技术架构等方面进行模式创新。对整个架构的各个方面、各种参与力量、各种正面的促进因素和负面的限制因素进行统筹规划和设计，力争达到网络、技术、产业与应用发展之间的统筹、协调，以便顺利地将智慧城市向前推进，增加城市发展的红利。

商务模式上，中兴网信不断“推新”，率先在国内进行BOO、PPP、产业基金等商务模式的设计。目前许多城市的商务运营已经初见成效。河北秦皇岛最早采用BOT模式建设，在2016年启动PPP模式的转型；山西运城、重庆合川采用BOO模式建设，也已启动向PPP模式转型。山东济宁在顶层设计中明确提出采用PPP模式，在2016年济宁智慧城市PPP项目已经获取国家财政部批复，列入国家PPP项目示范库。

就像中兴网信史立功总裁在2017年新年贺词中所说的：以终为始、不忘初心、继续前行。中兴网信将围绕“数据驱动智慧产业”的公司愿景，聚焦“数据”和“用户”战略核心，以“云平台+大数据+行业解决方案+运营服务”为经营主线，围绕“医疗、教育、数据应用”主航道业务，继续为中国的智慧城市可持续化发展做出贡献。